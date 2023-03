Lý do trang phục sọc ngang 'hại' Khả Ngân

Dù có nhiều nghiên cứu cho rằng sọc ngang “vô hại”, stylist quốc tế Nancy Gandrud khẳng định trên tạp chí 303 rằng họa tiết sọc ngang luôn khiến người mặc trở nên to hơn.

Lần đầu tiên xuất hiện trong series Carpet Check, trang phục của Khả Ngân bị đánh giá thấp bởi cách phối các món đồ, họa tiết và phom dáng. Tuy mang đến tinh thần preppy thanh lịch và trẻ trung, Khả Ngân dường như chưa khai thác được vẻ đẹp của phong cách này bởi một số lỗi sai trang phục.

Trang phục mang hơi thở học đường

Xuất hiện cuối những năm 1890 và đầu 1900 và dần hồi sinh nhờ làn sóng trỗi dậy mạnh mẽ của Y2K, phong cách preppy trở lại dòng chảy thời trang với tên gọi The "New" Preppy Look, theo trang InStyle. Những đặc trưng nhận diện của phong cách này không thể không nhắc đến họa tiết kẻ ô, sọc đều hay những món đồ như áo blazer, sơ mi trắng,...

Có thể thấy, Khả Ngân khá nhạy bén khi tận dụng sự tái sinh của preppy để tạo nên tổng thể trang phục ấn tượng tại thảm đỏ. Hoạ tiết kẻ sọc ngang với phối màu xanh navy và trắng trên nền vải len hoặc dệt kim được tạp chí Vogue đánh giá cao trong bài báo cáo xu hướng cuối năm 2022.

Tuy mang đậm phong cách preppy - trẻ trung và thanh lịch, trang phục của Khả Ngân tồn tại một số lỗi khiến hình thể mất cân đối. Ảnh: FB Khả Ngân Sushi.

Tuy những đường kẻ sọc không được các tín đồ thời trang “ưu ái”, trang Funky Forty cho rằng đường kẻ sọc nên được xử lý với độ dày vừa phải. Đồng thời, trang này cho biết họa tiết kẻ sọc ngang sẽ phát huy tác dụng tích cực với phom dáng dài, phối theo kiểu ôm và cắt ngắn. Có thể thấy, trang phục của Khả Ngân đã đáp ứng được đề bài khó của trang phục kẻ sọc ngang.

Chiếc áo cardigan đậm chất preppy được xử lý phom crop, phần cắt của áo ôm vào eo tạo cảm giác thon gọn. Kết hợp cùng váy midi ôm sát cơ thể, Khả Ngân sở hữu bố cục hình thể rõ ràng. Tổng thể trang phục sọc ngang gia tăng tính chất với preppy kết hợp cùng áo sơ mi trắng phía kèm theo phần giày da mà trang Who What Where miêu tả là “không thể thiếu để tạo nên phong cách này”. Ngoài ra, kiểu tóc buộc nửa đầu góp phần giúp gương mặt trở nên sáng sủa và “hack tuổi” như cách Song Hye Kyo đã áp dụng tại Tuần lễ Thời trang Milan 2023.

Xét theo góc độ phong cách, Khả Ngân đã truyền tải trọn vẹn tinh thần trẻ trung và thanh lịch của preppy. Song, nhìn chung, tổng thể trang phục của Khả Ngân thiếu đi tính cân đối, hạn chế chiều cao và sự thon gọn của nữ diễn viên 11 tháng 5 ngày.

Mất cân đối và hạn chế chiều cao

Tuy được đề cập khá tích cực phía trên, họa tiết sọc ngang vẫn được xem là thách thức lớn với các tín đồ thời trang. Trang Global Fashion Report cho rằng giới thời trang luôn tồn tại câu thần chú “Không sọc ngang” mỗi khi lựa chọn trang phục. Ngoài ra, trang này còn cho rằng việc lựa chọn trang phục sọc ngang theo kiểu phối ton-sur-ton sẽ mang lại hiệu ứng tiêu cực cho người mặc.

Ngược lại, trong trường hợp người mặc muốn diện họa tiết sọc theo hướng monochrome, trang The Net khuyên nên lựa chọn những đường sọc dọc có độ mỏng nhất định và màu sắc trung tính. Song, dù có nhiều nghiên cứu cho rằng sọc ngang “vô hại”, stylist quốc tế Nancy Gandrud khẳng định trên tạp chí 303 rằng họa tiết sọc ngang luôn khiến người mặc trở nên to hơn.

Diện hoạ tiết sọc ngang, Khả Ngân không chỉ chịu ảnh hưởng từ hoạ tiết này mà hình thể của cô trở nên mất cân đối hơn với sai lầm khi lựa chọn độ dài của váy cũng như giày và tất đi kèm. Có thể thấy, chiếc váy kẻ sọc ngang và ôm sát đã giúp Khả Ngân tăng độ đẫy đà cho phần thân dưới. Tuy nhiên, độ dài thiếu phù hợp khi kết hợp với hoạ tiết sọc ngang vô tình gây bất lợi cho đôi chân của Khả Ngân.

Theo trang Stylishly Me, những chiếc váy midi (váy có độ dài ở gối) nên được xử lý ngắn hơn hoặc dài qua phần bắp chân. Trang này cho rằng phần váy không nên kết thúc ở bắp chân vì đây phần dày nhất của đôi chân. Điều này dễ dàng nhìn thấy ở trang phục của Khả Ngân, phần váy kết thúc giữa bắp chân khiến đôi chân của cô có cảm giác thiếu thon gọn.

Trang phục của Bella Hadid cho thấy sự kỹ lưỡng và chỉn chu với các nguyên tắc thời trang. Ảnh: Teen Vogue.

Ngoài ra, trang Stylishly Me còn khuyên người mặc nên kết hợp váy midi với những đôi giày cao gót quai ngang kiểu sandal, thay vì sự cục mịch từ giày platform hay chunky. Trên Teen Vogue, trang phục của Bella Hadid với váy midi, giày sandal cao gót và tất trắng, tương tự với Khả Ngân, được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ. Có thể thấy, nữ siêu mẫu phối váy midi qua gối nhẹ nhàng, kết hợp tất trắng theo kiểu crew sock (có độ dài qua mắt cá chân) và giày đen. Tất cả cho thấy phong cách thời trang đẳng cấp của Bella Hadid, theo Teen Vogue chia sẻ.

Việc kết hợp tất trắng và giày đen vốn nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ lâu, theo tạp chí PAUSE. Song, với xu hướng thời trang hiện đại và phá cách, sai lầm “giày đen - vớ trắng” đã rơi vào dĩ vãng, thậm chí trở thành kiểu phối ưa thích hiện nay của giới trẻ. Trên tạp chí PAUSE và tờ The Wall Street Journal, kiểu phối này được khuyên dùng với phần quần/váy có độ dài phù hợp. Tuy nhiên, các trang báo đều cho rằng chỉ phần quần/váy độ dài trên gối hoặc phủ tất mới có thể phát huy hiệu quả của giày đen và tất trắng.

Nhìn chung, trang phục của Khả Ngân vốn sở hữu những điểm mạnh nhất định từ phong cách preppy. Song, từ các lỗi sai như chiều dài váy, hoạ tiết kẻ sọc và sự kết hợp giày đen - tất trắng. Khả Ngân cần khắc phục để có phong cách thời trang ấn tượng hơn.