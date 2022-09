Lý do tắm khi trời bão có thể gây chết người

Sét có thể trở thành "tử thần" men theo đường ống nước, gây tử vong cho người đang tắm, rửa bát hoặc tiếp xúc nước.

Theo CDC, chúng ta có thể bị sét đánh khi đang tắm. Ảnh: Freepik.

Cây cối bắt đầu đung đưa, bầu trời tối sầm lại và đột nhiên bạn nghe thấy nó - tiếng sấm ở phía xa. Đó là dấu hiệu cảnh báo mối nguy hiểm tiềm ẩn đang đến. Theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, trên thực tế, tiếng sấm có thể cách bạn tới 16 km.

Nhưng đừng bỏ qua âm thanh này. Bởi ở đâu có sấm, ở đó có sét. Sét có thể kết liễu ai đó theo cách mà bạn ít ngờ tới nhất. Đó là khi bạn đang tắm bằng vòi hoa sen, ngâm mình trong bồn hoặc thậm chí và rửa chén, theo CNN.

Tử thần men theo đường ống nước

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) lưu ý: "Sét có thể đi xuyên qua hệ thống ống nước, nên tốt nhất là bạn tránh động vào nước trong cơn giông. Không nên tắm, sử dụng vòi hoa sen, rửa bát hoặc rửa tay trong thời điểm này".

CDC cũng khuyến cáo "nguy cơ sét truyền qua hệ thống ống nước bằng nhựa có thể ít hơn so với ống kim loại. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên tránh tiếp xúc với hệ thống ống nước, nước trong cơn bão để giảm nguy cơ bị sét đánh".

Bị sét đánh khi đang tắm là điều hoàn toàn có thể xảy ra do sét truyền qua hệ thống nước. Ảnh: iStock.

Đó không phải mối nguy hiểm duy nhất mà bạn có thể gặp phải trong cơn bão. CDC còn cảnh báo chúng ta nên tránh xa hiên nhà, ban công, không đến gần cửa sổ, cửa ra vào. Đặc biệt, cơ quan này yêu cầu "không nằm xuống sàn bê tông hoặc dựa vào tường bê tông".

Ngoài ra, người dân được khuyên "không sử dụng bất kỳ thứ gì đang kết nối với ổ cắm điện, chẳng hạn máy tính hoặc thiết bị điện tử khác". Bạn cũng nên tránh xa điện thoại có dây. Điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác vẫn an toàn nếu chúng không được kết nối với nguồn điện.

Nóng hơn bề mặt của Mặt Trời

Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết khi sét đánh, không khí xung quanh tia sét nóng lên và có thể đạt tới 28.033 độ C, nóng gấp 5 lần bề mặt của Mặt Trời. Ngay sau tia chớp, không khí lạnh đi và co lại nhanh chóng. Sự giãn nở và co lại nhanh chóng này tạo ra sóng âm thanh mà chúng ta nghe như tiếng sấm.

Sét có thể giết người theo nhiều cách. Theo CDC, sét đánh trực tiếp thường gây tử vong. Các thương tích như chấn thương do va chạm mạnh, tổn thương da, chấn thương não, cơ, mắt có thể xảy ra khi chúng ta chạm vào xe hơi, vật kim loại mà sét đánh trúng. Dòng điện cũng có thể đi qua mặt đất, truyền thẳng đến người/vật hoặc thậm chí truyền từ vật thể gần mặt đất.

Khi sắp sửa có cơn giông, bão, chúng ta cần đến nơi trú ẩn an toàn càng sớm càng tốt. Ảnh: Metro.

Theo các nhà khoa học, thông thường, cơn giông kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển với vận tốc 40 km/giờ. Khi đang ở nơi không an toàn, ngoài trời, bạn cần chú ý đến các dấu hiệu của giông như mây đen, không khí lạnh, gió.

Chúng ta có thể đếm số giây giữa tia chớp và âm thanh sấm sét rồi chia cho 5. Cứ 5 giây tương đương với khoảng cách sét đang ở cách chúng ta 1,6 km. 15 giây = 4,8 km và 0 giây có nghĩa là sét đang ở rất gần.

Hầu hết trường hợp tử vong và bị thương do sét xảy ra khi nạn nhân đang ở ngoài trời. Đặc biệt là trong buổi chiều, tối mùa hè. Tại Mỹ, khoảng 180 người bị thương do sét đánh mỗi năm và hàng năm, 10% số người bị sét đánh tử vong. Những người làm việc bên ngoài, đặc biệt là ở phía đông nam nước Mỹ, có nguy cơ cao nhất. Florida và Texas là hai bang có số người chết liên quan đến sét lớn nhất, CDC cho biết thêm.

Nếu tình thế bắt buộc đang ở ngoài trời trong cơn giông, bão, bạn tuyệt đối không được nằm trên mặt đất. Sét truyền các dòng điện dọc theo mặt đất, có thể gây chết người cách xa hơn 30,5 m. Do đó, bạn hãy trú ẩn ở nơi an toàn càng sớm càng tốt.

Nếu ở ngoài trời, mọi người tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa, tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt... Bạn nên tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn, nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp.

Nếu không thể tìm thấy nơi trú ẩn an toàn, bạn hãy cúi xuống ở tư thế giống quả bóng, tay ôm cổ, phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất, hai gót chân chạm vào nhau, ngồi xổm thấp, cúi người, đầu gối sát đầu, và bịt tai. Nhưng đây chỉ là biện pháp cuối cùng, hãy tìm nơi trú ẩn an toàn trước tiên. Đặc biệt, bạn không đứng thành nhóm người gần nhau.