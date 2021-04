Lý do Zac Efron chia tay bạn gái

Nam diễn viên quyết định chấm dứt mối quan hệ vì Vanessa Valladares tham gia chương trình thực tế gây nhiều tranh cãi có tên Byron Baes.

Ngày 21/4, Daily Mail đưa tin Zac Efron đột ngột chấm dứt chuyện tình cảm với bạn gái người Australia Vanessa Valladares khi phát hiện Valladares nhận lời tham gia chương trình thực tế gây tranh cãi được chiếu trên Netflix có tên Byron Baes.

Byron Baes bị người dân thị trấn Byron Bay (Australia) lên án bởi họ sợ rằng việc ghi hình của chương trình sẽ khiến cuộc sống cư dân, chất lượng đường bờ biển của họ bị ảnh hưởng.

"Efron là người tốt. Anh ấy đang muốn tìm người bạn đời phù hợp, một người bình thường nhưng sống chân thành", nguồn tin nói thêm.

Zac Efron và bạn gái chia tay sau 10 tháng hẹn hò.

Byron Baes là chương trình thực tế khai thác nội dung về cuộc sống trên bãi biển của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tại thị trấn Byron Bay. Tuy nhiên, điều này vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Thị trưởng Simon Richardson khẳng định rằng ê-kíp của chương trình sẽ rất khó khăn mới tìm được một người đồng ý để họ ghi hình tại thị trấn.

"Những đoạn diễn xuất giả tạo, trống rỗng sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của thị trấn và mang lại ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế, thu nhập của người dân", thị trưởng khẳng định.

Zac Efron gặp bạn gái lần đầu hồi tháng 7/2020.

Zac Efron gặp bạn gái lần đầu hồi tháng 7/2020. Lúc ấy Vanessa Valladares đang là nhân viên phục vụ tại một cửa hàng ở vịnh Byron, Australia. Sau khi công khai hẹn hò, đôi diễn viên - người mẫu thường được paparazzi ghi lại hình ảnh cùng du lịch, ăn uống. Hai người cũng hợp tác trong bộ phim Gold, chương trình truyền hình Down to Earth with Zac Efron.

Trước đó, truyền thông đưa tin Zac Efron hủy bỏ kế hoạch trở lại Los Angeles vì muốn ở lại Australia cùng bạn gái. Anh cũng mua biệt thự tại quê hương của Valladares để có cơ hội ở gần nửa kia.