Lý do tàu đổ bộ Mặt Trăng của Nhật Bản thất bại dù chỉ còn cách 5 km

Minh họa trạm đổ bộ Hakuto-R trên Mặt Trăng. Ảnh: ispace

Tàu đổ bộ Mặt Trăng Hakuto-R do công ty Ispace của Nhật Bản chế tạo đã bị rơi tự do trong lúc hạ cánh hôm 25/4 do gặp trục trặc về phần mềm.

Theo người đại diện của Ispace, cảm biến độ cao của tàu lúng túng trước một vành hố trũng trên Mặt Trăng. Đặc điểm địa hình bất ngờ này khiến máy tính trên tàu cho rằng phép đo độ cao của nó không chính xác, thay vào đó, nó tuân theo một ước tính dựa trên độ cao dự kiến. Vì vậy, máy tính tin rằng Hakuro-R đang ở vị trí thấp hơn thực tế, dẫn đến sự cố rơi.

"Dù còn cách bề mặt Mặt Trăng tới 5 km, tàu đổ bộ lại thông báo độ cao đã bằng 0. Sau khi đến thời gian hạ cánh dự kiến, quá trình hạ cánh có kiểm soát của tàu dừng lại, khiến nó rơi tự do xuống Mặt Trăng”, Ispace cho biết.

Theo Ispace, việc xem xét không đầy đủ địa hình xung quanh bãi đáp đã góp phần gây ra sự cố, một phần là do địa điểm hạ cánh thay đổi vài tháng trước khi nhiệm vụ diễn ra.

Tàu đổ bộ Hakuto-R được phóng vào tháng 12/2022 trên tên lửa SpaceX Falcon 9. Theo dự kiến, con tàu phải hạ cánh vào ngày 26/4 tại hố Atlas rộng 87 km, thuộc vùng Mare Frigoris của Mặt Trăng.

Đầu tuần này, Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng của NASA đã phát hiện ra mảnh vỡ của Hakuto-R gần địa điểm hạ cánh dự kiến.

Nếu sự cố không xảy ra, Hakuto-R sẽ là tàu đổ bộ đầu tiên do tư nhân sản xuất đáp xuống Mặt Trăng thành công. Cho đến nay chỉ có NASA, Trung Quốc và Nga có tàu vũ trụ thành công hạ cánh trên Mặt Trăng.

Vị trí tác động của tàu đổ bộ Hakuto-R do Tàu quỹ đạo Trinh sát Mặt trăng của NASA ghi lại. Ảnh: NASA/GSFC/Arizona State University.

Ispace nhấn mạnh, con tàu của hãng đã hoàn thành xuất sắc 8/9 nhiệm vụ quan trọng và chỉ thất bại trong giai đoạn cuối của quá trình hạ cánh. Đại diện của công ty cho biết sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch ra mắt sứ mệnh thứ 2 và thứ 3 của Ispace, lần lượt được triển khai vào năm 2024 và 2025.

Do lỗi bắt nguồn từ sự cố phần mềm nên các nhiệm vụ trong tương lai sẽ không yêu cầu thiết kế lại phần cứng.

"Chúng tôi đã xác định được vấn đề trong quá trình hạ cánh và tìm ra phương pháp để cải thiện các nhiệm vụ trong tương lai", Takeshi Hakamada, nhà sáng lập kiêm CEO của Ispace cho biết.