Ma Dong Seok đâu chỉ có cơ bắp

Các vai diễn của Ma Dong Seok trên màn ảnh rộng thường có hình tượng giống nhau. Tuy nhiên, anh vẫn là một trong số ngôi sao điện ảnh Hàn được đánh giá cao.

"Ma Dong Seok chính là một thể loại riêng", The Korea Herald trích dẫn câu nói khán giả Hàn Quốc thường dùng mỗi khi nhắc đến ngôi sao điện ảnh Ma Dong Seok. Họ ca ngợi khả năng thu hút sự chú ý từ người xem và sức hút độc đáo trên màn ảnh của anh.

Gần đây, công ty nghiên cứu trực tuyến PMI thực hiện cuộc khảo sát dành cho khán giả Hàn Quốc ở độ tuổi 20-60. Người tham gia được hỏi về từ khóa họ nghĩ đến nếu nghe thấy tên Ma Dong Seok.

Các đáp án được đưa ra nhiều nhất gồm "cơ bắp/to lớn", "cứng rắn/mạnh mẽ", "Mavely (ghép giữa Ma Dong Seok và từ "đáng yêu"), "gangster", "The Outlaws" và "đội điều tra tội phạm bạo lực".

Ma Dong Seok là ngôi sao điện ảnh được nhiều khán giả Hàn Quốc yêu quý. Ảnh: Naver.

Biệt danh đầy trìu mến "Mavely" mà công chúng Hàn Quốc đặt cho Ma Dong Seok cho thấy hình ảnh của nam diễn viên trong thế giới điện ảnh không chỉ gói gọn trong "vạm vỡ và mạnh mẽ". Các nhân vật anh đảm nhiệm thường mang trong mình trái tim nhân từ, ấm áp và chín chắn.

Theo The Korea Herald, danh tiếng của anh ở Hàn Quốc có thể so sánh với một số ngôi sao nổi tiếng tại Hollywood như Dwayne Johnson hay Arnold Schwarzenegger.

"Thể loại Ma Dong Seok" là gì?

Là tài năng nở muộn của làng điện ảnh Hàn Quốc, Ma Dong Seok lần đầu chạm ngõ điện ảnh ở tuổi 30. Đến hiện tại, nam diễn viên có gần hai chục năm kinh nghiệm hoạt động tại giới giải trí. Vai diễn của anh thường là kiểu nhân vật đàn ông trung niên to lớn, ăn nói hơi thô lỗ, có vẻ ngoài đáng sợ nhưng bên trong lại ấm áp.

Điều này thể hiện rõ nhất ở vai vị cảnh sát hung dữ nhưng chính trực Ma Seok Do mà Ma Dong Seok đóng trong The Roundup, phần tiếp theo của bộ phim hành động ăn khách The Outlaws ra mắt năm 2017.

Vai diễn này giống Ma Dong Seok đến mức dường như anh đang đóng vai chính mình. Chính đạo diễn của The Outlaws cũng thừa nhận tên nhân vật Ma Seok Do thực chất là đảo chữ từ nghệ danh của nam diễn viên.

Vẻ ngoài cứng rắn, lực lưỡng của Ma Dong Seok mang đến cho anh hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, dũng cảm, có phần dữ dằn.

Trong bộ phim Veteran, khán giả bật cười trước phân cảnh nhân vật phản diện chính Jo Tae Oh (Yoo Ah In thủ vai) bất ngờ đụng độ nhân vật có tính cách rất cục cằn của Ma Dong Seok, qua đó khiến vai diễn cameo chỉ xuất hiện 30 giây của anh trở thành một trong số chi tiết được công chúng nhắc đến nhiều nhất khi nói về bộ phim.

Tuy nhiên, các nhân vật Ma Dong Seok thể hiện trên màn ảnh nhỏ không chỉ là "một người lực lưỡng".

Trong The Outlaws, Ma Seok Do tàn nhẫn với băng nhóm côn đồ tại địa phương, nhưng anh rất quan tâm đến dân thường. Khi một cậu bé bị kẻ thù không đội trời chung của mình giết hại một cách tàn nhẫn, anh nổi giận tới phát điên. Điều này cho thấy động lực thúc đẩy Ma Seok Do tiến về phía trước chính là để bảo vệ người dân.

Trong bộ phim Train To Busan ra mắt năm 2016, anh vào vai Sang Hwa, người đã lao mình vào bầy thây ma để bảo vệ người vợ đang mang thai. Ở Along With The Gods: The Last 49 Days, anh hóa thân thành vị thần bảo hộ cho cậu bé và ông nội của cậu.

Xuất hiện tại bộ phim Eternals thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, Ma Dong Seok đảm nhận vai Gilgamesh, người bất tử bảo vệ Trái Đất bằng sức mạnh vô song. Bên cạnh loạt cảnh hành động hoành tráng, anh gây ấn tượng với khán giả nhờ những phân cảnh tình cảm ấm áp, duyên dáng bên Thena (Angelina Jolie thủ vai).

