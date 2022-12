Lý do Theo Hernandez không cho Upamecano ăn mừng bàn thắng của Mbappe

Phút 82 trận chung kết World Cup 2022, sau một pha ban bật ở trung lộ, Kylian Mbappe ngả người dứt điểm một chạm đẳng cấp làm tung mành lưới Argentina, qua đó gỡ hòa 2-2 cho Pháp.

Sau bàn thắng đầy cảm xúc, cầu thủ trên sân lẫn dự bị của tuyển Pháp đều chạy về góc sân để ăn mừng, trong đó có Theo Hernandez. Tuy nhiên, hậu vệ trái này lại bất ngờ quay lại và không cho Dayot Upamecano tham gia. Ngôi sao đang khoác áo AC Milan yêu cầu đồng đội sinh năm 1998 đứng yên trong sân.

Tình huống tương tự cũng xảy ra ở trận thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội. Bernardo Silva đang ăn mừng nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó nên nhanh chóng chạy vào trong sân.

Lâu nay, các cầu thủ vẫn luôn cho rằng, một đội có thể giao bóng để bắt đầu trận đấu ngay lập tức nếu tất cả cầu thủ đối phương (không tính thủ môn) rời khỏi phần sân nhà của mình hay ra khỏi sân đối thủ.

Theo Talksport, FIFA không hề có quy định cho phép một đội giao bóng khi đối thủ đều đã rời khỏi sân. Theo luật, trận đấu chỉ được bắt đầu trở lại khi tất cả cầu thủ hai đội đều ở trên phần sân của mình, trừ người giao bóng (ở vòng tròn giữa sân).

Vì vậy, Silva hay Upamecano không cần phải ở lại trong sân. Các cầu thủ có thể thoải mái chung vui cùng đồng đội mà không lo khung thành bị đe dọa.

Tại World Cup 2018, Panama cũng định giao bóng tổ chức tấn công ngay sau khi thấy toàn bộ cầu thủ tuyển Anh rời sân để ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, trọng tài chính đã cắt còi và yêu cầu đội bóng Trung Mỹ chờ đối thủ ổn định đội hình rồi mới cho trận đấu bắt đầu trở lại.

