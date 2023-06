Lý giải vũ trụ DC ra mắt rất nhiều sách 'Batman'

Trang The Popverse đã tiếp cận những nhân vật trong ngành để trả lời câu hỏi DC Comics xuất bản quá nhiều sách về "Batman (Người Dơi)"?

Theo tờ báo này, khi bước vào một cửa hàng truyện tranh Mỹ, lướt qua các giá sách mới phát hành, độc giả sẽ thấy truyện về Batman, Detective Comics, Nightwing, Batgirls, The Joker và một số loạt truyện ngắn về Batman đều có bản phát hành mới. Độc giả có thể thì thầm với chính mình: “Trời ạ, có rất nhiều tác phẩm về Người Dơi trong tuần này. Tại sao có quá nhiều cuốn về Người Dơi như vậy?”.

Hành trình Batman trở thành nhân vật lớn nhất của DC

Batman không phải lúc nào cũng là anh hùng được lựa chọn đầu tiên của DC. John Jackson Miller, người phụ trách trang thông tin dữ liệu lớn nhất về truyện tranh Comichron, giải thích với Popverse: “Superman thường xuyên bán chạy hơn Batman cho đến năm 1966, và sau đó duy trì đà này ở mức thấp hơn cho đến cuối những năm 1980. Nhưng đến năm 1989, Batman đã có doanh số tốt hơn”.

Một nhân vật cấp cao của DC trước kia, Dan Didio, chia sẻ thêm về khía cạnh này: “Batman là một đầu sách tầm trung từ những năm 1970 đến đầu những năm 1980. Mãi cho đến khi nhà văn Frank Miller hồi sinh nhân vật này trong tác phẩm Dark Night vào năm 1986 và bộ phim Batman của Tim Burton ra mắt vào năm 1989 thì nhân vật này mới bùng nổ trở lại về mặt doanh thu”.

Batman đã đẩy lùi được vị thế của Superman. Ảnh: The Popverse.

Miller chia sẻ thêm: “Sức hút của Batman đạt đến đỉnh cao vào những năm 1990 khi truyện Batman ra đến tập 500. Sau đó, tác phẩm này thường xuyên là danh hiệu số 1 của DC".

Từ nhân vật số 1, Batman đã dần phát triển thành một thương hiệu có giá trị thương mại số 1 của DC. DiDio, một nhân vật cấp cao trong gần 20 năm qua và có quyền tiếp cận vào các dữ liệu, biểu đồ bán hàng của DC, đã xác định chính xác hai đỉnh cao cụ thể. “Hai lần doanh thu tăng vọt đáng kể nhất đối với Batman trong thời gian tôi làm việc tại DC là cốt truyện Hush của Jim Lee và việc ra mắt lại Batman The New 52”.

Theo nhà bán lẻ truyện tranh Joe Field tại cửa hàng Flying Colors Comics & Other Cool Stuff, cuốn Batman tập 21 năm 2017 mang lại doanh thu cao nhất cho ông.

Ông giải thích: “Trong thời gian gần đây, số Batman bán chạy nhất của chúng tôi là số 21, một phần của câu chuyện The Button năm 2017. Phần giới thiệu của The New 52 vào năm 2011 và Rebirth vào năm 2016 cũng mang lại doanh thu cao cho Batman".

Nhìn vào toàn bộ thị trường truyện tranh tại các cửa hàng, Truyện tranh trinh thám #1000 năm 2019 cũng là một đỉnh cao về doanh thu. Nhờ những con số này, một số hoạt động tiếp thị chuyên nghiệp và một số nội dung tuyệt vời đã được khởi động và triển khai.

Nhờ những tác phẩm ăn khách này, các bộ sưu tập về Batman cũng đang phát triển mạnh. Ví dụ, đối với cửa hàng ở khu vực NYC của Ron Hill, bộ sưu tập thập niên 80 Batman: Year One là bộ sưu tập Batman bán chạy nhất mọi thời đại của ông, thậm chí còn bán chạy hơn hầu hết truyện tranh đang ra mắt hiện nay.

