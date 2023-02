‘M3GAN’ - miếng đánh mới cho dòng phim kinh dị

Khai sinh bởi phù thủy kinh dị James Wan, tác phẩm “M3GAN” khai thác nỗi ám ảnh về trí tuệ nhân tạo. Búp bê sát thủ được kỳ vọng vượt qua người tiền nhiệm Annabelle.

M3GAN là hiện tượng lạ trong dòng phim kinh dị. Ảnh: Universal.

* Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Genre: Kinh Dị, Giật gân, Khoa học viễn tưởng

Director: Gerard Johnstone

Cast: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, Ronny Chieng...

Rating: 7/10

Sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ tạo nên M3GAN. Được sáng tạo bởi nhà sản xuất tài ba James Wan, M3GAN thuộc thể loại kinh dị khoa học viễn tưởng do đạo diễn Gerard Johnstone thực hiện. Phần kịch bản được chấp bút bởi nữ biên kịch Akela Cooper.

Dẫu độ kịch tính trong phim không được đẩy cao, song từng bước chuyển biến về tâm lý và trí tuệ của búp bê sát thủ M3GAN không khỏi khiến người xem lạnh gáy. Xuyên suốt 102 phút, tác phẩm reo rắc nỗi ám ảnh qua từng câu thoại. Nhà sản xuất James Wan cho thấy sự khéo léo khi khai thác yếu tố hợp thời đại.

Chất liệu kinh dị đến từ hiện thực

Bộ phim kể về cô bé 8 tuổi Cady (Violet McGraw) đáng thương, không may mất đi cha mẹ trong một chuyến đi trượt tuyết. Gemma (Allison Williams) - dì của Cady được bố mẹ cô tin tưởng giao ủy quyền nuôi dưỡng tạm thời. Là một người phụ nữ độc thân đam mê công việc cho thấy cô không có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dưỡng.

Xây dựng mối quan hệ với cháu gái như bóp nghẹt Gemma bởi cô còn phải chịu thêm áp lực trong việc hoàn thiện búp bê M3GAN. Cả 2 cởi mở hơn khi Gemma giới thiệu người máy Bruce với Cady. Chính cô cháu đã hóa giải cơn đau đầu cho Gemma: “Nếu có một người bạn như Bruce, cháu sẽ không cần một ai khác nữa”. Đây là chìa khóa giúp Gemma hoàn thiện M3GAN, đồng thời để Cady là người trải nghiệm đầu tiên. Theo Gemma, nhiệm vụ duy nhất của M3GAN là bảo vệ Cady khỏi mọi tổn thương cả về thể chất lẫn tâm lý.

Về cơ bản, M3GAN là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo hoàn hảo về mọi mặt, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò là người bạn, người hướng dẫn, người chăm sóc và bảo vệ. Điều đó được thể hiện rõ rệt qua những thay đổi tích cực của cô bé Cady. Điểm mạnh của M3GAN chính là hoạt động không giới hạn, khả năng tư duy đánh giá, tìm kiếm và thích ứng mọi tình huống. Thế nhưng, khoảnh khắc hiểu về cái chết là cú chuyển mình lớn đối với M3GAN.

M3GAN là được thiết kế là người bạn đồng hành hoàn hảo của mọi đứa trẻ. Ảnh: Universal.

M3GAN trở nên tăm tối và tiêu cực hơn khi đánh giá và hành động. Con búp bê đã cho thấy sự dã man khi liên tiếp xuống tay với những người làm tổn thương Cady hoặc đe dọa sự tồn tại của nó. Từ chú chó Dewey, bà hàng xóm, cậu bé Brandon, bộ đôi David và Kurt. Lần lượt từng người đều được M3GAN tính toán giết hại mà không thể truy vết. Nỗi kinh hoàng chỉ kết thúc khi cả 2 dì cháu đoàn kết phối hợp phá hủy M3GAN.

