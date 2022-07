Lý do Super Junior bền chặt sau 17 năm

Trong buổi họp báo ra mắt album mới, các thành viên nhóm nhạc Super Junior đã chia sẻ bí quyết để họ hoạt động với nhau lâu dài.

Sáng 12/7, nhóm nhạc Super Junior đã có buổi họp báo ra mắt album thứ 11 The Road: Keep on Going. Tất cả thành viên đều có mặt, ngoại trừ Kim Hee Chul do anh phải tham gia một sự kiện khác.

Tại buổi họp báo, khi được hỏi về bí quyết giúp nhóm bền chặt suốt 17 năm qua, các thành viên của Super Junior đã có những câu trả lời khác nhau.

Super Junior trong họp báo ra mắt album The Road: Keep on Going.

Thành viên Eun Hyuk nói: "Chúng tôi không có bí quyết nào cả, chỉ là các thành viên giỏi nhẫn nhịn thôi”.

Với Shindong, lý do giúp nhóm vẫn hoạt động cùng nhau tới giờ là công ty chủ quản SM Entertainment. Theo anh, SM Entertainment là công ty tốt. Do đó anh sớm gia hạn hợp đồng khi đến hạn.

Trưởng nhóm Lee Teuk chia sẻ: “Bí quyết giúp Super Junior bền chặt là tất cả thành viên đều nhát gan. Chỉ cần một thành viên có ý định rời nhóm, cả nhóm sẽ tan rã. Rất may, không có thành viên nào như vậy trong Super Junior”.

“Nếu một thành viên rời đi sẽ bị cả nhóm mắng. Tôi không thể rời đi được”, Eun Hyuk nói thêm.

SM Entertainment quản lý nhiều nghệ sĩ, tuy nhiên Super Junior là nghệ sĩ đầu tiên của công ty phát hành album thứ 11. Do đó, album The Road: Keep on Going có ý nghĩa rất lớn đối với họ.

Thành viên Yesung chia sẻ về cảm xúc khi ra mắt album thứ 11: “Đối với tôi, album The Road: Keep on Going như giấc mơ. Cảm giác chúng tôi chỉ vừa đến SM Entertainment ngày hôm qua, vậy mà nhóm đã phát hành album thứ 11 rồi. Tôi rất xúc động”.

Album The Road: Keep on Going của Super Junior.

Super Junior ra mắt năm 2005 và là một trong những nhóm nhạc nam đời đầu của làng giải trí Kpop. Các ca khúc làm nên tên tuổi của Super Junior bao gồm Sorry Sorry, Mr Simple, Bonamana, It’s You...

Album The Road: Keep on Going đánh dấu cột mốc hoạt động 17 năm trong ngành của Super Junior. Album kể về hành trình hoạt động của các thành viên từ quá khứ đến hiện tại và chuẩn bị cho những dự định trong tương lai. Ca khúc chủ đề của album là Mango.

Theo chia sẻ của thành viên Dong Hae, tên của album The Road: Keep on Going có nghĩa là cuộc hành trình không ngừng nghỉ của Super Junior.