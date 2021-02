Lý do tài tử 'Mặt trăng ôm mặt trời' chụp 70.000 tấm ảnh

Jung Il Woo cho biết anh bị giảm trí nhớ sau vụ tai nạn. Do đó, anh có thói quen chụp nhiều ảnh để lưu giữ kỷ niệm.

Diễn viên Jung Il Woo là khách mời trong chương trình của đài MBC Phone Cleansing. Trong Phone Cleansing, 3 người dẫn chương trình gồm nữ diễn viên Yoo In Na, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Yoon Jong Shin và rapper DinDin - giúp khách mời sắp xếp các bức ảnh trong điện thoại di động - sau một buổi trò chuyện.

Tại đây, Jung Il Woo - diễn viên của bộ phim Mặt trăng ôm mặt trời - tiết lộ anh mất trí nhớ một phần sau vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2006. "Tôi có khoảng 70.000 bức ảnh trong điện thoại di động. Vì bị giảm trí nhớ nên tôi cố gắng nhớ lại mọi thứ thông qua các bức ảnh", Jung Il Woo cho biết.

Jung Il Woo gặp tai nạn nghiêm trọng năm 2006.

Jung cho biết kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, anh thường quên điểm hẹn với bạn bè. Nam diễn viên cũng cho biết anh bị trầm cảm sau khi được chẩn đoán bị chứng phình động mạch não cách đây vài năm. Căn bệnh có thể gây xuất huyết não hoặc chảy máu. Ngôi sao sinh năm 1987 cho biết gần một tháng sau khi nhận kết quả chẩn đoán, anh không ra khỏi nhà và gặp gỡ mọi người.

“Sau khoảng thời gian đó, tôi quyết định đến Santiago, thủ đô của Chile. Nhờ trải nghiệm này, tôi vượt qua nỗi lo lắng. Tôi cảm thấy mình khỏe mạnh hơn và học cách tận hưởng khoảnh khắc hiện tại", nam diễn viên chia sẻ.

Jung bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2006 với bộ phim kinh dị The World of Silence. Sau khi trở thành ngôi sao với bộ phim sitcom Unstoppable High Kick năm 2006, anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như The Return of Iljimae (2009), Mặt trăng ôm mặt trời (2012)…