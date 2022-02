Ly hôn đúng ngày Valentine

Với những người không hạnh phúc, ngày 14/2 gợi nhớ tất cả lý do khiến họ muốn chia tay. Ở New York (Mỹ), gần 200 người đã gửi đơn ly hôn trong dịp Valentine năm ngoái.

Amy (44 tuổi), phóng viên ở Manhattan (New York, Mỹ), từng rất mong chờ Valentine, the New York Post.

"Đó là kỳ nghỉ của tôi. Thông thường, ông xã sẽ tạo bất ngờ cho tôi bằng bó hoa hồng hoặc bữa tối lãng mạn. Tôi sẽ mặc thật gợi cảm rồi cả hai cùng mở chai rượu vang".

Nhưng tất cả đã thay đổi vào 6 năm trước. Thay vì hoa hay chocolate, chồng Amy đưa lá đơn ly hôn cho cô vào đúng ngày lễ tình nhân.

"Tôi đã khóc rất nhiều. Điều đó thật kinh khủng. Anh ấy biết ngày này quan trọng với tôi như thế nào", người mẹ hai con nói.

Nhiều người chọn ly hôn vào đúng lễ tình nhân. Ảnh: Global Times.

Những người không hạnh phúc

Ly hôn vào ngày Valentine nghe có vẻ như là phần mở đầu gây sốc của một bộ phim hài lãng mạn, nhưng đó lại là điều đang xảy ra trong cuộc sống thực.

Chỉ riêng ở New York (Mỹ), gần 200 người nộp đơn ly hôn vào ngày 14/2 năm ngoái. Một thống kê rộng hơn cho thấy, số vụ ly hôn trong tháng 2 tại Mỹ tăng 40% so với những giai đoạn khác.

Một nghiên cứu ở Đức còn chỉ ra những người kết hôn vào ngày Valentine có nhiều khả năng ly hôn vào đúng ngày này hơn những cặp đôi khác.

Kết quả tương tự cũng được tìm thấy trong nghiên cứu của Đại học Melbourne: Tỷ lệ ly hôn tăng 5% đối với những người kết hôn vào ngày lễ tình nhân trước lễ kỷ niệm 9 năm đám cưới.

Gần 200 người đệ đơn ly hôn vào ngày 14/2 năm ngoái ở New York. Ảnh: pjanvandaele/Flickr.

Nghiên cứu giải thích rằng những đôi kết hôn vào dịp Valentine thường đưa ra quyết định bốc đồng hơn, nên dễ dẫn đến tan vỡ trong tương lai.

Chia tay trong ngày lễ tình nhân phổ biến đến mức một số công ty luật tại Mỹ cung cấp dịch vụ tư vấn, nộp đơn ly hôn miễn phí trong dịp này.

"Đối với những đôi hạnh phúc, Valentine là một cái cớ cho sự lãng mạn. Nhưng với người không hạnh phúc, đến ngày 14/2, họ lại nhớ ra tất cả lý do khiến mình không thể chịu đựng thêm người bạn đời. Ly hôn thực sự rất tốn kém. Thông thường, cần ít nhất 1.150 USD và không phải ai cũng có đủ tiền", Timothy Sexton, nhà pháp lý tại công ty luật Powers ở Tennessee (Mỹ), nói.

Kế hoạch tàn nhẫn

Luật sư Jacqueline Newman, tác giả của cuốn sách The New Rules of Divorce, cho rằng nếu một người muốn bày tỏ sự tức giận với đối phương, họ sẽ nộp đơn ly hôn vào lễ tình nhân, ngày kỷ niệm hoặc sinh nhật của ai đó.

Những người này tin rằng câu chuyện chia tay vào đúng thời khắc lãng mạn nhất sẽ khiến người yêu/bạn đời của họ cảm thấy đau khổ hơn. Diễn viên người Mỹ Regina King từng chia sẻ trải nghiệm tồi tệ khi bạn trai nói lời chia tay cô vào đúng ngày 14/2.

"Đó là chiến lược lạnh lùng và tàn nhẫn với toan tính trả thù", Martha Cohen Stine, luật sư ly hôn ở Manhattan, nói về hành động ly hôn trong lễ tình nhân.

Luật sư Martha Cohen Stine cho rằng ly hôn dịp Valentine là một kế hoạch tàn nhẫn. Ảnh: Andrei Severny.

Cohen Stine từng là đại diện pháp lý cho một trường hợp như vậy. "Người phụ nữ thuê tôi kể rằng chồng cô đã ném đơn ly hôn ngay trong bữa tối lãng mạn đêm Valentine. Anh ta nóng giận đến mức không thể dành thêm vài ngày để suy nghĩ. Người vợ hoàn toàn tổn thương và suy sụp".

Luật sư ly hôn Ken Jewell ở New York từng gặp một khách hàng kiên quyết gửi đơn ly hôn vào lễ tình nhân chỉ để thỏa mãn cơn giận của mình.

"Tôi cố gắng giúp khách hàng tránh đưa ra những quyết định cảm tính như vậy. Ly hôn là một việc quan trọng và không nên để quá nhiều cảm xúc xen vào".

Kế hoạch trả thù có thể không giống mong đợi của nhiều người. Đôi lúc, người nói lời chia tay trong lễ tình nhân mới chính là đối tượng tổn thương.

"Suy cho cùng, Valentine cũng chỉ là một ngày trong năm và trừ khi bạn trao quyền cho nó, nó không có ý nghĩa gì đối với bạn cả. Nên thay vì tìm cách gây đau khổ cho người khác, quan trọng nhất, hãy đối xử tốt với bản thân", Jacqueline Brown, luật sư ở Perth (Australia) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình, chia sẻ.

Đối với Amy, bất kể những gì chồng cũ đã làm với cô, Valentine vẫn là một dịp đặc biệt ý nghĩa. Hiện cô có bạn trai mới và rất mong chờ lễ tình nhân năm nay.

"Tôi là người lạc quan. Những điều xảy đến trong quá khứ không làm mất đi một ngày đối với tôi. Tôi vẫn thích kỷ niệm tình yêu và sự lãng mạn".