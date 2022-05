Ma Dong Seok quay phim lấy bối cảnh ở Việt Nam

Ma Dong Seok cảm thấy vui và hồi hộp khi thực hiện dự án ''The Outlaws 2''. Bộ phim lấy bối cảnh tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Ngày 13/5, trong cuộc phỏng vấn với SPOTV News, nam diễn viên Ma Dong Seok chia sẻ cảm nghĩ của anh khi tham gia dự án phim The Outlaws 2.

Nam diễn viên bày tỏ: "Trên hết, tôi vui khi quay lại với tác phẩm công chúng yêu thích, nhưng tôi cũng thấy lo lắng. Sẽ là nói dối nếu tôi khẳng định không bị áp lực. Tất cả diễn viên và nhân viên đều làm việc chăm chỉ để đảm bảo chúng tôi không chỉ đang lặp lại bộ phim trước".

Bối cảnh The Outlaws đặt tại Hàn Quốc và Việt Nam, với nhiều phân cảnh hành động, rượt bắt tội phạm được Ma Dong Seok nhận xét là "mãn nhãn và gay cấn hơn".

Ngoài đảm nhận vai chính, Ma Dong Seok còn tham gia vào khâu lên kế hoạch và sản xuất dự án. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng bối cảnh thế giới trong phần thứ hai, sau khi phần phim trước tập trung nhiều hơn vào định hình nhân vật.

Ma Dong Seok có nhiều cảnh hành động trong The Outlaws 2. Nam diễn viên cho biết bên cạnh quyền anh, anh trau dồi thêm một số kỹ năng đặc biệt như judo và võ tự vệ nhằm cho thấy sự tiến bộ so với phần phim trước.

Ma Dong Seok trau dồi kỹ năng để cải thiện cảnh hành động trong phim. Ảnh: Naver.

Nam diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn của anh trong The Outlaws 2.

Anh nói: "Họ đều là diễn viên kỳ cựu, những người có khả năng kết hợp sự hài hước và yếu tố hành động để phù hợp với bầu không khí bộ phim. Nhờ vậy, tôi có thể đặt niềm tin vào họ và đắm mình trong vai Ma Seok Do".

Theo Ma Dong Seok, đoàn làm phim không có "diễn viên tồi" nào. Anh cho biết các diễn viên ghi hình cùng anh ở Việt Nam cũng đem lại trải nghiệm tốt.

The Outlaws 2 là phần tiếp theo của bộ phim hành động ăn khách The Outlaws ra mắt năm 2017. The Outlaws 2 (còn được gọi là The Roundup) xoay quanh cuộc phiêu lưu thú vị của thám tử huyền thoại Ma Seok Do (Ma Dong Seok thủ vai) và đội phòng chống tội phạm bạo lực.

Lần này, họ truy lùng Kang Hae Sang (Son Seok Gu thủ vai), tên sát nhân độc ác đang gây tội ác ở Việt Nam. Bên cạnh Ma Dong Seok, bộ phim còn có sự xuất hiện của Choi Gwi Hwa, Heo Dong Won, Ha Jun và Park Ji Hwan - các gương mặt quen thuộc từ phần phim trước.