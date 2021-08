Lý do Tom Holland không xuất hiện trong phim về Người Nhện

Tài tử Tom Holland không tham gia lồng tiếng cho Spider-Man trong series hoạt hình đầu tiên của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Theo Screen Rant, Tom Holland được xác nhận không tham gia lồng tiếng cho Spider-Man trong series hoạt hình What If…? của MCU. Nhiều khả năng việc Holland vắng mặt đến từ vấn đề lịch trình cá nhân và các điều khoản mới trong bản hợp đồng với Sony.

Trong bản hợp đồng mới, nam diễn viên người Anh phải thực hiện Spider-Man: No Way Home để hoàn thành ba phần phim riêng cho Spider Man và một bộ phim thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Đây có thể là lý do khiến Marvel quyết định không để Holland lồng tiếng cho Người Nhện. Việc đàm phán một hợp đồng mới hoặc sửa đổi các điều khoản là điều không cần thiết. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều diễn viễn tài năng với chất giọng phù hợp cho nhân vật Spider-Man để Marvel lựa chọn.

Tạo hình nhân vật Spider-Man trong series hoạt hình What If...?. Ảnh: Marvel Studios.

What If…? bắt đầu lồng tiếng cho các nhân vật vào năm 2019, quá trình sản xuất tiếp tục vào đầu năm 2020 và kéo dài tới năm 2021. Vào khoảng thời gian này, Holland đang bận rộn với quá trình sản xuất cho các dự án cá nhân và có thể điều đó đã dẫn tới sự vắng mặt của nam diễn viên.

Tính riêng trong năm 2020, Tom Holland góp mặt trong hàng loạt bộ phim như Dolittle, Onward, The Devil All the Time, Cherry và Chaos Walking. Đồng thời Holland cũng phải thực hiện quá trình ghi hình cho Spider-Man: No Way Home và Uncharted.

Ngoài Spider-Man, các nhân vật như Iron Man, Captain America, Black Widow và Captain Marvel cũng được lồng tiếng bởi các diễn viên thay thế.

What If…? dự kiến phát hành vào ngày 11/8 trên Disney +.