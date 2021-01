Lý do Song Hye Kyo trở lại với một câu chuyện tăm tối

Giữa lúc phim của chồng cũ Song Joong Ki sắp lên sóng, Song Hye Kyo cũng không lỡ hẹn với khán giả lâu khi cô xác nhận tham gia dự án mới của biên kịch “Hậu duệ mặt trời”.

Vừa bước sang năm mới 2021, người hâm mộ Song Hye Kyo đón nhận tin vui khi ngọc nữ xứ Hàn sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ. Theo tờ Ilgan Sport, nữ diễn viên 40 tuổi một lần nữa bắt tay với biên kịch Kim Eun Sook - cây bút từng góp phần làm nên thành công cho siêu phẩm Descendants of the Sun (Hậu duệ mặt trời) cách đây 5 năm.

Sự trở lại của Song Hye Kyo là chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn phim Hàn, kéo theo cuộc đồn đoán về "nam thần" sẽ sánh đôi với cô trong tác phẩm mới.

Tái xuất hậu ly hôn

Kể từ khi ly hôn Song Joong Ki vào giữa năm 2019, Song Hye Kyo tạm ngừng đóng phim. Cô chỉ nhận lời chụp ảnh, phỏng vấn tạp chí và xuất hiện ở một số sự kiện thời trang, thương mại của các nhãn hàng.

Tác phẩm gần nhất của Song Hye Kyo là Encounter, bắt đầu phát sóng từ cuối 2018, kết thúc vào đầu 2019. Encounter bị coi là “bom xịt” và là minh chứng cho sự rập khuôn trong cách chọn vai của cô. Vì vậy, khán giả mong chờ "ngọc nữ màn ảnh Hàn" sẽ trở lại với một hình tượng mới mẻ hơn trong tương lai.

Song Hye Kyo tiếp tục hợp tác với biên kịch Hậu duệ mặt trời ở dự án mới.

Người hâm mộ không phải chờ đợi lâu thêm. Song Hye Kyo chào đón năm mới 2021 bằng quyết định xác nhận đóng vai nữ chính trong dự án truyền hình The Glory. Phim do “biên kịch vàng” Kim Eun Sook chấp bút.

Theo Soompi, nội dung The Glory xoay quanh hành trình trả thù của một cựu học sinh trung học. Trong quá khứ, người này là nạn nhân của một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đến mức rơi vào cảnh cùng quẫn, phải rời khỏi trường học và bỏ lỡ giấc mơ trở thành kiến trúc sư.

Nhiều năm trôi qua, thủ phạm và đồng phạm của vụ bắt nạt ngày ấy đều đã trưởng thành, kết hôn và sinh con. Người con cả của thủ phạm sắp sửa vào tiểu học. Nạn nhân của vụ bạo lực học đường năm nào chỉ chờ đợi giây phút đó để tiến hành kế hoạch trả thù. Người này quyết tâm trở thành giáo viên của đứa trẻ nói trên. Từ đây, tấn bi kịch bắt đầu.

The Glory có lẽ sẽ không đi theo hướng lãng mạn, nhẹ nhàng vốn là sở trường của Song Hye Kyo.

Người cầm trịch The Glory là Ahn Gil Ho - đạo diễn của Memories of the Alhambra và Record of Youth. Dự án được chia thành nhiều mùa. Mùa đầu tiên dự kiến kéo dài 8 tập. Hiện, kênh và lịch phát sóng phim vẫn chưa được xác định. Quá trình ghi hình cho The Glory dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm nay. Nhà sản xuất vẫn đang trong thời gian tuyển chọn và thảo luận với các diễn viên khác của tác phẩm.

Trở lại với một kịch bản hận thù, u ám

Thông tin Song Hye Kyo trở lại đóng phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Hàn. Tin tức về dự án mới của cô nhận được hàng chục nghìn lượt xem trên các trang như Naver, Allkpop… Đây cũng là đề tài được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh.

The Glory đánh dấu màn tái xuất chính thức của nữ diễn viên họ Song trên màn ảnh hậu ly hôn. Kể từ khi đường ai nấy đi với Song Joong Ki, nhất cử nhất động của cô đều lọt vào sự soi xét của cư dân mạng.

The Glory đánh dấu màn tái xuất sau gần 3 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo.

Hơn nữa, thời điểm Song Hye Kyo xác nhận quay lại đóng phim trùng với lúc Song Joong Ki đang bận rộn với dự án mới của anh. Bộ phim Vincenzo do tài tử họ Song đóng chính sẽ ra mắt vào tháng 2/2021. Nếu The Glory lên sóng vào 2021, người hâm mộ sẽ có dịp chứng kiến cặp đôi một thời đổ bộ màn ảnh nhỏ trong cùng một năm.

Với những lý do trên, kết hợp với việc Song Hye Kyo là sao hạng A, không có gì khó hiểu khi sự trở lại của cô khiến công chúng quan tâm như vậy.

The Glory rất có thể là sự “lột xác” cho biên kịch Kim Eun Sook lẫn Song Hye Kyo. Thông qua nội dung được “nhá hàng”, dự án mới có khả năng không đi theo hướng lãng mạn, nhẹ nhàng vốn là sở trường của biên kịch họ Kim lẫn nàng ngọc nữ họ Song. Tác phẩm có lẽ sẽ mang bầu không khí tăm tối, u ám và tình tiết nặng nề.

Dự án mới sẽ là cơ hội cho ngọc nữ xứ Hàn thể hiện sự đột phá trong diễn xuất và cách chọn vai.

Với biên kịch Kim Eun Sook, The Glory là cơ hội gỡ gạc lại thất bại của The King: Eternal Monarch (Quân vương bất diệt) năm ngoái - bộ phim bị đánh giá thấp về cốt truyện. Còn với Song Hye Kyo, The Glory là đất để cô thể hiện khía cạnh mới mẻ về diễn xuất sau khi bị chê một màu, nhàm chán ở Encounter.

Cuộc đồn đoán về bạn diễn của Song Hye Kyo

Theo Allkpop, ngay sau khi tin tức Song Hye Kyo sắp sửa tái xuất nổ ra, người hâm mộ đã thảo luận về bạn diễn nam của cô trong The Glory. Những ứng cử viên cho vai nam chính được liệt kê bao gồm Gong Yoo, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin, So Ji Sub và Won Bin.

Trong đó, hai tài tử được gọi tên nhiều nhất là So Ji Sub và Won Bin. So Ji Sub chưa bao giờ tham gia dự án phim của biên kịch Kim Eun Sook. Dẫu vậy, anh vẫn luôn là lựa chọn số 1 của cư dân mạng cho vị trí nam chính trong tác phẩm của biên kịch họ Kim.

So Ji Sub và Won Bin là hai tài tử được kỳ vọng sánh đôi cùng Song Hye Kyo ở The Glory.

Won Bin là một trường hợp đặc biệt. Anh cũng chưa bao giờ góp mặt vào phim do biên kịch Kim Eun Sook chấp bút như So Ji Sub. Thêm vào đó, đã hơn 10 năm, tài tử không xuất hiện trên màn ảnh.

Tuy nhiên, theo Allkpop, mỗi khi khởi động sự án mới, Kim Eun Sook luôn cân nhắc tới Won Bin đầu tiên cho vị trí nam chính. Anh được xem là lựa chọn trong mơ của vị biên kịch này. Nếu Won Bin gật đầu với tác phẩm truyền hình The Glory, đây sẽ là màn tái ngộ giữa anh và Song Hye Kyo sau 21 năm kể từ Trái tim mùa thu.