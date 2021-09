Lý do ‘Shang-Chi’ đại thắng phòng vé

Vượt mọi hoài nghi trước đó, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" xô đổ kỷ lục phòng vé và nối dài chuỗi thành công của Marvel.

Cuối tuần qua, bom tấn siêu anh hùng do Destin Daniel Cretton đạo diễn thu 71,4 triệu USD sau ba ngày đầu ở Bắc Mỹ. Thành tích này được xem là ấn tượng giữa thời điểm nước Mỹ còn nhiều ca bệnh. Phim của Marvel gần như chắc chắn sẽ phá kỷ lục doanh thu trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ. Ngoài quốc gia này, Shang-Chi cũng thu về đến 56,2 triệu USD . Doanh thu toàn cầu của phim hiện là 150 triệu USD , dù chưa ra mắt ở Trung Quốc. Trước đó, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings từng bị hoài nghi về khả năng phòng vé. Hai tuần trước, một số chuyên gia dự đoán nó chỉ thu 35 triệu USD khi mở màn ở Mỹ, thấp nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Có nhiều thứ chống lại bộ phim này, từ số ca nhiễm tăng cao ở Mỹ đến tương lai bất định của nó ở phòng vé Trung Quốc. Cùng những lùm xùm quanh vụ kiện của Scarlett Johansson, Marvel Studios và Disney dường như đang ở giai đoạn khó khăn. Song, thành tích ấn tượng của Shang-Chi đã đưa nối tiếp chuỗi thành công của thương hiệu siêu anh hùng này. Theo National Post, kinh phí sản xuất phim chỉ là 150 triệu USD , thuộc hàng thấp nhất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tác phẩm gần như chắc chắn sinh lời trong những tuần tới, đồng thời sẽ giới thiệu một siêu anh hùng mới cho giai đoạn 4 của Marvel. Trước mắt, phim sẽ có khoảng thời gian tung hoành ở phòng vé, ít nhất đến ngày 8/10 khi bom tấn tiếp theo là No Time to Die ra mắt. Chất lượng phim và chiến lược truyền thông của Disney Shang-Chi pha trộn chất võ thuật phương Đông và truyền thống siêu anh hùng phương Tây. Nguyên nhân lớn nhất cho thành công của Shang-Chi là thực lực nội tại của phim. Với 92% đánh giá tích cực từ giới phê bình (98% từ khán giả) trên Rotten Tomatoes, bộ phim được bảo chứng về chất lượng. Những lời khen ngợi chủ yếu dành cho kỹ xảo, các màn hành động ấn tượng cũng như màn trình diễn của nam chính Simu Liu. Disney hiểu thế mạnh sản phẩm của mình nên đã cho các nhà phê bình xem từ sớm và đăng bài đánh giá từ cuối tháng 8. Hiệu ứng này là đủ để kéo khán giả đến rạp xem một nhân vật còn khá xa lạ. Theo Forbes, Marvel sử dụng chiến lược truyền thông là tung hai trailer không quá hấp dẫn, thậm chí là tầm thường (so với tầm vóc của họ). Nhưng bản phim chính thức chứa rất nhiều tình tiết, cảnh hành động hoặc kỹ xảo hay, vốn được giấu trong quá trình marketing. Khi mọi người nhận ra phim hay hơn trailer nhiều, điều này càng giúp tăng độ tích cực của hiệu ứng truyền miệng. Đây là một chiến lược mạo hiểm nhưng đã thu về thành quả lớn. Tất nhiên, Marvel có thể dùng cách thức này bởi sức mạnh từ thương hiệu. Qua nhiều năm phát triển, hãng đã tạo niềm tin lớn nơi người hâm mộ. Có không ít khán giả sẵn sàng ra rạp xem bất kỳ phim nào của Marvel. Công thức thành công của vũ trụ điện ảnh này là độ liên kết chặt chẽ giữa các phim, chất hài hước dễ xem đan xen với nhiều thể loại khác nhau ở từng dự án. Shang-Chi là sự pha trộn giữa đường lối siêu anh hùng quen thuộc của hãng và phong cách võ thuật, văn hóa của phương Đông. Sự yêu thích đang lên của người Mỹ dành cho các phim mang hơi hướm Á Đông cũng góp phần cho thành công của Shang-Chi. Năm 2018, bộ phim Crazy Rich Asians về giới siêu giàu châu Á từng đạt thành tích phòng vé ấn tượng. Năm 2019, ngoài việc giành Oscar, Parasite còn rất ăn khách ở Mỹ. Năm ngoái, Mulan cũng từng giúp lượng người dùng dịch vụ Disney+ tăng 68% trong dịp công chiếu. Lương Triều Vỹ sẽ là sức hút của "Shang-Chi" ở Trung Quốc, nếu tác phẩm có thể ra rạp ở đây. Sự hồi sinh của phim rạp Sau hai cuộc thử nghiệm với Mulan (chỉ chiếu online ở Mỹ) và Black Widow (chiếu ở rạp song song với chiếu online ở Mỹ), Disney tiếp tục điều chỉnh chiến lược. Shang-Chi sẽ ở rạp 45 ngày trước khi phát hành trên các nền tảng trực tuyến. Thay đổi này có vẻ như đã giúp phim mở màn thuận lợi và vượt kỳ vọng giới quan sát. Tác phẩm ra mắt chỉ kém Black Widow ( 80,3 triệu USD ) một chút, dù nhân vật của Scarlett Johansson nổi tiếng hơn nhiều. Khi không ra mắt song song với nền tảng trực tuyến, bộ phim tránh được nguy cơ thành "mồi ngon" cho các nền tảng phim lậu. Ngoài ra, xem phim ở rạp vẫn là một trải nghiệm độc đáo, được nhiều người yêu thích và duy trì như thói quen, nhất là với một phim có chất lượng hình ảnh, âm thanh ấn tượng như Shang-Chi. Ở tầm cao hơn, doanh thu của Shang-Chi có thể sẽ cổ vũ nhiều hãng quay lại với mô hình ra mắt phim ở rạp, gần giống trước đại dịch. Bộ phim này cho thấy là nếu có một sản phẩm tốt, khán giả vẫn sẵn sàng ra rạp trong tình trạng bình thường mới sau dịch bệnh. Đó cũng là tín hiệu lạc quan chung cho phòng vé Mỹ, cũng như nhiều nước đã khống chế được dịch bệnh. 'Money Heist' và quyền lực của giai nhân trong băng đảng trộm cướp Lisbon, Tokyo dẫn dắt các thành viên băng cướp áo đỏ tìm đường sống, sau khi bị quân đội và cảnh sát bao vây.