Lý do vũ đạo của HIEUTHUHAI bị chỉ trích lố bịch, phản cảm

Mới đây, đoạn video ghi lại tiết mục của HIEUTHUHAI tại sự kiện âm nhạc diễn ra ở Cần Thơ làm dấy lên tranh cãi. Nhiều khán giả nhận xét HIEUTHUHAI lố khi lạm dụng vũ đạo lắc, đẩy hông. Thực tế, kiểu vũ đạo này không mới và nó được rất nhiều ngôi sao quốc tế ưa chuộng. Ở Việt Nam, MONO cũng được xem như người khởi xướng. Tuy nhiên, MONO không gây tranh luận như rapper Cua.

Cụ thể, khi bình luận về tiết mục của HIEUTHUHAI ở đêm nhạc Cần Thơ, khán giả bày tỏ: “Làm vừa vừa còn thấy thích chứ nhiều thành thái quá”, “Âm nhạc là tùy cảm nhận của mỗi người, nhưng điệu nhảy này chắc phù hợp với giới trẻ chứ thế hệ 8X như tôi thấy chẳng ra làm sao cả”, “Làm nhiều quá thành lố”, “Giờ ca sĩ không cần hát hay, chỉ cần vóc dáng đẹp rồi nhảy khiêu gợi là được. Các hiện tượng mạng cũng vậy”, “Tôi không biết đây là ca sĩ hay khoe vóc dáng nữa”.

Như khán giả bình luận, lý do đầu tiên khiến họ không hài lòng khi HIEUTHUHAI thực hiện vũ đạo này chính là sự lạm dụng. Trước sự kiện âm nhạc ở Cần Thơ, nam rapper có động tác tương tự trong rất nhiều chương trình, chẳng hạn đại nhạc hội ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tháng 5 hay tại một club ở Hà Nội cách đây vài tháng… Với môi trường bar, club, nam rapper có thể biểu diễn thoải mái bởi khán giả đều lớn tuổi.

Tuy nhiên, tại những lễ hội âm nhạc như ở Cần Thơ, phố đi bộ Nguyễn Huệ, đối tượng khán giả đa dạng, có thể bao gồm trẻ nhỏ, do đó động tác của HIEUTHUHAI cũng được đánh giá không phù hợp.

MONO được biết đến như người khởi xướng vũ đạo lắc hông tại Vpop thời gian gần đây. Nhưng anh chưa gây tranh luận như đồng nghiệp. Lý do là anh chọn địa điểm biểu diễn phù hợp, chẳng hạn bar, club và cũng không lạm dụng động tác này. Với những sự kiện âm nhạc có đông khán giả tham dự, nam ca sĩ tiết chế hơn và động tác lắc hông thường là một phần trong cả bài vũ đạo nên không quá gây chú ý như trường hợp biểu diễn đơn lẻ động tác như HIEUTHUHAI.

MONO thậm chí được khen tinh tế khi biểu diễn tại sự kiện âm nhạc của một cao đẳng ở Hà Nội. Khi phát hiện bên dưới có khán giả nhỏ tuổi, MONO nhắc vũ công nữ: “Dưới kia có trẻ con” và sau đó nam ca sĩ hạn chế các động tác quá nóng bỏng.

Từ trường hợp của HIEUTHUHAI và MONO, có thể thấy động tác lắc đẩy hông sẽ không bị khán giả phản ứng nếu các ca sĩ không quá lạm dụng đồng thời biểu diễn ở không gian phù hợp.

Điệu nhảy lắc hông đã có ở các thị trường âm nhạc từ nhiều thập niên trước. Năm 1957, sau buổi biểu diễn ở Los Angeles, Elvis Presley thậm chí bị cảnh sát địa phương cấm không được phép lắc hông khi biểu diễn trên sân khấu. Vào những năm 1950, một số người coi việc lắc và đẩy hông của Elvis Presley là thô tục.

Từ đó đến nay, khi thị trường âm nhạc cởi mở hơn với vấn đề vũ đạo, nhiều ca sĩ Âu Mỹ, Hàn Quốc... ưa chuộng kiểu vũ đạo này, kể cả nam lẫn nữ giới. Nam rapper người Hàn Quốc Jay Park thậm chí có những động tác lắc hông táo bạo hơn cả MONO, HIEUTHUHAI.

