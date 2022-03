Ly Ly hóa nàng thơ trong đêm nhạc 'Hương yêu đầu tiên'

Trên sân khấu In the moonlight số 15, các nghệ sĩ đã có dịp kể lại câu chuyện tình yêu qua giai điệu ngọt ngào, gợi nhớ cảm xúc “Hương yêu đầu tiên” thuở đầu.

Đêm diễn có sự góp mặt của những giọng ca như Ly Ly, Trung Quân Idol, Phạm Đình Thái Ngân… và sự đồng hành của nhãn hàng Enchanteur - thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm chăm sóc cơ thể mang hương nước hoa Pháp. Đây cũng là lý do sân khấu In the moonlight được trang trí đầy ắp những đóa hoa hồng vàng nở rộ, kết hợp ánh sáng huyền ảo từ ngọn nến lung linh… Tất cả tạo nên khung cảnh thơ mộng như khu vườn trong chuyện cổ tích.

Không chỉ sân khấu, nhân vật chính của đêm diễn số 15 - ca sĩ Ly Ly - cũng khoác lên mình chiếc đầm dạ hội màu vàng kiều diễm, chiếm trọn spotlight với vẻ đẹp tựa nàng thơ.

“Nàng thơ Enchanteur” là danh xưng dành cho Ly Ly tại đêm diễn In the moonlight số 15.

Ly Ly cũng chóng chiếm trọn cảm tình của người xem với chất giọng trong trẻo và cao vút, thể hiện qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô. Cũng trong đêm nhạc, Ly Ly trình diễn “Vì làn hương ấy” - ca khúc giúp cô “bén duyên” cùng Enchanteur.

Bài hát không chỉ là câu chuyện tình yêu lãng mạn mang đậm hương nước hoa Pháp, mà còn là nguồn cảm hứng giúp các cô gái có thêm động lực để luôn yêu đời và yêu chính mình, lan tỏa tình yêu đó đến mọi người xung quanh. Với giai điệu bắt tai đậm chất “chilling” cùng phần lời ý nghĩa, bài hát đã khơi dậy sự yêu thích của các khán giả mới nghe lần đầu, khiến mọi người lắc lư theo điệu nhạc và vỗ tay nồng nhiệt khi bài hát kết thúc.

Sự duyên dáng và chất giọng nội lực của Ly Ly, kết hợp cùng hiệu ứng sân khấu khiến các màn trình diễn của cô thăng hoa.

Bên cạnh việc mang đến một không gian âm nhạc chiều lòng mọi giác quan, Enchanteur còn trao tặng đến hội chị em những túi quà nhỏ xinh và tràn ngập hương thơm. Túi quà gồm một sữa tắm dưỡng da hương nước hoa chứa dưỡng chất Silk Protein và một nước hoa bỏ túi, giúp các cô gái nuôi dưỡng làn da mịn màng và thơm hương vấn vương.

Sau khi nhận túi quà, các khách mời có cơ hội “hóa thân thành celeb” khi check-in với chiếc booth hoa hồng do Enchanteur chuẩn bị. Đa số khách mời đều khoác lên mình những bộ trang phục mang sắc vàng, đen chủ đạo, khiến cả không gian thêm sang trọng, thanh lịch.

Các khách mời tham dự đều diện tông màu vàng, đen chủ đạo.

Trên màn hình LED của booth chụp hình là một minigame với câu hỏi: “Mùi hương nào khiến bạn nhớ đến những ngày đầu yêu nhau?”, kèm theo đó những gợi ý cho các khách mời lựa chọn: Nước hoa cổ điển, hoa quả ngọt ngào, trà thanh khiết…

Với khung cảnh lãng mạn, cảm xúc âm nhạc trào dâng, mùi hương nước hoa Pháp len lỏi dưới ánh trăng cùng những hoạt động thú vị, đêm nhạc “Hương yêu đầu tiên” đã mang đến cho các khách mời tham dự một đêm “chill” trọn vẹn.