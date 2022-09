Lý do Vua Charles III không bao giờ ăn trưa

Với lịch trình làm việc dày đặc, Vua Charles III thường làm việc xuyên trưa và chỉ ăn thực phẩm hữu cơ, uống rượu có chừng mực.

Trong phần IV của phim The Crown do Netflix sản xuất, hàng loạt chi tiết về hoàng gia Anh được tiết lộ. Một trong số đó là chi tiết được gợi ý lặp đi lặp lại - Thái tử Charles, nay là Vua Charles III - không bao giờ ăn trưa.

Trước kia, ông Charles đã tự mình xác nhận thói quen kỳ lạ trên website, nằm trong danh sách 70 sự thật về Hoàng tử xứ Wales.

Thời gian để gặp gỡ nhiều người hơn

Vua Charles III không phải hoàng tộc duy nhất có thói quen ăn uống thú vị. Cố Nữ hoàng Elizabeth II được cho là chưa bao giờ ăn pizza.

Mỗi ngày, Vua Charles III chỉ ăn một bữa và làm việc xuyên trưa. Việc Vua Charles III không ăn trưa cũng gây ra nhiều vấn đề cho các nhân viên, theo Cosmopolitan.

"Khi chúng tôi đi làm việc trong ngày hoặc du lịch nước ngoài, ông ấy có thể đi cả ngày mà không dừng lại nghỉ ngơi. Điều đó có nghĩa cả đoàn cũng không được ăn trưa", một vị thân cận với hoàng gia tiết lộ năm 2004.

Cũng theo người này, thói quen của Vua Charles III giúp ông có thêm nhiều thời gian để gặp gỡ nhiều người hơn. Nhưng sự tập trung toàn bộ vào công việc dường như khiến vị vua mới của Vương quốc Anh không cảm thấy đói. Cũng vì thói quen này, bất kỳ ai làm việc cùng ông cũng xác định phải ăn sáng thịnh soạn để theo kịp lịch trình dày đặc, bỏ bữa.

Nữ hoàng và Thái tử Charles đi dạo ở Balmoral vào tháng 10/2021. Đây là một trong những lần cuối cùng hai mẹ con được chụp hình cùng nhau. Ảnh: Getty.

Chế độ ăn chủ yếu là thực phẩm hữu cơ và rau tự trồng

Khi Hoàng thân Philip qua đời, Thái tử Charles - người vừa trở thành Vua Vương quốc Anh - vẫn giữ được phong thái tốt và đi lại không cần chống gậy dù đã bước sang tuổi 72. Đây là kết quả của quá trình hàng chục năm Vua Charles III luyện tập theo chế độ nghiêm ngặt, tuân thủ lối sống khoa học.

Ngoài việc thường xuyên tập theo chế độ 5BX (Năm bài tập cơ bản), Thái tử Charles còn ăn uống rất lành mạnh. Chế độ ăn của ông chủ yếu là thực phẩm hữu cơ và tự trồng tại Highgrove House, Gloucestershire.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC năm 2021, Vua Charles III cho biết: “Trong nhiều năm, tôi đã không ăn thịt và cá vào hai ngày một tuần. Tôi cũng không ăn các sản phẩm từ sữa vào một ngày trong tuần”.

Cách làm này được cho là một phần mong muốn giảm lượng khí thải CO2, ông Charles thực hiện và kêu gọi người dân cũng làm như vậy.

Theo cuốn sách Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life của Sally Bedell Smith, bữa sáng là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cả ngày làm việc với lịch trình dày đặc của vị hoàng thân.

USA Today dẫn thông tin cho thấy ông chỉ ăn ít mầm lúa mạch, hạt ngũ cốc trộn theo công thức đặc biệt kèm mật ong. Món ăn được bảo quản trên khay bạc, cùng với một vài miếng trái cây và trà.

Ngoài ra, Vua Charles III sẽ ăn một quả trứng luộc mềm. “Trứng của ông ấy phải được luộc đúng 4 phút, không thêm bất kỳ thứ gì khác. Tôi để 3 chiếc nồi nước luôn sôi cho an toàn", ông Mervyn Wycherley, cựu đầu bếp riêng của thái tử, giải thích với The Guardian.

Lịch trình làm việc dày đặc khiến Vua Charles III chỉ ăn bữa sáng và bỏ bữa trưa. Ảnh: Matt Dunham.

Chuyên gia hoàng gia Richard Kay tiết lộ ông Charles không thích rau nấu quá chín, cà phê, chocolate, các loại hạt, tỏi, cà ri, ớt, hành sống, thịt lợn và phô mai xanh. Bữa tối của vị hoàng thân thường là thịt nướng hoặc cá và không thể thiếu rau tươi.

"Cả ông Charles và bà Camilla đều không thích ăn đồ ngọt , mặc dù thái tử luôn thích ăn một phần treacle tart - món tráng miệng truyền thống của Anh", ông Ray nói thêm.

Trong khi đó, cựu phóng viên hoàng gia Gordon Rayner tiết lộ những người thân cận với Vua Charles III đã tìm cách thích nghi với chế độ ăn không bữa trưa của ông.

Năm 2021, người này tiết lộ với The Telegraph: “Bữa trưa được coi là thứ xa xỉ cản trở công việc của ông ấy. Vì vậy, ông ăn sáng muộn và làm việc liên tục từ đó".

Bên cạnh đó, Vua Charles III cũng uống rượu có chừng mực. Bữa tối của ông thường thích một ly dry martini, được pha theo công thức đặc biệt, gồm 3 phần gin và một phần vermouth. Thỉnh thoảng, ông uống whisky Laphroaig và nước.

Thói quen này của Charles khá giống mẹ. Nữ hoàng cũng thường uống một ly martini vào buổi tối nhưng đã phải từ bỏ thói quen này gần đây vì sức khỏe.

Hoàng thân Philip cũng bỏ thuốc lá trước khi kết hôn với Nữ hoàng Elizabeth II, tránh uống quá nhiều rượu, ăn vừa phải. Cố Công tước xứ Edinburgh còn tập luyện theo chế độ thể dục ngắn hạn đến từ Canada để giữ sự dẻo dai cho đến khi qua đời.

Ông cũng thích chơi cricket, chèo thuyền, cưỡi ngựa và đi bộ thường xuyên. Cố công tước đã truyền thói quen tập luyện này cho con trai - Vua Charles III cùng các cháu trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.