Tuy nhiên, ngay cả ở Kpop, Âu Mỹ, nếu những động tác vũ đạo gợi cảm bị lạm dụng, đi quá giới hạn hoặc biểu diễn ở môi trường không phù hợp, ca sĩ cũng bị chỉ trích.

Tranh cãi xoay quanh lễ trao giải Teen Choice của Miley Cyrus gây xôn xao suốt thời gian dài, theo The Hollywood Reporter. Ca sĩ khi đó mới 16 tuổi xuất hiện trên sân khấu với áo ba lỗ, quần đùi ôm sát hông và đi ủng. Cô có vũ đạo lắc hông khiến cộng đồng mạng sau đó dậy sóng với nhiều bình luận trái chiều.

Ở thị trường Hàn Quốc, theo Star News, màn trình diễn ngày 12/5 tại Lễ hội Đại học Sungkyunkwan ở Jongno-gu, Seoul của Hwasa bị chỉ trích. Ở sân khấu Don't Give Me với khách mời Loco, Hwasa có động tác vũ đạo phản cảm. Cư dân mạng chỉ ra sân khấu của Hwasa đã đi quá giới hạn.

Hwasa vốn nổi tiếng với hình tượng quyến rũ nhưng lần này cô bị chỉ trích bởi nơi nữ ca sĩ biểu diễn là lễ hội dành cho sinh viên đại học tụ tập. Ngoài ra, cả người dân địa phương cũng có thể đến tham dự. Theo Star News, vì sự kiện không có giới hạn độ tuổi cụ thể nên Hwasa cần tôn trọng khán giả.

Tương tự, HyunA được mệnh danh "nữ hoàng quyến rũ" của ngành giải trí Hàn Quốc vì đi theo hình tượng sexy, gợi cảm. Tuy nhiên, khi cựu thành viên ngày càng hở hang, chuộng vũ đạo táo bạo trên các MV, sân khấu ca nhạc, khán giả cũng la ó và khuyên cô tiết chế thay vì đi quá giới hạn.

Thậm chí vì có động tác lắc hông và màn vũ đạo nhạy cảm bên vũ công nam trong ca khúc Bubble Pop, HyunA bị cơ quan chức năng Hàn Quốc “để ý”. Khi đó, Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc đề nghị các đài truyền hình Hàn Quốc xem xét việc phát sóng màn trình diễn của HyunA bởi cơ quan này cho rằng động tác lắc hông của HyunA trong Bubble Pop ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả trẻ.

Theo Sports World, tới 2019, khi biểu diễn Bubble Pop tại Lễ hội Đại học Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc, Hyuna tiếp tục gây tranh cãi khi có động tác vén váy và lắc hông. Các vũ công nhảy cùng HyunA trên sân khấu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của nữ ca sĩ.

Khi vấp phải tranh cãi, HyunA giải thích: “Sự kiện tôi đến hôm qua là của một đại học. Khuôn viên tổ chức sự kiện có một quán bar đơn giản và đồ uống có cồn ngay bên cạnh. Do đó, đó là bữa tiệc mà mọi người có thể có vui vẻ. Hãy thư giãn và đừng lo lắng”.

Đương nhiên, tiêu chí đánh giá sự gợi cảm, táo bạo với mỗi người là khác nhau và không có chuẩn mực cụ thể, đặc biệt trong âm nhạc. Bởi thế, HyunA bị cấm trình diễn vũ đạo lắc hông nhưng KARA vẫn thể hiện động tác này trong tiết mục Mister. Và cũng vì thế, trong khi nhiều khán giả chỉ trích HIEUTHUHAI thì không ít người lại bênh vực nam rapper. Họ cho rằng vũ đạo của nam ca sĩ không hề phản cảm và vẫn ở giới hạn chấp nhận được.

Thực tế, vũ đạo của HIEUTHUHAI cũng không đáng tranh cãi nếu anh biểu diễn ở địa điểm phù hợp, toàn khán giả trưởng thành. Ngoài ra, chưa bàn tới tính nhạy cảm của động tác, việc lạm dụng vũ đạo lắc, đẩy hông ở quá nhiều sự kiện của rapper cũng có thể gây nhàm chán. Và những bình luận trái chiều về tiết mục ở Cần Thơ của HIEUTHUHAI đã phần nào cho thấy khán giả không còn mặn mà khi rapper thực hiện động tác này quá nhiều.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.