Ma Dong Seok kết hôn với huấn luyện viên thể hình kém 17 tuổi

Ma Dong Seok xác nhận anh đăng ký kết hôn từ năm 2021. Tại lễ trao giải tối 20/10, nam diễn viên gửi lời cảm ơn vợ.

Ngày 20/10, tờ Osen đưa tin Ma Dong Seok kết hôn với huấn luyện viên thể hình nổi tiếng Jung Hwa. Nam diễn viên xác nhận anh đăng ký kết hôn từ năm 2021. Tối 20/10, khi nhận giải thưởng ở hạng mục điện ảnh, Ma Dong Seok gửi lời cảm ơn vợ.

“Tôi rất biết ơn và hạnh phúc vì được mời đến một nơi ý nghĩa như thế này. Đây là một sự khích lệ đáng tôn trọng đối với tôi. Tôi sẽ trả ơn các bạn bằng những bộ phim hành động thú vị và hấp dẫn hơn. Cảm ơn các đồng nghiệp và người vợ yêu quý của tôi Jung Hwa”, anh nói.

Ma Dong Seok và Jung Hwa công khai hẹn hò vào tháng 11/2016. Họ quen biết và hẹn hò sau khi có cơ hội làm việc trong cùng công ty là Daydream Entertainment. Họ có cùng sở thích tập thể dục.

Ma Dong Seok và Jung Hwa kết hôn năm 2021. Ảnh: Osen.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Train to Busan, One on One, Murderer… Năm 2021, anh vào vai Gilgamesh trong bộ phim Chủng tộc bất tử thuộc Marvel. Vừa qua, Ma Dong Seok đảm nhận vai chính trong phim The Outlaws 2.

Jung Hwa kém chồng 17 tuổi và là huấn luyện viên thể hình kiêm ngôi sao truyền hình. Cô cao 1,7 m và được truyền thông Hàn Quốc nhận xét có vóc dáng gợi cảm.