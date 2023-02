Lý do 'The last of us' gây sốt trên toàn cầu

Được đánh giá trung thành với nguyên tác, “The last of us” hiện phát trên chuyên mục HBO Go của FPT Play chinh phục khán giả bằng cốt truyện lôi cuốn trong thế giới xác sống.

Chuyển thể từ tựa game nổi tiếng cùng tên, series The last of us (tựa Việt: Những người còn sót lại) là một trong những tác phẩm được trông đợi nhất của đài HBO. Ngay khi ra mắt, loạt phim đã nhanh chóng được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Riêng tập 1 của phim đã lập kỷ lục với hơn 4,7 triệu lượt xem vào ngày đầu và tăng vọt lên 22 triệu trong 12 ngày tiếp theo.

Rating của The last of us khả quan đến mức các nhà sản xuất lập tức quyết định thực hiện phần 2 ngay khi phần phim hiện tại mới ra mắt đến tập 5. Giữa vô vàn tác phẩm khai thác đề tài xác sống, điều gì khiến The last of us trở thành thương hiệu ăn khách như vậy?

Bản chuyển thể được chờ đợi

Từ khi công bố, The last of us đã thu hút được lượng lớn fan trung thành từ tựa game cùng tên của hãng Naughty Dog. Phát hành từ năm 2013, thương hiệu trò chơi kinh dị - sinh tồn này đã bán được hơn 17 triệu bản, nằm trong hàng ngũ những game điện tử hay nhất mọi thời đại.

Sau khi ra mắt, The last of us nhanh chóng lập kỷ lục với lượt xem ấn tượng.

Sức hút từ bối cảnh hậu tận thế của nguyên tác đã khiến hãng HBO đặc biệt lưu tâm. Ông lớn làng phim trực tuyến đã đầu tư lớn cho dự án này, với kinh phí mỗi tập đến 15 triệu USD , xấp xỉ bom tấn House of the dragon. Không chỉ lớn so với một tác phẩm truyền hình, con số này hoàn toàn đủ sức để thực hiện một bộ phim điện ảnh chỉn chu.

The last of us là một trong những dự án chuyển thể được trông đợi nhất năm nay.

Với chi phí thuộc hàng khủng, The last of us nhanh chóng chinh phục khán giả nhờ sự chăm chút trong khâu hình ảnh. Trong từng khung hình, thế giới tràn ngập những sinh vật ăn thịt người hiện lên sống động đến đáng sợ. Nhiều bình luận của khán giả cho biết họ cảm thấy lạnh gáy như thể cái chết luôn chực chờ.

Khác với nhiều phim đề tài zombie, chủng loài khát máu trong The last of us được chia làm nhiều bản dạng, với các đặc điểm và hình dáng khác nhau dựa theo thời gian ký sinh của loài nấm Cordyceps. Chẳng hạn, “Runner” là loài xác sống chạy với tốc độ như tên bắn, “Clicker” không đầu nên cũng khó bị triệt hạ hơn. Khủng khiếp nhất là “Rat King” có kích thước đồ sộ, được hình thành nhờ kết hợp nhiều cá thể thây ma. Tất cả tạo nên một thế giới xác sống đa dạng và rùng rợn.

Thế giới zombie trong phim đa dạng và đáng sợ.

Con người giữa hiện thực tàn khốc

Trái với bối cảnh phi nhân tính hiện ra trong thời đại suy tàn, cách phản ứng đa chiều của con người trong The last of us lại chính là điểm sáng khiến bộ phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Chuyện phim xoay quanh nhân vật Joel (Pedro Pascal thủ vai) trong hành trình đưa Ellie (Bella Ramsey thủ vai) đến nơi an toàn khi cả Trái Đất đang bị xâm chiếm bởi các loài nấm có khả năng cộng sinh và điều khiển não bộ con người.

Trên hành trình này, khán giả cũng có dịp khóc cười cùng số phận của từng nhân vật họ gặp phải trên đường. Trước hiện thực tàn khốc, sự phức tạp của con người bộc lộ rõ. Một số sẽ cứu đồng loại bằng mọi giá, một số khác chấp nhận đánh đổi tính mạng của người lạ để cứu người thân, thậm chí tha hóa, bất chấp tất cả để đạt mục đích riêng. Đó cũng là trường hợp của Joel khi phải đối diện cái chết của cô con gái Sarah ở tập 1.

Cách xây dựng đa chiều trong kết cấu đa tuyến là “nguyên liệu” chính giúp The last of us tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem.

Ê-kíp thành công khi xây dựng một câu chuyện giàu tính nhân văn.

Người nhào nặn series đình đám này không ai khác ngoài Neil Druckman - cha đẻ nguyên tác game. Đồng hành cùng Druckmann còn có Craig Mazin - biên kịch nổi tiếng làm nên thành công cho loạt phim Chernobyl từng đại thắng 10 giải Emmy 2019.

Ngay khi ra mắt, loạt phim được giới phê bình đón nhận, đạt đến “94% tươi” trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes. Collider nhận xét series đã thổi làn gió mới vào tựa game, giúp câu chuyện hiện lên sống động với người xem. Trong khi đó, BBC thậm chí cho rằng đây là “series chuyển thể từ game hay nhất lịch sử”.

Chính những lý do trên khiến The last of us nhanh chóng chinh phục các fan trung thành của nguyên tác. Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ mọt phim nào, kể cả khi chưa từng chơi game.