Lý do Suzuki XL7, Ertiga dẫn đầu doanh số trong tháng 3

Hai mẫu Suzuki XL7 và Ertiga vừa dẫn đầu danh sách xe 7 chỗ ăn khách bán chạy phân khúc thể thao - đa dụng cỡ nhỏ trong tháng 3.

Theo số liệu bán hàng do VAMA công bố, trong tháng 3, doanh số cộng gộp Suzuki XL7 và Ertiga đạt 1.275 xe. Điều gì khiến hai mẫu xe nhà Suzuki vươn lên dẫn đầu danh sách?

Cảm giác lái ấn tượng

XL7 thế hệ đầu tiên với nền tảng từ dòng SUV Grand Vitara nổi tiếng của Suzuki, từng được yêu thích rộng rãi tại Mỹ. Mẫu xe được bán ra hơn 100.000 chiếc mỗi năm ở đất nước cờ hoa và nhận giải Best Buy của tạp chí Consumers Digest. Năm 2006, XL7 thiết kế mạnh mẽ, năng động tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường.

Trước khi trở thành mẫu xe 7 chỗ đắt khách hàng đầu tại Việt Nam, Suzuki XL7 từng giành giải Xe của năm 2020 ở Indonesia.

XL7 và Ertiga trở thành mẫu xe 7 chỗ cỡ nhỏ ăn khách nhất với doanh số 1.275 xe.

So với dòng xe cùng phân khúc, Suzuki XL7 chinh phục khách hàng ở khả năng vận hành mượt mà với cảm giác lái ấn tượng. Khung gầm tiên tiến Heartect với thép cường độ cao ở nhiều bộ phận giúp khung xe cứng, nhẹ hơn. Do đó, tỷ số công suất trọng lượng tối ưu cho phép xe tăng tốc bốc, lái thể thao và phấn khích.

Bên cạnh đó, nhiều bộ phận tối ưu hóa như mặt cản trước và sau, cụm đèn hậu, tấm lưới tản nhiệt, phần dưới gầm xe, Suzuki XL7 mang hình dáng khí động học nổi trội, giảm sức cản của gió để vận hành mạnh mẽ. Mẫu xe từng về đích nhanh nhất tại cuộc đua Pikes Peak International Hill Climb, được biết đến với tên gọi "Race to the Clouds - cuộc đua đến những đám mây" năm 2007. Đây là giải đua lâu đời, nổi tiếng khắc nghiệt của Mỹ với quãng đua dài 20 km, 156 khúc hiểm hóc cùng độ dốc lớn.

Theo Suzuki, XL7 giúp tiết kiệm khoảng 100 triệu đồng tổng chi phí trong 5 năm sử dụng so với các dòng xe khác cùng phân khúc.

Thân thiện môi trường

Suzuki Ertiga là một trong những mẫu MPV bán chạy nhất thế giới. Trong 5 năm (2015-2019), doanh số mẫu xe vượt mốc 614.000 chiếc. Riêng năm 2020, Suzuki Ertiga góp mặt trong top 10 MPV ăn khách nhất thế giới với doanh số 80.679 xe.

Ertiga là một trong những mẫu xe có lượng khí thải CO2 thấp nhất phân khúc MPV.

Các tính năng an toàn đạt chuẩn 4 sao của tổ chức ASEAN NCAP trên Ertiga Sport đảm bảo an tâm cho gia đình trong những chuyến đi với hệ thống cân bằng điện tử (ESP), khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ lực phanh (BA)... Đặc biệt, xe có thân hấp thụ lực tác động (PIMB) giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ nếu không may xảy ra va chạm.

Ertiga được yêu thích nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể, hạn chế khí thải CO2. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố của Ertiga từ 4,74 lít/100 km. Tuy nhiên, hãng cho biết nhiều người dùng đạt con số thấp hơn.

Chính sách hậu mãi hấp dẫn

Động cơ, hộp số của XL7 và Ertiga bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km - thời gian bảo hành lâu với dòng xe động cơ xăng tại thị trường Việt Nam. Qua đó, mẫu xe chứng minh chất lượng và độ bền của động cơ, hộp số - 2 yếu tố quan trọng của xe hơi.

Thời hạn bảo hành tăng chứng minh độ bền của xe.

Ngoài ra, XL7 và Ertiga thu hút khách hàng bởi chương trình hỗ trợ hấp dẫn của Suzuki trong tháng 3. Theo đó, hãng hỗ trợ lãi suất ngân hàng hoặc phí đăng ký, chương trình vay ưu đãi với VPBank. Cụ thể, khách hàng trả trước từ 73,5 triệu đồng, trả góp 7,5 triệu đồng/tháng đã có thể sở hữu XL7. Với Ertiga, con số này từ 55 triệu đồng, trả góp mỗi tuần khoảng 1,5-2 triệu đồng. Khoản trả trước đã khấu trừ khuyến mãi tháng 4, chưa bao gồm phí đăng ký, đăng kiểm và chi phí khác.

Độc giả truy cập link tại đây, hotline: 18006950 hoặc đại lý để tìm hiểu thông tin chi tiết.