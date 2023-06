Lý do 'Spider-Verse' được coi là phim chuyển thể truyện tranh hay nhất

Theo trang BBC, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” đang thu hút rất nhiều khán giả và bộ phim này được coi là có hình ảnh tuyệt đẹp, thực sự tôn vinh chất liệu gốc.

Bộ phim mới đang chiếu Spider-Man: Across the Spider-Verse xuất hiện khá lâu sau khi bộ phim đầu tiên thuộc chuỗi này Spider-Man: Into the Spider-Verse, ra mắt cách đây 5 năm.

Cách tiếp cận mới trong làm phim

Trong thế giới phim này, nhân vật trung tâm Miles Morales tồn tại trong một "đa vũ trụ" sôi động - nơi các thế giới đan xen cùng các hoá thân khác nhau của Người Nhện.

Mặc dù đa vũ trụ đã xuất hiện trong thế giới tiểu thuyết từ năm 2018, khái niệm này ít được dùng trong các bộ phim chuyển thể truyện tranh, đặc biệt là trong loạt phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nhưng đa vũ trụ đã mang lại thành công cho Spider-Verse khi mở ra cơ hội phá vỡ những quy tắc sáng tạo cũ.

Đường nét truyện tranh được thể hiện tinh tế và sống động hơn. Ảnh: Sony Pictures.

Trong bộ phim đầu tiên Spider-Man: Into the Spider-Verse, đạo diễn Peter Ramsay, Rodney Rothman và Bob Persichetti cùng nhóm của họ đã vẽ nên thế giới của Miles, kết hợp giữa kỹ thuật hoạt hình truyền thống, nghệ thuật truyện tranh và công nghệ sáng tạo phim mới. Việc kết hợp cả những yếu tố truyền thống như vậy khiến Miles Morales, một nhân vật tương đối mới trong truyện tranh Marvel, mang lại cảm giác gần gũi giống như Peter Parker.

Trong khi các bộ phim siêu anh hùng khác chỉ khai thác chất liệu đồ họa cho một số phần nội dung, thì các nhóm làm phim và nghệ sĩ sáng tạo cả hai bộ phim Spider-Verse đã sử dụng rất nhiều chất liệu đồ họa để đưa hơi thở của truyện tranh vào cuộc sống.

Bộ phim Spider-Verse năm 2018 đã thu hút được sự hoan nghênh vì kết hợp giữa ngôn ngữ hoạt hình và điện ảnh với ngôn ngữ truyện tranh. Một ví dụ như vậy có thể được nhìn thấy trong việc sử dụng các hiệu ứng âm thanh được viết trên màn hình, chẳng hạn âm thanh cổ điển của Người Nhện "thwip!" hay các bản vẽ 2D hiện lên giữa nhiều hành động của nhân vật để nhấn mạnh tình tiết.

Rất hiếm khi các bộ phim chuyển thể truyện tranh thực sự sử dụng kết cấu bản in. Trong một số cuộc phỏng vấn, Justin K Thompson - nhà thiết kế sản xuất Into the Spider-Verse, hiện là đồng giám đốc của phim Across the Spider-Verse, đã nhấn mạnh việc hoạt hình phải tiếp cận những điểm không hoàn hảo của bản in và phát huy được điều đó.

Thông qua đội ngũ nghệ sĩ và nhà làm phim hoạt hình khổng lồ (hơn 1.000 người), phim điện ảnh Across the Spider-Verse đã mang lại cảm giác phấn khích gấp đôi phần phim đầu tiên, các hình ảnh trực quan và nội dung tường thuật câu chuyện về Spider-Man được xuất hiện trên màn ảnh. Độ trễ của các khung hình là cực nhỏ nên người xem sẽ thấy các phân cảnh được chuyển động nhanh giống như lật trang.

Tôn vinh đóng góp của đội ngũ sáng tạo truyện

Across the Spider-Verse cũng mở rộng bảng màu hơn bộ phim đầu và đã thể hiện được sự rộng lớn của nghệ thuật truyện tranh, sử dụng cách vẽ đối xứng phản chiếu trong các vũ trụ khác nhau và tạo sự liên kết trong đa vũ trụ. Ấn tượng đầu tiên độc giả nhìn thấy là vũ trụ của Gwen Stacy/Spider-Woman, theo đó, gợi lại nét vẽ đầy biểu cảm của Robbi Rodriguez trên ảnh bìa truyện tranh Spider-Gwen năm 2015 để tạo hiệu ứng ngoạn mục.

Tạo hình của các nhân vật đều có ý nghĩa riêng. Ảnh: Sony Pictures.

Đây là một cách đội ngũ sản xuất Across the Spider-Verse muốn khắc họa và thể hiện bản sắc của các nghệ sĩ tham gia sáng tác truyện tranh vào trong phim. Còn nhiều ví dụ khác thể hiện điều này khi các đạo diễn đã giới thiệu kỹ thuật văng mực của Rick Leonard - người đồng sáng tạo Spider-Man 2099 trong quá trình phát triển hình ảnh trên phim cho nhân vật Spider-Man 2099 và nhân vật Scarlet Spider.

Trong khi đó, nhân vật phản diện chính của Across the Spider-Verse, The Spot cũng là một minh chứng hoàn hảo cho việc giữ nguyên thiết kế truyện tranh. Cả The Spot và Spider-Man đều giữ lại các đường phác thảo hình học cơ bản và di chuyển bằng treo lơ lửng như một bức vẽ chưa hoàn thành. Cách tạo hình này của The Spot, với vẻ ngoài trắng bệch đầy những vết đen, còn nhấn mạnh thêm tâm lý của nhân vật, đầy phẫn nộ khi trở thành một trò đùa độc ác của vũ trụ, một sản phẩm phụ tình cờ trong cuộc phiêu lưu của người khác.

Theo BBC, trong khi các bộ phim siêu anh hùng đương đại thường phát triển nội dung khác đi nhiều so với truyện tranh và không còn giữ lại nhiều tinh thần của chúng, thì loạt phim Spider-Verse thực sự tôn vinh truyện tranh. Tất nhiên, đây không phải là cách duy nhất để chuyển thể truyện tranh một cách hiệu quả. Nhưng hiện tại, có thể thấy việc các bộ phim chuyển thể chân thực nhất với tinh thần của truyện tranh vừa là minh chứng cho giá trị biểu đạt của hoạt hình.

Các khung hình Spider-Verse không chỉ là phương tiện giúp người đọc hiểu câu chuyện mà chúng thực sự là một phần của câu chuyện.

Hiện tại, loạt phim mới này cũng đang góp phần báo trước sự bùng nổ của các cách tiếp cận đa dạng, cách điệu đối với hoạt hình trong các bộ phim lớn như The Mitchells Versus the Machines, Puss in Boots: The Last Wish và sắp tới là Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Phần phim thứ ba trong loạt Spider-Verse sẽ được phát hành vào tháng 3 năm sau. Và đây cũng là một lời nhắc nhở rằng các nhà văn chỉ góp một nửa công sức trong một cuốn truyện tranh. Những người tô màu, người vẽ bút chì và người đổ mực, người viết thoại và người vẽ trang bìa cũng có quyền lên tiếng trong quá trình chuyển thể tác phẩm.