Trong khi DC lắng nghe doanh số bán hàng, nhưng ngay cả những nhân vật cấp cao nhất của họ cũng nhận ra rằng có quá nhiều tác phẩm về Batman và họ cẩn thận tránh đi điều đó.

DiDio nói: “Batman luôn là tác phẩm bán chạy nhất và chúng tôi phải cưỡng lại sự cám dỗ của việc tung ra quá nhiều truyện Batman chỉ để đáp ứng doanh thu. Định mức xuất bản của chúng tôi được xây dựng để đảm bảo rằng các sản phẩm liên quan đến Batman chỉ chiếm 1/3 dòng tác phẩm. Bằng cách đó, chúng tôi không bị quá phụ thuộc vào một nhân vật và có không gian để phát triển các khái niệm và câu chuyện khác. Sự phụ thuộc vào một nhân vật duy nhất có thể là rủi ro khi sự quan tâm đến nhân vật đó ngày càng phai nhạt".

DC Comics có trở thành Batman Comics không?

Những người hâm mộ truyện tranh thường nói đùa rằng DC Comics trên thực tế là nhà xuất bản tập trung vào Batman vì tên DC của họ có thể chính là Detective Comics (tên gốc của Batman). Nhưng điều đó dường như đang tiến gần hơn đến thực tế.

Số lượng tác phẩm về Batman đang ngày càng nhiều. Ảnh: The Popverse.

Sự cân bằng cẩn trọng mà DiDio và các cộng sự trong nhiệm kỳ của ông, từ năm 2004 đến năm 2020, cố gắng duy trì đang bắt đầu giảm sút. John Jackson Miller nhận thấy số lượng tác phẩm về Batman tăng lên kể từ khi DiDio ra đi.

Miller cho biết: “Các đầu sách liên quan đến Batman chiếm 26% số tác phẩm phát hành định kỳ mới của DC trong năm 2019 và 27% trong quý đầu tiên của năm 2020. Nhưng trong 9 tháng sau đó, tỉ lệ này đã tăng lên 30%. Và trong cả năm 2021 và 2022, con số này là 38%".

Sau hai năm Batman chiếm hơn một phần ba doanh số bán truyện tranh của DC, Field cho rằng vấn đề là từ sự quản lý của công ty mẹ Warner Bros Discovery.

Field bày tỏ: “Có vẻ như có một cách tiếp cận 'từ trên xuống' tại DC Comics. Các ông chủ thấy rằng nhiều đầu sách về Batman đang bán chạy còn những tác phẩm khác không có Batman thì lại không bán được bằng. Vì vậy, họ yêu cầu ra mắt nhiều Batman hơn. Do vậy, con số dường như đã tăng lên trong vài năm qua".

Theo The Popverse, sự tăng cường xuất hiện của Batman rất đáng ngại, đặc biệt là khi so sánh với những siêu anh hùng khác. Nếu tập trung chủ yếu vào Batman, các nhân vật khác sẽ ít được xuất hiện hơn.

Field chia sẻ: “Thời điểm các anh hùng của DC mang lại doanh thu lớn nhất là khi ra mắt The New 52 và Rebirth. Điều đó đã giúp những nhân vật ít được biết đến hơn của DC, chẳng hạn Resurrection Man có doanh số ngang với Batman hiện nay. Dù điều đó không kéo dài lâu nhưng một kế hoạch ra mắt như vậy sẽ mang lại hiệu quả đáng chú ý".

Field cũng nhận định thêm: “Ngày nay, những tài năng sáng tạo hàng đầu có rất nhiều không gian để chia sẻ tác phẩm của họ và giữ quyền đối với tác phẩm đó. Do vậy, các nhà xuất bản thuộc sở hữu của DC cần phải thay đổi để thu hút những nhà sáng tạo, đặc biệt là những người mang về nguồn doanh thu lớn”.