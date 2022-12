Lý giải sức hút của 'Wednesday'

Phần ngoại truyện của "The Addams Family" tạo tiếng vang nhờ kịch bản lôi cuốn kết hợp hài đen và trinh thám, cùng thần thái của diễn viên chính Jenna Ortega.

Thể loại: Kinh dị, hài

Đạo diễn: Tim Burton

Diễn viên: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Catherine Zeta-Jones

Đánh giá: 8/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Jenna Ortega vào vai Wednesday, con gái lớn của nhà Addams. Kể từ những ngày đầu theo chân các thành viên trong gia tộc lập dị của mình, từ truyện tranh cho đến hoạt hình và cả màn ảnh rộng, Wednesday luôn được fan yêu thích nhờ tạo hình đặc trưng cùng cá tính điên rồ. Nhận thấy tiềm năng của nhân vật, đạo diễn Tim Burton phát triển tuyến truyện riêng cho cô, qua 8 tập phim chiếu trên nền tảng trực tuyến.

Theo Hollywood Reporter, trong tuần ra mắt, Wednesday nhanh chóng giữ kỷ lục phim nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến. Tác phẩm sở hữu 341,2 triệu giờ xem toàn cầu, vượt mặt Stranger Things 4 (335 triệu lượt xem).

"Wednesday" được đón nhận nồng nhiệt nhờ kịch bản ma quái, song gắn liền với nhiều chủ đề được quan tâm trong đời thực.

Mở rộng và đen tối hóa câu chuyện thiếu nhi kinh điển

Sau chuỗi thành tích "bất hảo" ở các trường cũ, Wednesday được bố Gomez (Luis Guzmán) và mẹ Morticia (Catherine Zeta-Jones) gửi gắm đến học tại Học viện Nevermore của Hiệu trưởng Larissa Weems (Gwendoline Christie). Đây là trung tâm giáo dục dành riêng cho "những kẻ bên rìa xã hội", có cả người cá, ma cà rồng và người sói.

Tại đây, một vụ án mạng liên hoàn khiến Wednesday hứng thú và tiến hành điều tra. Càng tiến sâu vào bóng tối, cô càng phát hiện ra những bí mật kinh hoàng ở Nevermore, cũng như quá khứ bị che giấu của gia tộc mình.

Thương hiệu The Addams Family từ truyện tranh, hoạt hình cho đến phim điện ảnh là kỷ niệm tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Trong truyện gốc in trên tạp chí The New Yorker của tác giả Charles Addams, nhà Addams có tạo hình quái dị song tính cách thì tinh nghịch và vô hại.

Ý tưởng của Charles Addams là khắc họa nhà Addams như một gia đình kiểu mẫu của Mỹ, kết hợp các yếu tố siêu nhiên để tạo nét trào phúng, dí dỏm. Đến các phiên bản phim live-action, đặc biệt là tác phẩm điện ảnh cùng tên năm 1991, gia tộc Addams bước ra màn ảnh rộng cùng một kịch bản rõ ràng, đen tối hơn. Người mẹ Morticia (Anjelica Huston) và Wednesday (Christina Ricci) tiếp tục là tâm điểm nhờ phong cách thời trang chuẩn Gothic, cùng các câu thoại đâm chọt "bén như dao".

Tim Burton tựa người họa sĩ tài danh, lấy màu đen - trắng trên trang phục của Wednesday làm tâm điểm, từ đó tạo nên các tính cách, kiểu người thú vị trong phim.

Đến bản phim năm nay của Tim Burton, câu chuyện riêng về Wednesday được đen tối hóa với những vụ giết người, cùng các âm mưu tạo thành nhiều plot twist chồng chéo. Nữ chính trải qua nhiều thử thách, đứng trước các lựa chọn khiến cô phải thay đổi suy nghĩ, chứ không chỉ là một Wednesday thích chế tạo bẫy tra tấn và "hành hạ" em trai như trước đây nữa.

Phong cách làm phim vốn không mới, từng được Riverdale - loạt phim dựa trên các nhân vật trong Archie Comics - áp dụng. Thực chất, hướng tiếp cận phù hợp với những khán giả trưởng thành đã từng xem The Addams Family là tác phẩm gối đầu giường, cũng như thế hệ người xem trẻ luôn truy cầu tính hiện thực, thời cuộc trong phim ảnh.

