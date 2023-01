Lý do video chuyển từ iPhone sang máy tính hay gặp lỗi

Nếu video từ iPhone không thể chuyển sang PC, thì cài đặt mặc định trên điện thoại tự động chuyển video sang định dạng H.264 có thể là nguyên nhân.

Khi iPhone bị đầy bộ nhớ, cài đặt mặc định khiến cho người dùng khó giải phóng dung lượng bằng cách chuyển video sang thiết bị khác. Ảnh: Phương Lâm.

Khi chuyển video từ iPhone sang sang máy tính Windows hoặc Mac để giải phóng dung lượng bộ nhớ trên điện thoại qua cáp, một lỗi thường gặp là "Thiết bị được kết nối không hoạt động", hay "A device attached to the system is not functioning".

Để sửa lỗi này, người dùng cần ngăn iPhone tự động chuyển đổi video sang định dạng H.264, bằng cách đi tới Cài đặt (Settings), Ảnh (Photos), Chuyển sang Mac hoặc PC (Transfer to Mac or PC) và chọn Giữ bản gốc (Keep Originals).

Nhiều người dùng gặp phải tình trạng iPhone đầy bộ nhớ, và muốn chuyển video quan trọng cần lưu sang máy tính để bàn hoặc laptop. Nhưng khi kết nối iPhone vào thiết bị khác, 2 thiết bị tự ngắt kết nối khi đang truyền tệp cho dù USB đã được kết nối đúng cách và máy tính còn dung lượng trống.

Kiểm tra kỹ hơn, có thể thấy dung lượng trống trên iPhone liên tục bị thu hẹp trong quá trình chuyển video. Người dùng gần như bị mắc kẹt, khi dung lượng còn lại trên điện thoại không đủ để thực hiện tác vụ chuyển tệp sang thiết bị khác để giải phóng dung lượng.

Nguyên nhân là iPhone có một cài đặt ẩn, tự động chuyển đổi mọi video sang định dạng H.264 trước khi chuyển sang PC, vì định dạng này tương thích với nhiều nền tảng hơn. Tuy nhiên quá trình chuyển đổi này làm tệp video "nở" ra, tiêu tốn nhiều dung lượng hơn nữa trên điện thoại.

Khi dung lượng còn lại trên điện thoại không đủ chỗ cho tệp video "nở" ra, quá trình chuyển tệp sẽ bị gián đoạn. Thực tế, dung lượng video định dạng H.264 thường lớn gấp đôi định dạng HEVC lưu trên iPhone. Một video khoảng 7 GB trên iPhone sẽ giải nén thành khoảng 15 GB trên máy tính.

Làm theo hướng dẫn cài đặt trên, người dùng có thể ngăn quá trình chuyển đổi định dạng HEVC sang H.264 mặc định trên iPhone và chuyển tệp video kể cả khi không còn nhiều dung lượng trống.

Khi có nhiều dung lượng trống trên điện thoại, cài đặt mặc định của Apple cũng có tác dụng nhất định. Windows vốn không hỗ trợ HEVC, định dạng video mà Apple sử dụng để thực hiện các tính năng như HDR thời gian thực, Chế độ điện ảnh, và hỗ trợ H.264.

Tuy nhiên người dùng vẫn có thể phát video HEVC trên máy tính Windows qua các ứng dụng VLC Media Player hoặc ứng dụng Phim & TV của Microsoft.