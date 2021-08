Lý do 'Warcraft' thu 213 triệu USD tại Trung Quốc nhưng thảm hại ở Mỹ

"Warcraft: The Beginning" thu về 156 triệu USD trong 5 ngày đầu công chiếu ở Trung Quốc nhưng thất bại thảm hại tại phòng vé Mỹ.

Theo SCMP, những bộ phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử thường mang lại hiệu ứng tốt với khán giả. Cụ thể, năm 2016, Warcraft: The Beginning - tác phẩm chuyển thể từ trò chơi World of Warcraft được đạo diễn bởi Duncan Jones - đã đạt được thành công vang dội.

Trong Warcraft: The Beginning, những con quái vật khổng lồ do máy tính tạo ra có nhiệm vụ chống lại con người trên hành tinh Azeroth. Tác phẩm này được đánh giá có hơi hướm khá giống bản kết hợp của hầu hết bộ phim giả tưởng hiện đại.

Warcraft: The Beginning là tác phẩm chuyển thể từ trò chơi World of Warcraft được đạo diễn bởi Duncan Jones. Ảnh: Chụp màn hình.

Doanh thu khủng sau 5 ngày công chiếu

Warcraft: The Beginning được đồng sản xuất bởi Legendary Pictures - công ty con của tập đoàn Wanda Group (Trung Quốc). Warcraft: The Beginning thất bại thảm hại ở phòng vé Mỹ. Tuy nhiên, bộ phim này đã phá vỡ kỷ lục phòng vé ở Trung Quốc, thu về 156 triệu USD trong 5 ngày đầu công chiếu. Đây là mức doanh thu khởi đầu cao nhất tại Trung Quốc trong loạt phim nước ngoài được ra mắt ở đất nước tỷ dân thời điểm đó.

Trước đó, năm 2015, bộ phim Star Wars: The Force Awakens cũng kiếm được 124 triệu USD tại Trung Quốc.

Trong khi nhiều nhà phê bình vẫn đang đi tìm lý do tại sao Warcraft: The Beginning lại thu hút khán giả Trung Quốc đến vậy, thì bộ phim này đã vượt qua Prince of Persia: The Sands of Time (2010) để trở thành tác phẩm được chuyển thể từ trò chơi điện tử thành công nhất mọi thời đại.

Tính đến nay, Warcraft: The Beginning đạt mức doanh thu 213 triệu USD . Trước đó, nhiều tác phẩm chuyển thể khác đã đạt được thành công. Năm 2018, Rampage đứng đầu bảng xếp hạng với doanh thu 58 triệu USD . Tiếp đó là Resident Evil: The Final Chapter với 94,3 triệu USD trong năm 2016. Cùng thời gian này, The Angry Birds Movie cũng kiếm được 74,65 triệu USD .

Warcraft: The Beginning là tác phẩm được chuyển thể từ trò chơi điện tử thành công nhất mọi thời đại. Ảnh: Chụp màn hình.

Lý do "Warcraft: The Beginning" thành công ở Trung Quốc

Theo techinasia.com, những bộ phim nước ngoài thành công ở Trung Quốc thường có xu hướng là tác phẩm sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt dựa trên cốt truyện có sẵn.

Theo The Guardian, Trung Quốc không chỉ là đất nước có thị trường giải trí lớn nhất thế giới, nơi đây còn hội tụ khoảng 740 triệu game thủ - nhiều hơn tổng dân số của Mỹ, Nhật, Đức, Pháp và Anh. Vì vậy, những bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có lý do để đạt được thành công lớn bất kể chất lượng phim như thế nào.

Khi đến với thị trường Trung Quốc, nhà đồng sản xuất Legendary Pictures - công ty từng chịu trách nhiệm sản xuất nhiều bộ phim bom tấn như The Great Wall, Skyscraper, Godzilla vs. Kong biết rằng họ cần làm gì. World of Warcraft trở nên phổ biến ở Trung Quốc kể từ khi trò chơi PC Warcraft III được ra mắt vào năm 2002.

Đây là thời điểm Internet đang chiếm lĩnh sự chú ý của công chúng, đồng thời games consoles (thiết bị máy tính được sử dụng để xuất các tín hiệu về video và hình ảnh của một trò chơi điện tử lên màn hình hiển thị) dần bị hạn chế.

The Guardian nhận định Warcraft: The Beginning đã tung hoành Trung Quốc mà không nhắm tới thị trường Mỹ.

Warcraft: The Beginning sẽ không có phần tiếp theo nhưng việc thành công ở Trung Quốc giúp nhiều nhà sản xuất phim quốc tế hướng về đất nước tỷ dân, SCMP nhận định.