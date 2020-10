LyLy thay đổi nhiều ở ca khúc mới

Sản phẩm mới “Bởi vì là khi yêu” của LyLy nhanh chóng vào top 10 #zingchart real-time chỉ sau một ngày trình làng.

LyLy từng gây sốt top 10 #zingchart với hai bản hit 24H và Không yêu đừng gây thương nhớ. Trong đó, 24H gặt hái con số ấn tượng khi thâu tóm hạng 2 và bội thu 170 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Cô là tác giả của loạt ca khúc nổi tiếng như Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà, Đen đá không đường (AMEE), Missing you (Phương Ly), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh, Lou Hoàng). Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ được vinh danh trong top 5 Phát hiện của năm tại Zing Music Awards 2019.

Vừa qua, LyLy phát hành sản phẩm cá nhân mới nhất mang tên Bởi vì là khi yêu. Sự thành công được phản ánh trên #zingchart trước đó làm công chúng đổ dồn sự quan tâm vào màn tái xuất của cô. Chỉ sau một ngày ra mắt trên Zing MP3, bài hát tiến thẳng lên top 7 #zingchart real-time và đang dần thăng hạng.

Ca khúc mới của LyLy đạt top 7 #zingchart real-time sau một ngày.

Với tác phẩm mới, LyLy phát huy dòng nhạc sở trường pop R&B. Nội dung bài nói về cô gái si tình, vì yêu chàng trai hết lòng mà quên đi chính bản thân mình.

Giới phê bình nhận xét giọng ca 1997 có nhiều sự thay đổi về cả phần nghe và nhìn qua lần trở lại này. Trong bản thu, LyLy áp dụng thủ thuật nhả chữ bỏ nhỏ, nảy âm theo từng cụm từ. Ở cuối mỗi câu, nữ ca sĩ vuốt lướt chữ và luyến láy nhiều kiểu khác nhau. Cô chọn cách hát nhẹ nhàng xuyên suốt bài, không lên quãng cao để đẩy cao trào. Phong cách xử lý này được đánh giá vừa nữ tính để tạo sự gần gũi với thính giả đại chúng Việt Nam, vừa cá tính khi tiệm cận với màu sắc R&B hiện đại.

Phần beat nhạc của 24H và Không yêu đừng gây thương nhớ sử dụng đàn guitar, piano làm chủ đạo. Trong khi đó, khâu hòa âm phối khí của Bởi vì là khi yêu chủ yếu dùng âm thanh điện tử. Ở đoạn bridge, thay vì triển khai câu hát, LyLy sáng tạo thành cuộc đối thoại. Nhân vật nữ hỏi người yêu: “I have a question. Do you love me?” (Em có một câu hỏi. Anh có yêu em không?). Đáp lại câu hỏi là tiếng đóng cửa, ẩn dụ cho sự từ chối của đối phương.

LyLy có nhiều thay đổi về âm nhạc và hình ảnh ở sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, một bộ phận người nghe mong muốn có thêm đoạn rap để tạo điểm nhấn, nhất là khi rap đang là xu thế gây bão Vpop năm nay. Ngoài ra, tiếng máy chụp hình không cần thiết đưa vào bản phối vì nó chưa cho thấy sự liên quan đến nội dung ca từ.

Theo chia sẻ từ LyLy, cô đầu tư 800 triệu đồng để thực hiện MV. Câu chuyện kể về tình yêu giữa chàng ma cà rồng và cô tiểu thuyết gia. Ở phần bình luận, đa số khán giả dành lời khen cho nhan sắc thăng hạng của LyLy.

Kể từ khi chạm ngõ Vpop, kho nhạc cá nhân của LyLy chỉ vỏn vẹn 3 ca khúc, thậm chí ít hơn số lượng sáng tác cô viết cho nghệ sĩ khác. Khán giả kỳ vọng giọng ca 24H tung ra nhiều bài hát solo hơn. Nữ ca sĩ đang là gương mặt khá mới, nên cần tăng độ phủ sóng trên thị trường.