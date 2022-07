Ma Dong Seok hợp tác Sylvester Stallone

Ma Dong Seok cùng Sylvester Stallone sản xuất phiên bản Mỹ của "The Gangster, The Cop, The Devil" - phim từng làm nên tên tuổi của anh.

Theo Deadline, Ma Dong Seok tiếp tục đóng vai chính trong bản remake. Tác phẩm Mỹ hóa do anh hợp tác sản xuất cùng hãng Balboa Productions của Sylvester Stallone, bên cạnh Jang Won Seok - Giám đốc điều hành BA Entertainment và Chris S. Lee - Giám đốc điều hành B&C Group.

Ma Dong Seok và Sylvester Stallone đều là ngôi sao hành động có tên tuổi ở Hollywood.

Trả lời báo chí, Chris S. Lee nói: “Sự hợp tác lần này mang ý nghĩa đặc biệt, bởi trước nay chưa có phim Hollywood nào làm lại từ tác phẩm Hàn quy tụ được cả nhà làm phim gốc và nam diễn viên chính”.

Braden Aftergood - Giám đốc sản xuất của Balboa Pictures - chia sẻ lý do làm lại bản phim Hàn: “Câu chuyện về cảnh sát phối hợp với trùm xã hội đen để bắt kẻ giết người hàng loạt đã hấp dẫn khán giả trên toàn thế giới”.

Kịch bản phim gốc xoay quanh ba nhân vật: Kẻ giết người hàng loạt “K” (Kim Sung Kyu), trùm băng đảng Jang Dong Su (Ma Dong Seok) - người suýt trở thành nạn nhân của kẻ giết người - và cảnh sát Jung Tae Seok (Kim Mu Yeol). Jang Dong Su và Jung Tae Seok quyết định hợp tác để tiêu diệt “K”, song họ luôn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn.

Tạo hình Ma Dong Seok trong bản gốc.

The Gangster, The Cop, The Devil ra mắt vào năm 2019, Lee Won Tae đạo diễn, thu về 25,8 triệu USD toàn cầu, đạt 97% “cà chua tươi” trên Rotten Tomatoes. Bản làm lại của Mỹ đang trong giai đoạn phát triển kịch bản và chưa công bố đạo diễn.

Ma Dong Seok (hay Don Lee) sinh năm 1971, là diễn viên Mỹ gốc Hàn. Anh bắt đầu nghiệp diễn từ năm 2005, chuyên đảm nhận các vai gai góc. Một số phim tiêu biểu của nam nghệ sĩ gồm Train To Busan, The Outlaws, Eternals… Ngoài vai trò diễn viên chính, Ma Dong Seok còn tham gia sản xuất các tác phẩm ăn khách như The Roundup, The Outlaws phiên bản Nhật…