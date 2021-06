Ly kỳ vụ nhận nhầm thi thể

Ngày 13/6, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã làm thủ tục cùng nhà chùa để bàn giao tro cốt người đàn ông cho người thân sau khi có kết quả giám định pháp y.

Theo đó, Công an thị xã Tân Uyên lấy mẫu máu của nạn nhân còn lưu giữ ở bệnh viện; đồng thời thu mẫu tóc và niêm mạc của anh Lâm Phương (con của bà Lý Thị Niên, người đến nhận thi thể nhưng đã bị người khác nhận trước) và ông Vĩnh Ngọc (người đã nhận thi thể nạn nhân trước đó) để giám định AND nhằm xác định mối quan hệ.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nạn nhân tử vong là ông Lâm Phol (54 tuổi, quê quán huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) cha ruột của anh Lâm Phương, với xác xuất gần 100%.

Sau khi có kết quả giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên đã mời ông Vĩnh Ngọc và bà Lý Thị Niên đến làm việc lại. Tại đây, ông Vĩnh Ngọc cho hay em trai mình hiện vẫn còn sống và đã nhận nhầm thi thể.

Đối với thi thể của ông Lâm Phol, sau khi được đưa về TP.HCM, ông Ngọc đã hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa và gửi tro cốt tại chùa Hải Tuệ ở quận 3. Đại diện Công an thị xã Tân Uyên cùng ông Vĩnh Ngọc và bà Niên đến chùa Hải Tuệ làm việc.

Tại đây, đại diện nhà chùa xác nhận vào ngày 1/6, ông Ngọc có đến gửi tro cốt mang tên Vĩnh Nguyên để nhờ chùa thờ cúng. Nay vì sự nhầm lẫn, nhà chùa giao cho bà Niên nhận lại và gia chủ cam kết không có yêu cầu hay thắc mắc gì về vấn đề này.

Trước đó, như đã đưa tin, đêm 31/5, ông Lâm Phol được người dân đưa đến Phòng khám Đa khoa Nhân Đức Sài Gòn (gần hiện trường) để cấp cứu sau tai nạn giao thông. Vì vết thương quá nặng, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và tử vong tại đây.

Tại bệnh viện, nạn nhân không có người thân và giấy tờ tùy thân nên thi thể được đưa vào nhà xác phục vụ công tác điều tra và chờ người đến nhận.

Sáng 1/6, một người đàn ông tên Ngọc (ngụ TP.HCM) đến bệnh viện xưng là anh trai của nạn nhân để nhận thi thể. Tuy nhiên, ông Ngọc không cung cấp được giấy tờ tùy thân của nạn nhân mà chỉ cho biết em trai có 1 vết sẹo bên hông trái.

Cơ quan chức năng sau khi kiểm tra thi thể phát hiện có vết sẹo như ông Ngọc nói, đồng thời ông Ngọc khẳng định là em trai khi nhìn mặt nạn nhân. Từ đây, Công an thị xã Tân Uyên và phía bệnh viện sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho ông Ngọc mang đi hỏa thiêu.

Đến ngày 3/6, người phụ nữ tên Lý Thị Niên cùng con là Lâm Phương đến Công an thị xã Tân Uyên xưng là vợ con của nạn nhân và muốn nhận thi thể. Người phụ nữ cho rằng không thấy chồng về nhà, sau đó khi nghe tin chồng tử vong nên đến bệnh viện thì được thông báo là đã có người nhận thi thể. Bà Niên khẳng định người chết tên là Lâm Phol (54 tuổi). Tại đây, bà Niên cung cấp sổ hộ khẩu có tên bà, ông Lâm Phol cùng các con.

Ngoài ra, bà Niên còn cho biết trên tay chồng có hình xăm ghi “tôi yêu vợ” và chân ghi “Niên”. Thông qua hình chụp lại thi thể, công an ghi nhận đúng như lời bà Niên khai báo.

Để xác định chắc chắn, Công an TX Tân Uyên đã lấy mẫu của những người liên quan đi giám định pháp y.

Để làm rõ việc Công an thị xã Tân Uyên giao thi thể nhầm có vi phạm quy định hay không và nếu có sai phạm thì hướng xử lý ra sao, PV đã liên hệ lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, phía Công an tỉnh Bình Dương chưa có phản hồi về vụ việc này.