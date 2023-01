Lý do 'Titanic' tái chiếu đúng dịp Valentine

Bộ phim lãng mạn làm nên tên tuổi của James Cameron sẽ trở lại rạp vào dịp lễ tình nhân.

"Titanic" tái xuất màn ảnh rộng sau 25 năm.

Mới đây, thông tin Titanic trở lại màn ảnh rộng khiến nhiều khán giả yêu thích điện ảnh phấn khích. Trong buổi phỏng vấn với Sirius XM, đạo diễn Cameron chia sẻ lý do tái chiếu bộ phim lãng mạn vào ngày 10/2 sắp tới.

Không ngoài dự đoán, ý nghĩa lớn nhất của việc này nhằm kỷ niệm tròn 25 năm ra mắt tác phẩm huyền thoại. Kể từ lần đầu công chiếu năm 1997, bom tấn đã khuynh đảo phòng vé và trở thành dự án điện ảnh ăn khách nhất lúc bấy giờ. Titanic hiện giữ vị trí thứ 3 trong BXH phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ( 2,2 tỷ USD ).

Ngoài ra, việc tái phát hành phim trùng dịp Valentine không phải là quyết định ngẫu nhiên. “Ngày Valentine có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Thực ra, Titanic ra mắt vào trước lễ Giáng sinh. Nhưng lễ tình nhân mới là dịp mang lại doanh thu cao nhất cho bộ phim. Vì vậy, quyết định tái chiếu vào dịp lễ này có thể coi là sự tôn vinh thành công của phim. Đồng thời, đó cũng là sự kỷ niệm ngày lễ tình nhân”, ông tiết lộ thêm.

Titanic đưa tên tuổi Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vụt sáng. Ảnh: Alamy Stock Photo.

Titanic là một trong bộ 3 phim hiếm hoi của lịch sử khi giành được 11 giải Oscar (bên cạnh Ben-Hur và The Lord of the Rings: The Return of the King). Không chỉ làm hài lòng các chuyên gia khó tính, tác phẩm còn thành công rực rỡ về mặt thương mại khi trở thành phim điện ảnh đầu tiên cán mốc tỷ USD.

Phim giữ vững phong độ là ông hoàng phòng vé cho tới khi bị Avatar (2009) và Avengers: Endgame lần lượt vượt qua. Nhận xét về Titanic, tờ Movieweb cho rằng đây là tác phẩm chính kịch đỉnh cao, “một sự pha trộn hoàn hảo giữa tái hiện bi kịch lịch sử và chuyện tình hư cấu sáng tạo”.