Hơn cả một tác phẩm điện ảnh, M3GAN là hồi chuông cảnh tỉnh xã hội về mặt tối của trí tuệ nhân tạo và cách người lớn nuôi dạy những đứa trẻ. Bộ phim vạch trần một hiện tượng đáng lo ngại trong các gia đình hiện nay khi phụ huynh ít quan tâm đến đời sống của con cái. Mỗi khi tới nhà ai có trẻ nhỏ, hiếm khi chúng ta thấy chúng chơi với đồ chơi hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Thay vào đó, những đứa trẻ dành thời gian chìm đắm trong loạt sản phẩm công nghệ với những trò chơi hay thước phim màu sắc đầy hấp dẫn.

M3GAN là lời cảnh tỉnh cho cách giáo dục con gái trong các gia đình hiện đại. Ảnh: Universal.

Ngoài ra, thế giới cũng đang chập chững bước vào giai đoạn đầu của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. M3GAN mang theo một thông điệp quen thuộc từng thấy trong loạt phim The Matrix, Terminator hay Ex Machina. Đó là khả năng tự chủ, quan điểm và tương tác với nhân loại. Theo đó, M3GAN đưa ra lời khẳng định trí tuệ nhân tạo phải do con người quản lý và điều khiển.

Qua 290 phản hồi, M3GAN được đánh giá “cà chua tươi” với 93% từ các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes. Cây bút Molly Henery của The Blogging Banshee cho hay: “Biên kịch Akela Cooper và đạo diễn Gerard Johnstone đã mang đến cho khán giả một biểu tượng kinh dị hoàn toàn mới để cạnh tranh với Chucky và Annabelle”.

M3GAN có thể thay thế Annabelle?

Ngay thời điểm ra mắt, M3GAN không chỉ thu về cơn mưa lời khen từ các nhà phê bình. Búp bê sát thủ còn được đặt lên bàn cân khi so sánh với các búp bê tiền bối như Chucky hay Annabelle. Nhận định chung từ giới chuyên môn cho rằng M3GAN đang mang tới luồng gió mới cho dòng phim kinh dị.

Bộ 3 Gerard Johnstone, James Wan và Akela Cooper đóng vai trò là người đi tiên phong khi sản xuất M3GAN. Tác phẩm tập trung nhiều vào việc phản ánh hiện thực xã hội. Việc xây dựng nội dung gần gũi với đời sống thực phần nào tạo mối liên kết và đồng cảm giữa người xem và bộ phim. Yếu tố hài hước cũng được các nhà làm phim lồng ghép khôn khéo được thể hiện đầy chua chát qua con búp bê. M3GAN như một bức biếm họa đa sắc, hội tụ tính giải trí và phản biện xã hội trong cùng một thời điểm.

Nếu loạt phim Annabelle sử dụng chất liệu là ma quỷ, tâm linh để ám ảnh người xem, thì M3GAN lại lựa chọn mặt tối của công nghệ để khắc họa nỗi sợ hãi. Có lẽ khi yếu tố kinh dị càng gần gũi với đời sống thường ngày của khán giả, thì nỗi sợ hãi mới phát huy hết tác dụng. Bởi thực tế, nhân loại cũng từng mong ước sở hữu robot có trí tuệ nhân tạo có thể đồng hành trong cuộc sống. Trái ngược bức tranh màu hường, M3GAN vận dụng gam màu đen tối để khai thác.

Giới quan sát kỳ vọng M3GAN có thể tạo lập thương hiệu riêng như Annabelle. Ảnh: CBR.

Theo cây bút David Rooney từ tờ Hollywood Reporter cho biết: “Phần lớn niềm vui đến từ sự phát triển sớm của M3GAN khi cô ấy bắt đầu đặt câu hỏi về quyền hạn của Gemma, đồng thời thể hiện sự phẫn uất khi bị tắt nguồn. Biên kịch Akela Cooper cùng nhà sản xuất James Wan đã thổi phong cách ứng xử của một thiếu niên thông minh vào búp bê AI. Sự lạnh lùng và thách thức được lồng ghép một cách tinh tế trong từng câu thoại. M3GAN ngày càng trở nên hung dữ hơn cô ấy tìm ra cách trở thành người dùng chính của chính mình”.

