'Ma cà rồng' Lee Soo Hyuk vướng tin hẹn hò Son Naeun

"Ma cà rồng" Lee Soo Hyuk và nữ thần tượng Son Naeun gây chú ý trên mạng xã hội khi vướng tin hẹn hò. Chủ đề đang được nhiều người hâm mộ bàn luận.

Son Na Eun và Lee Soo Hyuk. Ảnh: Allkpop.

Trên diễn đàn trực tuyến Nate, một cư dân mạng đã thu thập những bằng chứng xung quanh tin đồn hẹn hò giữa thành viên Apink và nam diễn viên nhà YG.

Theo đó, cả Son Naeun và Lee Soo Hyuk đều là khách quen ở một nhà hàng salad, thuê cùng một phòng tập gym và huấn luyện viên cá nhân, đồng thời có cùng sở thích ngồi thiền mỗi sáng.

Trên tài khoản không công khai của Lee Soo Hyuk, anh theo dõi Taeyeon và Tiffany nhóm SNSD, hai người bạn thân nhất của Naeun. Tuy nhiên lại không theo dõi các thành viên khác của nhóm nhạc nữ. Nam diễn viên cũng được cho rằng theo dõi một số người giống với Son Naeun, bao gồm cả giáo viên tiếng Anh của cô.

Cả hai cũng đội mũ đôi giống nhau. Thậm chí trên mạng xã hội, họ còn từng cập nhật tương tự nhau về cùng một bộ phim vào cùng một thời điểm trong quá khứ.

Những hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò. Ảnh: Nate.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ có nhiều phản ứng trái chiều với bài đăng trên. Một số ý kiến cho rằng hai người chỉ là bạn và hành động soi xét những việc riêng tư là không đúng.

Họ viết: "Tôi nghĩ có thể họ thân thiết vì chung một công ty quản lý", "Với những bằng chứng trên, bất cứ ai trong giới giải trí cũng có thể hẹn hò", "Hơi rùng rợn rồi đấy, bạn là kẻ theo dõi à".

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác đồng ý với chủ nhân bài đăng qua loạt bình luận: "Có lẽ chúng ta sẽ thấy một thông báo chính thức về vấn đề hẹn hò trong tương lai", "Chủ đề này đã được đăng vào năm ngoái, và cả vài tháng trước. Có lẽ họ hẹn hò thật", "Dường như hai người muốn công khai luôn", "Tôi thấy không có vấn đề gì nếu họ hẹn hò".

Lee Soo Hyuk sinh năm 1988, hiện là nghệ sĩ của công ty YG Entertainment. Anh ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2006 và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp năm 2010. Mặc dù có ngoại hình đẹp, phong thái và biểu cảm tốt, Lee Soo Hyuk vẫn chưa có vai diễn đột phá sau nhiều năm hoạt động. Nam diễn viên được công chúng biết đến qua nhân vật ma cà rồng điển trai, Gwi, trong bộ phim Thư sinh bóng đêm.

Son Naeun sinh năm 1994 tại Hàn Quốc. Năm 2011, cô ra mắt với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ Apink, trực thuộc công ty Play M Entertainment. Ngoài ra, cô cũng lấn sân điện ảnh với một số bộ phim như The Great Seer, Twenty Again, Cinderella and Four Knights. Năm 2021, sau khi hết hợp đồng với Play M, nữ thần tượng gia nhập công ty YG Entertainment nhưng vẫn hoạt động với nhóm Apink.