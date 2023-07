Lý do Taylor Swift khiến fan Việt sôi sục, 6 đêm ở Singapore cháy vé

Tour diễn nóng nhất thế giới thời điểm hiện tại - The Eras Tour - đang tạo nên cơn sốt săn vé lớn khi đã 9 năm Taylor Swift mới quay trở lại với Đông Nam Á.

The Eras Tour của Taylor Swift đang liên tục thiết lập những kỷ lục chưa từng có. Không ngoa khi nói rằng đây là tour diễn được săn đón nhất thời điểm hiện tại, và nó cũng được kỳ vọng sẽ phá vỡ kỷ lục doanh thu tour lưu diễn mọi thời đại.

Mặc dù Taylor Swift không đặt chân đến Việt Nam, khán giả trong nước vẫn sôi sục vì The Eras Tour bởi concert tại Singapore - địa điểm mở bán vé cho 6 đêm diễn vào tháng 3 năm sau. Cả 6 đêm đều đã "sold out" chỉ sau 8 tiếng mở bán (Theo Today Online). Lý do nào khiến The Eras Tour có sức hút lớn đến như thế không chỉ trên thế giới mà còn lan đến cả châu Á?

Lần đầu đặt chân đến Đông Nam Á sau 9 năm

Đông Nam Á vốn không phải là điểm đến quen thuộc đối với các ngôi sao US - UK. The Red là tour lưu diễn hiếm hoi mà Taylor Swift ghé qua 4 nước ở khu vực này bao gồm Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines. Một năm sau, tại The 1989 World Tour năm 2015, Taylor Swift chỉ lựa chọn duy nhất Singapore trong số các nước Đông Nam Á để tổ chức concert. Kể từ sau đó, Taylor chưa quay trở lại khu vực này nữa.

Chính vì thế, lần tái xuất sau 9 năm của Taylor Swift nhận được sự quan tâm không chỉ đến từ Swifties tại Singapore mà người hâm mộ nữ ca sĩ trên toàn Đông Nam Á đều rất sôi sục. Hơn thế nữa, nếu tính toàn bộ khu vực châu Á, ngoài Singapore, The Eras Tour chỉ tổ chức thêm tại duy nhất Nhật Bản. Các khán giả tại khu vực lân cận như Trung Quốc hay Đài Loan chắc chắn cũng rất quan tâm đến sự kiện này.

The Eras Tour tại Singapore đang được quan tâm đặc biệt bởi khán giả khắp Đông Nam Á nói riêng cũng như cả châu Á nói chung.

Đặc biệt, Singapore cũng là quốc gia duy nhất bên ngoài khu vực nước Mỹ mà The Eras Tour tổ chức đến 6 đêm liên tiếp tại cùng một địa điểm. Vậy nên, cơ hội săn vé tại đây cũng dễ dàng hơn so với Nhật Bản - nơi chỉ tổ chức 4 đêm diễn. Chưa kể, chi phí di chuyển, ăn ở tại Nhật Bản cũng sẽ đắt đỏ hơn so với Singapore. Đối với người hâm mộ Việt Nam, di chuyển đến Singapore cũng không yêu cầu visa. Chính vì thế, The Eras Tour tại Singapore đã tạo nên cơn sốt chưa từng có.

Trên mạng xã hội thời điểm này, các bạn trẻ đang liên tục chia sẻ về con số Queue (số thứ tự xếp hàng) của mình cho concert tại Singapore. Có người có số xếp hàng lên đến hàng triệu và ngậm ngùi chờ đợi cơ hội khác khi cả 6 đêm diễn đều đã bán hết vé. Hứa Kim Tuyền và MC Đức Bảo là những người nổi tiếng hiếm hoi chia sẻ niềm vui mua vé thành công dù cũng gặp nhiều khó khăn.

Chất lượng vẫn là yếu tố quyết định

Danh tiếng của The Eras Tour trong các đêm diễn đã qua đã là lời khẳng định cực kỳ chắc chắn về chất lượng của tour lưu diễn này. Không chỉ là tour diễn đầu tiên sau 5 năm kể từ Reputation Tour, đây cũng là tour diễn bao hàm 4 kỷ nguyên album của Taylor Swift là Lover, folklore, evermore và Midnight. Số lượng bài hát trong mỗi đêm diễn của The Eras Tour cũng là con số kỷ lục, 44 bài.

Trong các buổi biểu diễn đã qua, Taylor Swift luôn nhận được những lời tán dương mạnh mẽ bằng việc trình diễn hết mình, khả năng hát live tốt và trình diễn đỉnh cao. Không chỉ trình diễn những ca khúc mới, Taylor Swift còn đưa cả những bài hát từ album đầu tiên của mình, sắp xếp thành một tổng thể thống nhất để tạo nên một câu chuyện mạch lạc cho người xem. Mỗi một màn trình diễn, Taylor Swift cũng thay đổi trang phục và lối trình diễn, khiến khán giả không thể rời mắt.

Sức hút của The Eras Tour là sự tổng hòa từ cả âm nhạc, sân khấu, trình diễn cho đến chăm sóc khán giả.

Đây cũng là một trong những tour ứng dụng nhiều công nghệ trình diễn tiên tiến nhất. Bên cạnh việc đặt một màn hình cong khổng lồ ở sân khấu chính, stage của The Eras Tour còn sử dụng pháo hoa, công nghệ trình chiếu hình ảnh, công nghệ trình chiếu Mapping để mang đến hiệu ứng thị giác tốt nhất. Khoảnh khắc đặc biệt khi Taylor Swift nhảy xuống một hồ nước ảo giữa sân khấu và lặn sâu thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến báo chí phải tốn nhiều giấy mực phân tích công nghệ và kỹ thuật nào đã được cô và ekip áp dụng.

Quyền lợi vé VIP cũng là một yếu tố quan trọng để The Eras Tour thu hút người xem. Gói VIP cao nhất có thể mang đến cho người hâm mộ vị trí đứng sát sân khấu có thể nhìn thấy thần tượng tại cự ly gần, cùng các vật phẩm đặc biệt như VIP Laminate, vé lưu niệm, túi tote, bưu thiếp, sticker,...

Không phủ nhận Taylor Swift đang là ca sĩ dẫn đầu ngành công nghiệp âm nhạc, khiến cho The Eras Tour của cô được quan tâm hơn bao giờ hết. Sự khan hiếm concert tại khu vực Đông Nam Á nói riêng cũng như châu Á nói chung khiến cho lượng người mua vé tại show diễn Singapore trở thành một “cuộc chiến” thực sự. Tuy nhiên, khán giả vẫn cảm thấy rất “đáng tiền” khi bỏ ra một con số không nhỏ, chính nhờ chất lượng vượt trội cũng như khả năng chăm sóc fan rất thông minh và tinh tế của Taylor.