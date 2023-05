Ma Dong Seok chịu nhiều di chứng sau tai nạn nghiêm trọng

Ma Dong Seok cho biết từng ngã từ độ cao 6 m khi đang quay phim. Vụ tai nạn khiến nam diễn viên bị thương nặng và chịu nhiều di chứng.

Ngày 25/5, tờ Money Today đưa tin nam diễn viên Ma Dong Seok chia sẻ việc không thể thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp trong 4 năm qua do hậu quả của chấn thương. Biến cố khiến anh gặp một số vấn đề về tâm lý.

Trong cuộc phỏng vấn riêng đầu tiên sau 4 năm, tại quán cà phê ở Jongno-gu (Seoul), Ma Dong Seok thú nhận: "Tôi đã gặp nhiều xui xẻo vì chấn thương".

Theo Ma Dong Seok, anh bắt đầu chơi quyền anh ở trường cấp hai và làm công việc giao hàng bằng xe máy. Sau đó, nam diễn viên gặp tai nạn và bị gãy tay trái, phải trải qua hai cuộc phẫu thuật.

Ma Dong Seok lần hiếm hoi dự cuộc phỏng vấn riêng. Ảnh: Money Today.

"Tôi bị tai nạn khi đang quay phim ở nước ngoài. Một tòa nhà bị sập và tôi ngã từ độ cao 6 m xuống. Sau vụ tai nạn, tôi gãy hai đốt sống, một xương ức, mắt cá chân và nửa gân gót chân. May mắn, tôi được sinh ra với bộ xương chắc khỏe nên vẫn sống sót như hiện giờ", anh nhớ lại.

Ma Dong Seok cho biết sau vụ tai nạn diễn ra cách đây khoảng 10 năm, anh không thể hồi phục hoàn toàn do lịch trình bận rộn.

Cuối cùng, nam diễn viên phải chịu nhiều hậu quả khá nghiêm trọng. Diễn viên cho biết: "Tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi bị rối loạn hoảng sợ không phải do trầm cảm mà là hậu quả của chứng tự chủ và chấn thương. Ngoài ra, tôi gặp các vấn đề về thần kinh do gãy xương sống và khó thở. Sau khi quay phim, các triệu chứng xuất hiện và tôi phải nghỉ ngơi. Vì vậy tôi không thể trả lời phỏng vấn trong thời gian dài".

Crime City 3 với tên gọi The Roundup: No Way Out có sự tham gia của Ma Dong Seok dự kiến ​​​​được phát hành vào 31/5. Phim kể về thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok), người chuyển đến Đại học Gwangsu ở Seoul để bắt Joo Seong Cheol (Lee Jun Hyeok), kẻ đứng sau một vụ án tội phạm ma túy và Ricky (Aoki Munetaka) - nhân vật phản diện khác.

Ma Dong Seok sinh năm 1971, là ngôi sao điện ảnh hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các bộ phim nổi tiếng như Train to Busan, One on One, Murderer… Năm 2021, anh vào vai Gilgamesh trong bộ phim Chủng tộc bất tử thuộc Marvel.