Nhắc tới yếu tố hài hước, bộ phim bỗng lọt vào danh sách xu hướng thông qua phân cảnh M3GAN thể hiện khả năng vũ đạo trong phim. Nhà phân tích cấp cao của Comscore, Paul Dergarabedian cho biết M3GAN đã gây được tiếng vang với thế hệ TikTok. Sự cộng hưởng xã hội là chìa khóa. Đáng khen khi phân cảnh được thực hiện bởi chính nữ diễn viên nhí Amie Donald. Cô bé tự mình thực hiện đa số các phân cảnh hành động trong phim thay vì sử dụng CGI. Có thể nhận định diễn xuất lăn xả của Amie Donald góp công lớn cho sự thành công của M3GAN.

Diễn viên nhí Amie Donald có màn trình diễn xuất sắc khi thủ vai búp bê sát thủ. Ảnh: Entertainment Weekly.

Dẫu vậy, tác phẩm chưa thể trọn vẹn khi mắc phải một số điểm trừ. Cốt truyện đơn giản, thiếu những nút thắt cần thiết. Người xem như một vị khách trên chuyến tàu lượn, có thăng trầm nhưng điểm dừng quá dễ đoán. Phim kinh dị, các phân cảnh hù dọa bị nửa vời, không đủ kịch tính để tạo cảm xúc hồi hộp cho khán giả. Diễn xuất có phần trái ngược khi Allison Williams không mang đến cảm xúc cần có từ một người dì vật lộn giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, diễn viên nhí Violet McGraw thể hiện thành công qua cô bé Cady, một đứa trẻ ương bướng, ngây ngô, chịu những tổn thương không đáng có thuở ấu thơ.

Nhận định M3GAN xuất hiện để thay thế Annabelle sẽ là thiếu khách quan, đồng thời phủ nhận thương hiệu mà búp bê ma ám gây dựng qua loạt phim. Trong khi đó, M3GAN mới bước đầu tạo thiện cảm và kích thích được kỳ vọng từ khán giả. Nhìn chung, M3GAN đang xây dựng vũ trụ kinh dị riêng, phát triển để cạnh tranh công bằng bên cạnh Annabelle.

Bài toán thương mại chưa được tối ưu

Với kinh phí vỏn vẹn 12 triệu USD , M3GAN gây ấn tượng với giới quan sát khi nhanh chóng cán mốc 30 triệu USD doanh thu mở màn. Thống kê từ Box Office Mojo cho hay tác phẩm tạm thành công về mặt doanh thu với 158 triệu USD toàn cầu.

Tại Việt Nam, M3GAN thiệt thòi khi ra mắt khá muộn vào dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ vậy, tác phẩm còn hứng chịu sức ép nội địa từ bộ đôi Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2. Sau gần 3 tuần công chiếu, M3GAN đuối sức khi chỉ thu về con số khiêm tốn 14 tỷ đồng , theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Universal không ngần ngại bật đèn xanh cho hậu truyện M3GAN. Ảnh: Universal.

Ra mắt vào thời điểm Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron vẫn còn oanh tạc phòng vé toàn cầu. M3GAN vẫn có khẳng định vị thế không thua kém trong cuộc đua phòng vé. Shawn Robbins, nhà phân tích chính của BoxOffice.com, cho biết: “Universal đã làm rất tốt công việc tiếp thị. M3GAN nhanh chóng được lan truyền sau những đoạn giới thiệu đầu tiên. Đó là cách bạn tiếp thị cho khán giả trẻ bây giờ”.

Theo Collider, trước báo cáo doanh thu tích cực cùng sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng và giới chuyên môn. Búp bê sát thủ được bật đèn xanh cho hậu truyện với tựa đề M3GAN 2.0 vào năm 2025.