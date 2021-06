Lý Nhất Đồng lên tiếng về tin dùng tiền mua vai

Bị đánh giá diễn xuất kém nhưng Lý Nhất Đồng vẫn liên tục nhận được dự án mới và đóng vai chính. Điều này khiến cô vướng nghi vấn có thế lực hậu thuẫn.

Ngày 26/6, Lý Nhất Đồng phỏng vấn độc quyền với tờ QQ. Cô chia sẻ về những tin tức tiêu cực xung quanh sự nghiệp như việc bị gọi là "mỹ nhân vạn năm không nổi" và mới nhất là ồn ào có thế lực chống lưng, dùng tiền mua vai diễn.

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền thông tin Lý Nhất Đồng có đại gia hậu thuẫn, chỉ cần đoàn làm phim nào mời nữ diễn viên đóng vai chính, ông chủ sẽ rót vốn đầu tư. Một số nguồn tin cho biết ông trùm của Lý Nhất Đồng từng chi hơn 77.000 USD tài trợ cho mỗi tập phim trong Ly ca hành. Tác phẩm có tổng cộng 55 tập.

Sự nghiệp của Lý Nhất Đồng giậm chân tại chỗ dù được o bế trong ngành. Ảnh: Weibo.

"Mọi người bảo tôi có thế lực chống lưng khủng, tôi sẵn sàng trả 155.000 USD nếu bạn tìm ra danh tính người đó. Nếu tìm không ra đừng viết mấy tin theo kiểu suy đoán linh tinh như thế. Thật buồn cười khi cứ bị đồn dựa vào đàn ông để tiến thân, phụ nữ chúng tôi không thể tự thân được sao", cô nói.

Theo Sina, Lý Nhất Đồng là nữ diễn viên được ưu ái trong lĩnh vực phim truyền hình. Sau Tân anh hùng xạ điêu năm 2017, người đẹp năm nào cũng có dự án mới, đóng cặp với các tài tử hạng A, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và danh tiếng.

Tuy nhiên, những dự án cô tham gia đều không đạt thành công như kỳ vọng. Theo Sina, Lý Nhất Đồng có đến 10 tác phẩm phim truyền hình thất bại, nhận điểm chất lượng lẹt đẹt như Blossom in Heart đóng với Đặng Luân 5,7 điểm, Kiếm vương triều diễn cùng Lý Hiện 6,1 điểm, Fate 3,8 điểm hay Don't Think Twice, Love's All Right 3,3/10 điểm.

Bộ phim mới nhất của cô là Ly ca hành, đóng cùng mỹ nam Hứa Khải, nhận nhiều phản hồi tiêu cực khi lên sóng. Lý Nhất Đồng bị chê diễn xuất nhạt nhẽo, tạo hình xấu. Trên Douban, Ly ca hành nhận 5,3/10 điểm chất lượng.

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, từng nổi tiếng với Hoàng Dung trong Tân anh hùng xạ điêu. Cô được xem là một trường hợp kỳ lạ và cá biệt trong giới diễn viên Trung Quốc. Đóng chính trong gần chục tác phẩm nhưng tên tuổi của người đẹp vẫn giậm chân tại chỗ sau 5 năm làm nghề. Cũng vì vậy, sao nữ bị gán mác "mỹ nhân vạn năm không nổi".