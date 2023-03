Lý do tình trạng trẻ em nhập viện tăng cao

Những ngày gần đây, nhiều bệnh viện ghi nhận số lượng trẻ đến thăm khám và điều trị tăng vọt.

Các bệnh liên quan đến đường hô hấp cũng tăng mạnh ở trẻ nhỏ. Trẻ có nguy cơ nhập viện do hen, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp. Một số trường hợp bị viêm mũi dị ứng, viêm họng, sốt, ho, chảy mũi, viêm mũi…

Số ca nhập viện tăng

Theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), tỷ lệ trẻ mắc các bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản tăng cao hơn cùng kỳ năm 2022.

Khoa Hô hấp BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết các tháng đầu năm, số ca bệnh hô hấp như hen phế quản, viêm họng, viêm xoang đến khám và điều trị tăng 2-3 lần so với cùng kỳ năm trước, cao hơn trung bình 20-30% so với trước Tết.

Trẻ em thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp.

Thấy con trai (2 tuổi) chảy nước mũi, chị Liên (Hà Đông, Hà Nội) nghĩ là tình trạng sổ mũi thông thường nên ra tiệm thuốc tây mua siro ho cho con uống. Thế nhưng, tới ngày thứ 3, con chị sốt cao 39 độ C không hạ, thở khò khè. Chị Liên đưa con tới bệnh viện khám, được bác sĩ chẩn đoán viêm tiểu phế quản gây bội nhiễm, phải dùng phối hợp thêm kháng sinh để điều trị.

Bệnh viêm đường hô hấp phổ biến ở trẻ nhỏ, nếu không điều trị kịp thời có thể xảy ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Phòng bệnh hơn chữa bệnh là phương châm các bác sĩ khuyên cha mẹ nên thực hiện để bảo vệ sức khỏe cho con.

Lý do trẻ em hay ốm

Trẻ nhỏ dễ bị nhiễm bệnh do sức đề kháng và hệ miễn dịch còn non nớt. Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển mùa, tình trạng các bé bị cúm sốt, ốm vặt thường xuyên xảy ra do vi khuẩn, virus dễ xâm nhập và tấn công hệ miễn dịch. Thời điểm này, trẻ thường bị ốm do mắc các bệnh hô hấp, liên quan đến tiêu hóa. Số trẻ phải nhập viện điều trị tăng cao đột biến và y khoa gọi chung là các bệnh giao mùa.

Để phòng bệnh, phụ huynh nên cho trẻ bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường sức đề kháng, giúp chống lại các dịch bệnh.

Vận động thể chất ngoài trời giúp trẻ tăng cường đề kháng.

Song song các biện pháp trên, bổ sung, tăng đề kháng cho con là phương án được nhiều phụ huynh lựa chọn, đặc biệt vào thời điểm giao mùa hoặc trước khi cho con đi học. Beta glucan được coi là hoạt chất tăng cường miễn dịch hiệu quả và an toàn hiện nay. Trong đó, Beta (1,3/1,6)-D-Glucan có hoạt lực tăng cường miễn dịch mạnh hàng đầu.

Hoạt chất này điều chỉnh hệ thống miễn dịch trở lại cân bằng, kích thích hệ miễn dịch đang bị suy yếu (trong quá trình nhiễm trùng), kiểm soát hệ miễn dịch quá mẫn (viêm, dị ứng). Bên cạnh đó, vitamin C cũng quan trọng trong hoạt động của hệ miễn dịch. Việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng trên giúp trẻ duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Siro Kan - giải pháp hỗ trợ tăng đề kháng

Bổ sung các hoạt chất tăng cường miễn dịch cho trẻ thông qua sản phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng, được kiểm chứng lâm sàng là giải pháp được nhiều người lựa chọn.

Phụ huynh có thể chọn sản phẩm bảo vệ sức khỏe chất lượng để hỗ trợ tăng đề kháng cho con.

Siro Kan là sản phẩm tăng cường đề kháng nhập khẩu nguyên chai từ châu Âu, được tin dùng ở 25 quốc gia trên thế giới. Với thành phần là Beta-(1,3/1,6)-D-Glucan chiết xuất từ nấm sò và vitamin C, sản phẩm hỗ trợ tăng sức đề kháng, phục hồi sức khỏe cho trẻ mới ốm dậy. Phụ huynh lưu ý sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Đang trong thời điểm giao mùa, việc tăng cường đề kháng cho con là cần thiết. Tuy nhiên, phụ huynh nên tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và đã được kiểm chứng lâm sàng.