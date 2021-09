Lý do VKSND Tối cao bác lời khai của ông Nguyễn Đức Chung

Ông Chung cho rằng Sở KH&ĐT làm trái chỉ đạo của UBND khi thực hiện các gói thầu số hóa. Tuy nhiên, VKS đánh giá bị can được Bùi Quang Huy tác động để giúp Nhật Cường trúng thầu.

Trong cáo trạng ban hành ngày 21/9, VKSND Tối cao cho rằng ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch Hà Nội giai đoạn 2015-2020) có hành vi lợi dụng chức vụ để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hóa trái quy định, gây thiệt hại hơn 26 tỷ đồng .

Theo cáo buộc, năm 2016, sau khi Sở KH&ĐT Hà Nội được giao làm chủ đầu tư các gói thầu số hóa tài liệu, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ông Chung được Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc của Nhật Cường) gửi 2 email để nhờ chỉ đạo các sở, ngành giúp doanh nghiệp này trúng thầu.

Đối với gói thầu số hóa năm 2016, Giám đốc Sở KH&ĐT là người có thẩm quyền. Tuy nhiên, VKS xác định ông Nguyễn Đức Chung khi đó là Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thầu trái quy định.

Các bị can Nguyễn Đức Chung (trái), Nguyễn Văn Tứ (giữa) và Nguyễn Tiến Học.

Sau khi dừng thầu, ông Chung yêu cầu Sở KH&ĐT lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố, dù đến nay, Hà Nội chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung.

Cựu Chủ tịch Hà Nội còn bị cáo buộc cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa để doanh nghiệp này dự đấu thầu. Đồng thời, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc) đã ký hợp đồng khống với Công ty Nhật Cường để giúp liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực và trúng thầu.

Quá trình điều tra, ông Chung khai việc yêu cầu Giám đốc Sở KH&ĐT dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 là đúng thẩm quyền của chủ tịch thành phố, đúng với tinh thần của UBND Hà Nội là dừng tất cả dự án công nghệ thông tin để rà soát lại.

Bị can còn cho rằng khi thực hiện gói thầu, Sở KH&ĐT đã làm trái chỉ đạo của UBND thành phố; không thực hiện đúng các quy định, nghị định của Chính phủ và chưa được Sở TT&TT thẩm định. Ông Chung đồng ý cho làm thí điểm số hóa vì có thông tin liên quan đến công nghệ mới, không liên quan đến gói thầu số hóa.

Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, các kết luận giám định và lời khai của các bị can khác cùng một số cá nhân liên quan, VKS đủ cơ sở kết luận ông Chung chỉ đạo dừng thầu là do Bùi Quang Huy tác động. Những chỉ đạo của ông Chung là trái pháp luật, để cho Công ty Nhật Cường được trúng thầu. Do đó, lời khai của bị can không có cơ sở chấp nhận.

Cảnh sát thu nhiều tài liệu khi khám nhà ông Chung vào cuối tháng 8/2020. Ảnh: Việt Hùng.

Đối với bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (Giám đốc Công ty Minh Hoa, vợ ông Chung), cáo trạng cho thấy hợp đồng ký giữa doanh nghiệp này và Công ty Nhật Cường để giúp liên doanh Nhật Cường - Đông Kinh trúng thầu, là hợp đồng khống.

"Tuy nhiên, bà Hoa khai hợp đồng được ký thực tế để mua phần mềm cho Công ty Minh Hoa, không phải để giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu, đồng thời việc ký hợp đồng không liên quan đến ông Chung", cáo trạng nêu.

Bà Hoa cũng khai không biết Công ty Nhật Cường tham gia đấu thầu gói số hóa tại Sở KH&ĐT Hà Nội. Hiện, bị can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn nên chưa chứng minh, kết luận được ý thức chủ quan của bà Hoa liên quan việc ký hợp đồng trên. Do đó, VKS chưa đủ căn cứ xem xét, xử lý hành vi của bà Hoa.