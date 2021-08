Lý do Thanh Hằng, Binz mong chờ sự kiện Unpacked Galaxy Z

Khi dự án nghệ thuật tạm gác lại, nhiều nghệ sĩ cập nhật các hoạt động, mối quan tâm trên trang cá nhân. Trong đó, một sự kiện công nghệ đặc biệt cũng được các sao Việt chia sẻ.

Đại tiệc công nghệ ra mắt thế hệ Galaxy Z tiếp theo của Samsung là sự kiện được nhiều nghệ sĩ quan tâm, trong đó có siêu mẫu Thanh Hằng và rapper Binz.

Theo đó, bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của nữ siêu mẫu và nam rapper đều nhắc đến sự kiện ra mắt mẫu điện thoại Samsung mới kèm hashtag #GalaxyZ #GalaxyUnpacked. Điều gì khiến giới nghệ sĩ quan tâm đến đại tiệc công nghệ lần này đến vậy?

Thiết kế cao cấp

Thiết kế khác biệt, thể hiện dấu ấn cá nhân là những tiêu chí mà người làm nghệ thuật như siêu mẫu Thanh Hằng và rapper Binz chú trọng khi chọn trang phục và phụ kiện cho những lần xuất hiện trước đám đông. Đây cũng là thước đo cho các sản phẩm smartphone gắn liền hình ảnh của cả hai.

Không ít lần trên trang cá nhân, siêu mẫu xuất hiện cùng các smartphone cao cấp. “Điện thoại giúp chúng ta cập nhật, nắm bắt những điều mới mẻ, từ đó sáng tạo nên giá trị của riêng mình”, Thanh Hằng chia sẻ.

Không chỉ là thiết bị hỗ trợ kết nối, giải quyết công việc, với siêu mẫu sinh năm 1983, smartphone còn như một phụ kiện thời trang thể hiện cá tính và bản sắc riêng. Đó cũng là lý do Thanh Hằng luôn đề cao tiêu chí thiết kế đột phá, sáng tạo khi chọn điện thoại.

Siêu mẫu Thanh Hằng đề cao tiêu chí thiết kế đột phá, sáng tạo khi chọn điện thoại.

Trong bài đăng mới nhất, Thanh Hằng cho thấy cô là “fan ruột” của dòng Galaxy Z Fold. “Cũng 7 năm đồng hành cùng Samsung rồi, chúng ta thật chung thủy và đồng tiến hóa. Cảm giác háo hức chào đón dòng điện thoại mới chưa bao giờ ngừng lại”, nữ siêu mẫu viết.

Cô Ba Trân trong Mẹ chồng nhận định rằng, nói về Z Fold là nhắc đến item thời thượng và người dùng cấp cao. Điều này cho thấy nữ siêu mẫu khá trông đợi thế hệ Z Fold mới của Samsung.

Trước đó, Z Fold2 là smartphone gắn liền với Thanh Hằng khi thường xuyên xuất hiện trong ảnh thời trang của cô. Không chỉ vậy, nữ siêu mẫu cũng nhiều lần thể hiện sự ưu ái với flagship nhà Samsung. “Son có thể không đem nhưng Galaxy Fold thì phải luôn trên tay, vừa tiện ích vừa sang trọng” là một trong những nhận xét tiêu biểu của Thanh Hằng về thế hệ smartphone màn hình gập của “ông lớn” Hàn Quốc.

Thanh Hằng không giấu được sự háo hức với thế hệ Galaxy Z Fold tiếp theo của Samsung.

Không chỉ Thanh Hằng, Binz cũng thể hiện sự mong đợi với thế hệ smartphone màn hình gập mới của Samsung. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tiếp xúc nhiều thiết bị công nghệ, tuy nhiên, Binz ít chia sẻ về chủ đề này. Vì vậy, bài đăng hiếm hoi nhắc đến smartphone ngầm chứng minh sự thích thú và trông chờ của nam rapper với tân binh nhà Samsung.