Với thời lượng 8 tập, Wednesday đủ sức cài cắm các vấn đề nóng bỏng của xã hội Mỹ, như đồng tính, cuộc chiến ngầm giữa các giáo phái, sự kỳ thị chủng tộc. Các học sinh của trường Nevermore đại diện cho các cộng đồng thiểu số của xứ cờ hoa: Dù sở hữu tài năng và vẻ đẹp riêng, họ vẫn bị kỳ thị vì khác biệt. Nevermore được Tim Burton xây dựng như một xã hội thu nhỏ, với người cá - ma cà rồng - người sói tồn tại trong mối quan hệ vừa hợp tác, vừa đối đầu nhau.

Phong cách tạo nên các trường đoạn nổi bật qua sự tương phản màu sắc của Tim Burton tiếp tục được áp dụng trong Wednesday. Trong khi phục trang của nữ chính và gia đình chỉ có màu đen, thì thế giới bên ngoài lại muôn màu, khó đoán. Trong căn phòng ký túc xá của Wednesday và nữ người sói Enid Sinclair (Emma Myers), không gian được ngăn đôi nhờ tỉ lệ màu tương phản tinh tế, từ đó khắc họa tính cách đối lập, cùng như gợi mở hành trình của hai nhân vật.

Giữa xã hội mà mọi người luôn lợi dụng "vùng xám" để biện hộ cho các suy nghĩ ích kỷ của mình, cô gái Wednesday "chỉ có hai màu trắng - đen" vừa là người phán xét, đồng thời cũng là cầu nối để các học viên Nevermore bộc lộ cảm xúc thật và xóa nhòa khoảng cách với nhau.

Thần thái tuyệt vời của Jenna Ortega

Trong khi phiên bản năm 1991 của Christina Ricci mang đến vẻ ngoài "đứa trẻ độc ác" đúng chuẩn Hollywood, thì Wednesday do Ortega thể hiện giống một thiếu nữ trong độ tuổi "ẩm ương". Với trí tuệ và thể lực vượt xa các bạn đồng trang lứa, Wednesday tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ xung quanh cô. Ái nữ nhà Addams trong chớp mắt có thể đưa ra những quyết định điên rồ, như thả cá piranha vào hồ bơi để trả đũa những kẻ bắt nạt em trai trong cảnh đầu tập 1.

Vì là phim riêng, Jenna Ortega có lợi thế về đất diễn. Khán giả thấy nhân vật gần như không biến sắc trong tác phẩm, song vẫn cảm nhận được tâm tính Wednesday thay đổi dần theo hướng tích cực hơn: Từ kẻ chống đối xã hội cho đến một cô bé "đầu lạnh tim nóng", vì bạn bè sẵn sàng lao vào nguy hiểm.

Khi những tình huống oái oăm, hài hước được trộn vào chuỗi suy nghĩ u ám của Wednesday, thứ khán giả nhận được là một phong thái "cực ngầu", cùng các câu thoại mỉa mai đầy sâu sắc và thú vị. Đồng thời, điệu nhảy "dị" của Wednesday trong tập 4 cũng tạo sức hút, được nhiều khán giả tái hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Có thể thấy sau khi góp mặt trong nhiều dự án phim kinh dị như X, Scream 6 cũng như Wednesday, sao nữ sinh năm 2002 dần chứng tỏ thế mạnh diễn xuất của mình trong các thể loại nặng đô. Cô được nhiều mặt báo quốc tế nhận xét là có tiềm năng trở thành Scream Queen - danh hiệu dành cho các diễn viên nữ gây ấn tượng mạnh trong dòng phim kinh dị - và sánh ngang các đàn chị như Emma Roberts hay Anya Taylor-Joy.

Thậm chí, khi trang Indian Express tổng hợp những bình luận chê phim, hầu hết nói rằng Jenna Ortega là lý do họ có thể nhẫn nại theo dõi hết 8 tập phim.

Jenna Ortega là điểm sáng cả với những khán giả không thích phim.

Có thể thấy, việc phải đảm bảo thời lượng truyền hình khiến kịch bản Wednesday có phần lan man. Các yếu tố siêu nhiên, cũng như các tuyến truyện phụ mang tính gợi mở bị cài cắm quá nhiều, khiến hành trình của nữ chính nhiều lần "trật nhịp". Do sự ôm đồm từ phía nhà làm phim, yếu tố trinh thám bị xây dựng hời hợt, dễ đoán.

Ngoài ra, các vai phụ trong phim không tạo được điểm nhấn. Các thành viên nhà Addams chỉ được xây dựng qua loa, với thần thái kém hẳn so với những bản tiền nhiệm. Các cuộc đấu đá học đường, tình yêu tuổi teen,... cũng bị lạm dụng.

Sự lạm dụng đó ít nhiều mang đến sự mệt mỏi cho nhiều khán giả.