Vai diễn của Ma Dong Seok thường là nhân vật có vẻ ngoài cứng rắn nhưng mang trái tim ấm áp. Ảnh: Naver.

Ngay cả khi Ma Dong Seok đóng vai tên xã hội đen trong Bad Guys: Reign of Chaos, vai diễn của anh chủ yếu dùng bạo lực với kẻ tàn ác hơn.

Đây là kiểu "nhân vật rượu táo" điển hình. Khái niệm "nhân vật rượu táo" được đặt tên dựa trên Chilsung Cider, loại đồ uống có ga không cồn của Hàn Quốc. Cụm từ này được dùng để chỉ nhân vật có hành vi "bạo lực chính đáng" bằng lời nói hoặc thể chất để chống lại kẻ phản diện đáng ghét.

Diễn viên "đóng khung" trong điện ảnh Hàn Quốc

Việc diễn viên liên tục đảm nhận vai diễn có hình tượng giống nhau không còn là điều xa lạ trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Một khái niệm thể hiện rõ điều này là "nữ hoàng melo (melodrama)", cụm từ chỉ diễn viên chuyên đóng vai nữ chính mang mô-típ quen thuộc trong các bộ phim tâm lý tình cảm.

Song Hye Kyo, ngôi sao ra mắt màn ảnh nhỏ với vai diễn cô con gái tuổi teen vui vẻ trong một bộ sitcom, gây dựng danh tiếng và trở thành "nữ hoàng melo" của điện ảnh Hàn thông qua bộ phim đình đám Trái tim mùa thu.

Các vai diễn tiếp theo trong sự nghiệp của Song Hye Kyo thường là nhân vật nữ chính có quá khứ đau buồn, phải vật lộn để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí mắc bệnh hiểm nghèo, điển hình trong hai tác phẩm All In và Gió đông năm ấy.

Choi Ji Woo, ngôi sao của Bản tình ca mùa đông và Nấc thang lên thiên đường, nổi tiếng với những phân cảnh khóc sướt mướt trong hầu hết tác phẩm cô tham gia.

Tuy nhiên, việc diễn viên bị "đóng khung" vào một kiểu nhân vật cụ thể thường chỉ giới hạn trong phim truyền hình.

Nữ diễn viên Son Ye Jin từng là một trong số "nữ hoàng melo" nổi tiếng nhất. Về sau, cô mở rộng phạm vi diễn xuất của mình qua các vai diễn trên màn ảnh rộng, điển hình như trong The Last Princess và The Pirates. Nhờ vậy, cô dần được công chúng, giới chuyên môn công nhận tài năng.

Nếu nhìn vào danh sách những ngôi sao đoạt giải Diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Chuông Vàng, một trong số giải thưởng điện ảnh lâu đời và uy tín nhất Hàn Quốc, có thể thấy có rất ít diễn viên "chết vai" xuất hiện trong danh sách.

Son Ye Jin và Jun Ji Hyun từng nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, nhưng chiến thắng của Son đến từ tác phẩm The Pirate, và Jun được trao giải nhờ vai Ahn Ok Yun và Mitsuko trong bộ phim điện ảnh Assassination.

Tại Assassination, cô vào vai chiến binh tự do của Hàn Quốc - khác xa với vẻ ngoài cá tính, hoạt bát trong My Sassy Girl mà công chúng thường biết đến.

Song Hye Kyo và Choi Ji Woo là hai "nữ hoàng melo" nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: Naver.

Huyền thoại điện ảnh của Hàn Quốc như Youn Yuh Jung, ảnh hậu quá cố Kang Soo Yeon, hay các diễn viên nam nổi tiếng hàng đầu như Song Kang Ho, Choi Min Sik và Lee Byung Hun là vài cái tên điển hình từng được trao giải thưởng này. Họ đều có khả năng diễn xuất đa dạng.

Năm 2020, tạp chí điện ảnh địa phương The Screen tổng hợp điểm số phòng vé của tất cả diễn viên Hàn Quốc từ năm 2009-2019.

Tại Hàn Quốc, con số này được tính dựa trên tổng lượng vé bán ra mỗi năm, qua đó đánh giá tương đối mức độ thành công của mỗi diễn viên. Song Kang Ho xếp vị trí thứ 3, trong khi ngôi đầu bảng thuộc về Ha Jung Woo, nam diễn viên cũng được công chúng biết đến nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt.

Điều đáng chú ý là Ma Dong Seok đứng hạng 10. Trên bảng xếp hạng này, anh nằm trong số ít diễn viên thường đảm nhận vai diễn có hình tượng giống nhau.

Dù nhiều khán giả cho rằng nhân vật Ma Dong Seok thể hiện trong hầu hết bộ phim bị "rập khuôn", anh vẫn nhanh chóng vươn lên thành một trong số ngôi sao điện ảnh được đánh giá cao nhất của Hàn Quốc.