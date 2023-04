Ma Dong Seok kéo tạ ở mức nặng nhất

Diễn viên Ma Dong Seok thu hút sự chú ý khi tập tạ nặng. Anh có thói quen tập luyện vào ban đêm.

Ma Dong Seok gây ấn tượng với thân hình vạm vỡ. Ảnh: Sina.

Sports Chosun đưa tin ngày 5/4, Ma Dong Seok chia sẻ video tập luyện lên trang cá nhân. Nam diễn viên đăng tải bài đăng kèm chú thích: "Một buổi tập vào ban đêm".

Trong video, Ma Dong Seok thực hiện động tác Triceps Pushdown. Anh thực hiện bài tập ở mức tạ lớn nhất. Theo Verywell Fit, Triceps Pushdown tác động vào tay sau, giúp tăng kích thước cơ bắp.

Ma Dong Seok tập Triceps Pushdown ở mức nặng nhất. Ảnh: donlee.

Phía dưới bài đăng, nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ với sức khỏe của nam diễn viên. "Không ngạc nhiên anh ấy có thể đẩy 5 người một lúc", "Nhìn anh ấy làm không đơn giản" ,"Anh ấy là hình mẫu để tôi theo đuổi"... là các bình luận xuất hiện bên dưới video tập luyện của Ma Dong Seok.

Ma Dong Seok, sinh năm 1971, lâu nay được khán giả nhớ đến là nam diễn viên với ngoại hình to lớn, vạm vỡ. Chính vẻ ngoài đặc trưng này giúp tài tử gây ấn tượng trong nhiều bộ phim ăn khách như Train To Busan, The Neighbor, Nameless Gangster, The Unjust... Vai diễn của anh thường là kiểu nhân vật đàn ông to lớn, hầm hố, nhưng không hẳn đáng sợ.

Đầu năm 2023, Ma Dong Seok góp mặt trong bộ phim Men of Plastic. Tác phẩm nhận về loạt ý kiến trái chiều với những tình tiết dễ đoán. Trước đó, vào cuối năm 2022, nam diễn viên gây chú ý khi chưa được thanh toán thù lao đóng phim.

Big Punch ENT - công ty quản lý của Ma Dong Seok - cho biết: "Hive bị ngưng sản xuất do vấn đề tài chính của Ascendio. Thù lao của Ma Dong Seok chưa được thanh toán. Chúng tôi đang chờ phản hồi từ Ascendio".