Lý do Warner Bros. trả thêm cho Gal Gadot 10 triệu USD

Warner Bros. đang lên kế hoạch đền bù cho các diễn viên chính và đạo diễn có tác phẩm được phát hành song song tại rạp và trên kênh trực tuyến năm 2021.

Screen Rant đưa tin các nghệ sĩ hợp tác với Warner Bros. sẽ được trả thêm một khoản tiền khi phim của họ phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.

Tuần trước, hãng công bố kế hoạch phát hành toàn bộ 17 tựa phim điện ảnh sắp ra mắt trong năm 2021 lên HBO Max cùng thời điểm với ngày ra rạp. Quyết định nhằm thích nghi với tình hình mới, khi khán giả chưa sẵn sàng quay trở lại rạp vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Warner Bros. đã trả cho Gal Gadot và đạo diễn Patty Jenkins một khoản đền bù khi phát hành phim của họ trên HBO Max song song với ra rạp.

Trong ngày ra rạp, các tựa phim mới sẽ được phát hành đồng thời trên HBO Max và tồn tại 30 ngày trên hệ thống trước khi bị tạm gỡ. Sau thời điểm bị gỡ khỏi HBO Max, khán giả vẫn có thể thưởng thức tác phẩm tại rạp theo cách truyền thống.

Người dùng HBO Max không phải trả thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào khi xem 17 tác phẩm mới ra mắt năm 2021, bao gồm nhiều bom tấn như Dune, The Suicide Squad, Gozilla vs Kong hay The Matrix 4.

Quyết định của Warner Bros. khiến toàn ngành công nghiệp điện ảnh ngỡ ngàng. Đặc biệt, nhiều hãng phim có tác phẩm nằm trong lịch phát hành 2021 của Warner Bros. cho biết họ không hề được báo trước về sự việc.

Công thức phát hành phim mới được Warner Bros. áp dụng trước hết với bom tấn Wonder Woman 1984 sau nhiều lần trì hoãn phát hành. Tại Mỹ, bộ phim siêu anh hùng của đạo diễn Patty Jenkins sẽ ra rạp và lên dịch vụ HBO Max cùng ngày 25/12.

Một nguồn tin tiết lộ với New York Times Warner Bros. đã thỏa thuận trả thêm cho đạo diễn Jenkins và nữ chính Gal Gadot của Wonder Woman 1984 số tiền 10 triệu USD mỗi người. Đây là con số đền bù tượng trưng cho khoản thiệt hại khi phim không thể phát hành theo cách truyền thống.

Khán giả băn khoăn ngoài Gadot, ngôi sao của các bộ phim khác như The Matrix 4, Dune hay The Suicide Squad có nhận được đãi ngộ tương tự.

Sự việc làm dấy lên câu hỏi, liệu những đạo diễn và diễn viên khác có được hưởng quyền lợi tương tự. Nguồn tin ban đầu cho biết Keanu Reeves (The Matrix 4) và Will Smith (King Richard) không nhận được bồi thường dù phim của họ sẽ phát hành trên HBO Max.

Theo Variety, Warner Bros. đang lên kế hoạch trả cho các diễn viên và đạo diễn có phim điện ảnh được hãng phát hành trong năm 2021 một khoản đền bù tương xứng.

Đại diện của Will Smith, Keanu Reeves, Denzel Washington, Margot Robbie và Angelina Jolie đã yêu cầu hãng phim giải thích về việc ngôi sao của họ không nhận được đãi ngộ tương tự như Gadot.

Kế hoạch phát hành phim trong năm 2021 của Warner Bros. cũng vấp phải sự phản đối của nhà làm phim và chủ các cụm rạp. Đạo diễn Christopher Nolan bức xúc cho hay quyết định của Warner Bros. không mang lại hiệu quả kinh tế, và ban lãnh đạo hãng phim “không biết họ đang mất gì”.

Hãng Legendary Entertainment, đơn vị sản xuất Dune và Godzilla vs. Kong, đang cân nhắc giải quyết vấn đề với Warner Bros. bằng luật pháp. CEO của AMC, hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ, cũng có phát ngôn phản đối quyết định của Warner Bros..