LyLy, Phạm Đình Thái Ngân bị chê nhảy tệ hơn Hành Or

Hành Or đã bị loại sau phần thi chủ đề Kpop ở show Sàn đấu vũ đạo. Nam rapper không được ban giám khảo ấn nút cứu trợ.

Tập 5 Sàn đầu vũ đạo đã lên sóng tối 10/7 với kết quả loại 2 đội thi Huỳnh Hồng Phú - Bao Bao (bảng A) và Hành Or - Đào Phi Hải (bảng B). Đây là hai đội thi có tổng điểm tích lũy thấp nhất ở hai bảng.

Tuy nhiên, việc Hành Or - vốn được xem là một trong những thí sinh mạnh nhất chương trình - phải dừng bước sớm khiến khán giả bất ngờ. Theo tổng điểm tích lũy qua hai vòng thi hip hop và Kpop, đội Hành Or có số điểm tích lũy là 16,9 - thấp hơn đội Lyly - Lê Vinh (17,45 điểm). Do đó, Lyly an toàn bước vào vòng tiếp theo với cách biệt điểm số rất thấp.

Hành Or bị loại vì có tổng điểm tích lũy thấp nhất bảng B. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phía dưới video đăng tải tập 5, khán giả bức xúc và để lại nhiều bình luận cho rằng thí sinh nên bị loại là LyLy, vì cô không có nền tảng vũ đạo căn bản, trong khi Hành Or vốn là vũ công. Thêm vào đó, nếu tính trên khía cạnh tiềm năng tương lai và kỹ năng để đáp ứng yêu cầu vũ đạo của chương trình, Hành Or được nhiều người đánh giá là phù hợp hơn LyLy.

Bên cạnh đó, một nhóm khán giả còn nhận xét nếu Hành Or được xếp vào bảng A, thì người phải ra về chắc chắn không phải anh. Bởi trong bảng A, đội Phạm Đình Thái Ngân - được bước tiếp vào vòng sau - cũng chỉ có số điểm là 16,4.

Trao đổi với Zing, ông Bá Linh, tổng đạo diễn show Sàn đấu vũ đạo, cho biết cơ cấu điểm là kết quả bàn bạc và thống nhất giữa ban tổ chức với ban giám khảo, đại diện truyền thông, biên đạo.

Cơ cấu điểm này đã được công bố chi tiết với các đội thi trước khi cuộc thi chính thức bắt đầu.

Theo ông Linh, để giảm thiểu rủi ro về việc có những đội thực lực phải ra về sớm, BTC đã đặt "nút cứu" trên bàn ban giám khảo.

Sau khi công bố đội bị loại, MC sẽ hỏi ban giám khảo có muốn cứu hay không. "Tất cả quy trình chấm điểm đều diễn ra công khai và minh bạch. Toàn bộ kết quả đều được giám sát và bảo lưu", ông Linh nói.

Trước đó, nam rapper được đánh giá rất cao trong phần thi chào sân và vòng chủ đề hip hop. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về quyền cứu trợ đã bị bỏ quên, anh Quang Đức - một trong số khách mời, và cũng là người nhận xét phần thi của Hành Or - chia sẻ việc Hành Or bị loại là "một bất cập của chương trình và cũng là bất công với Hành Or".

Theo nam giám khảo khách mời tại vòng Kpop, Hành Or không thể ấn tượng như hai vòng trước. "Tuy nhiên, việc các giám khảo chấm thấp nhất cho Hành Or bất công, trong khi Hành Or vẫn nhảy tốt hơn đội LyLy. Đội LyLy chỉ là tốt hơn so với chính mình, còn so với đội khác vẫn quá tệ".

Việc thiếu Hành Or, giám khảo khách mời cho rằng những đêm sau với chủ đề như nhạc cổ điển, chương trình sẽ thiếu ấn tượng.

Sau khi Hành Or bị loại, bảng B còn lại Tlinh, Hậu Hoàng, Liz Kim Cương, Lyly và Mlee. Trong đó, Tlinh và Hậu Hoàng được xem là hai ứng viên nặng ký cho chiến thắng chung cuộc.