Lý do tiểu tam 'Penthouse' từng là mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc

Bạn thân H'Hen Niê khoe giọng hát trên show truyền hình Hàn Quốc

Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2018 Baek Ji Hyun gây bất ngờ cho các nghệ sĩ khách mời và khán giả khi khoe giọng hát trong show I Can See Your Voice hôm 29/1.