“Chẳng cần in đậm để gây ấn tượng, Z Fold in my pocket, it's thời thượng”, nam rapper viết trên trang cá nhân. Sau BST đồng hồ, grillz kim cương đắt đỏ, nhiều người cho rằng Galaxy Z Fold mới sẽ là item tiếp theo “nhập hội” phụ kiện thời trang xa xỉ của chủ nhân bản hit Bigcityboi.

Bài đăng mới nhất trên trang cá nhân của Binz thu hút hơn 38.000 lượt yêu thích. Ảnh chụp màn hình.

Tiên phong mang đến trải nghiệm di động khác biệt

Không chỉ giới nghệ sĩ, việc Galaxy Z series sắp ra mắt cũng được nhiều tín đồ, chuyên gia công nghệ quan tâm. Mới đây, nữ reviewer Ngọc Vy nhận xét Galaxy Z Fold là một trong những model tiên phong phá vỡ những rào cản công nghệ. Không chỉ mang những trải nghiệm di động mới, smartphone màn hình gập của Samsung còn được nữ reviewer đánh giá cao ở thiết kế. “Với thiết kế ấn tượng, Galaxy Z Fold không khác gì phụ kiện thời trang độc đáo”, Ngọc Vy cho biết.

Trong khi đó, reviewer Vinh Vật Vờ ấn tượng với khả năng gập mở linh hoạt của Galaxy Z Fold. “Z Fold như chiếc máy tính cá nhân thu gọn trong tầm tay, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng trong nhịp sống hiện đại”, nam reviewer ví von.

Reviewer Ngọc Vy đánh giá cao ở thiết kế Galaxy Z Fold.

Tháng 2/2019, Galaxy Fold trở thành “người tiên phong” của làng di động thế giới với chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên. Nước đi này khiến giới công nghệ không thể phủ nhận Galaxy Fold chính là tương lai của ngành smartphone. Mỗi lần mở Galaxy Fold là thêm một trải nghiệm di động đầy mới mẻ và thú vị.

Anh Trần Hiệp, admin diễn đàn Tinh tế, cũng chia sẻ: “Không phải bàn cãi khi nói Z Fold là người tiên phong trong dòng điện thoại gập, phá vỡ những rào cản và mở ra những trải nghiệm dẫn đầu”.

Sau 2 năm, sức hút của Galaxy Fold chưa từng giảm và càng nóng hơn khi đại tiệc công nghệ ra mắt Galaxy Z series mới càng đến gần. Nhiều chuyên trang công nghệ đánh giá đây sẽ là smartphone đáng mong đợi nhất giai đoạn nửa cuối năm nay. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới sẽ diễn ra vào 21h ngày 11/8 với chủ đề đầy thách thức “Is 'good' good enough?” (tạm dịch: Liệu những điều bạn cho là “tốt” đã đủ tốt?), được tường thuật trực tiếp trên Zing.

Thế hệ tiếp theo của Galaxy Z Fold2 được dự đoán là smartphone đáng mong đợi nhất giai đoạn nửa cuối năm nay.

Theo ông TM Roh, Chủ tịch kiêm Giám đốc kinh doanh truyền thông di động của Samsung Electronics, Galaxy Z Fold sắp ra mắt kết hợp những điều tốt nhất của smartphone và tablet, mang đến cách làm việc, kết nối, sáng tạo hoàn toàn mới. Trong khi đó, Z Flip mới sẽ có thiết kế tinh tế với các vật liệu bền bỉ hơn.

Bên cạnh những thông tin rò rỉ trước đó như camera ẩn dưới màn hình, chipset Qualcomm Snapdragon 888, hỗ trợ bút S Pen, màn hình 120 Hz…, người dùng vẫn không ngừng đặt câu hỏi về giới hạn mà Galaxy Z series có thể đạt được. Liệu những gì được cho là tốt nhất vẫn có thể trở nên tốt hơn như Samsung khẳng định?

Ông TM Roh cho biết: “Thế hệ Galaxy Z mới nhất sẽ tái định nghĩa cả ngành smartphone lẫn trải nghiệm người dùng. Chúng tôi muốn mở ra kỷ nguyên di động mới và mang chúng đến nhiều người hơn”. Điều này càng khiến tín đồ công nghệ tò mò Samsung sẽ làm gì trên flagship cao cấp nhất của hãng.