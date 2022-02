Lý do Elon Musk viết 'Đoge' trên Twitter

Chữ “Đ” trong đoạn tweet của Elon Musk nhìn rất giống, nhưng không phải chữ cái trong tiếng Việt.

Ngày 20/2, người dùng mạng xã hội tại Việt Nam xôn xao chuyện tỷ phú Elon Musk gõ tiếng Việt trên mạng xã hội Twitter. Cụ thể, CEO của Tesla viết “And, of course, you can pay in Đoge” (Tạm dịch: Tất nhiên, bạn có thể thanh toán bằng Dogecoin).

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tên đồng memecoin này lại được viết là “Đoge” thay vì “Doge”.

Ký tự giống chữ "Đ" trong tiếng Việt bất ngờ xuất hiện trên tweet của tỷ phú Elon Musk.

Thực tế, “Đ” trong chữ “Đoge” không phải chữ Đ tiếng Việt như nhiều người hiểu lầm mà chính là biểu tượng của đồng coin này. Trong một bài đăng trên Github vào năm 2014, người tạo ra đồng Dogecoin là Billy Markus quy định mã giao dịch của Dogecoin là DOGE, và biểu tượng là Đ.

Biểu tượng của Dogecoin được phát âm là “eth” trong tiếng Anh cổ. Ở dạng thường, ký tự được viết là ð. Ð là dạng viết hoa của ký tự này, nhìn giống chữ “Đ” trong tiếng Việt nên thường xảy ra nhầm lẫn. Thực tế, trong bảng ký tự Unicode hai chữ cái này có cách viết khác nhau.

Hiện tại, ký tự Ð thường rất hiếm gặp trên các phương tiện truyền thông. Trên cộng đồng Dogecoin từ năm 2015 đã có những tranh cãi về việc liệu có nên dùng Ð làm ký tự cho đồng tiền mã hóa, bởi có thể bị nhầm với cách viết tắt Đ cho từ "đồng" của đồng tiền Việt Nam.

Trên trang chủ dogecoin.com, 2 nhà sáng lập Jackson Palmer và Shibetoshi Nakamoto cũng có đề cập rất rõ đến tên The Ðogecoin Project 2021. Do đó, nó hoàn toàn không phải sự nhầm lẫn hay viết bằng ký tự tiếng Việt như người dùng bình luận.

Ký tự "Đ" cũng xuất hiện trong website chính thức của Dogecoin.

Trong đoạn tweet ngày 19/2, Elon Musk cho biết các trạm sạc điện của Tesla tại Hollywood sẽ cho phép các chủ xe thanh toán bằng Dogecoin. Trước đó, vào ngày 14/1, dòng tweet của CEO Tesla về Dogecoin cũng nhanh chóng lọt vào top thịnh hành trên nền tảng mạng xã hội Twitter. Chỉ với một câu ngắn, giá trị của đồng memecoin này có lúc đã tăng mạnh tới 26%.

“Các sản phẩm của Tesla có thể mua bằng Dogecoin”, Musk viết trên Twitter vào ngày 14/1.