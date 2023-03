Lý do Selena Gomez nói dối

Selena Gomez từng nhiều lần chia sẻ không bận tâm chuyện bị cộng đồng mạng body shaming. Nhưng mới đây cô thừa nhận đó là lời nói dối.

Theo Page Six, trong chương trình mang tên Dear phát hành mới đây, Selena Gomez một lần nữa đề cập vấn đề body shaming - điều nữ ca sĩ phải đối mặt suốt quãng thời gian dài.

Selena Gomez thú nhận đã nói dối rằng bản thân không bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Cô tiết lộ từng nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều.

"Tôi đã nói dối. Tôi lên mạng, đăng một bức ảnh và viết 'Không thành vấn đề. Tôi không tiếp nhận những gì người ta nói về mình. Tôi làm thế, tỏ ra không bận tâm, vì tôi không muốn những người có cảnh ngộ giống mình cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ rằng thật bất công khi khiến người khác phải xấu hổ chỉ vì ngoại hình và con người của họ", giọng ca Lose You To Love Me bày tỏ.

Selena Gomez trên thảm đỏ Quả cầu Vàng 2023. Ảnh: Variety.

Cô nhấn mạnh: "Không ai đáng phải chịu đựng điều đó. Đã có lúc tôi thấy xấu hổ vì tăng cân". Theo Selena, cộng đồng mạng dường như luôn háo hức tìm ra lý do hạ bệ cô, bất chấp những tác dụng phụ đau đớn từ căn bệnh mạn tính lupus mà nữ ca sĩ phải đối diện.

Gomez thông báo mắc bệnh lupus ban đỏ vào năm 2015. Bệnh này khiến cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có suy yếu cơ, tăng cân mất kiểm soát. Gomez hồi phục phần nào vào năm 2017, sau khi được người bạn thân Francia Raisa hiến thận.

"Khi uống thuốc, cơ thể tôi bị tích nước dẫn đến tăng cân. Chuyện này khá bình thường. Tôi có xu hướng giảm cân nếu ngưng thuốc", cô chia sẻ về bệnh.

Những năm qua, nhiều lần Selena trở thành nạn nhân của body shaming. Đầu năm 2023, khi tham dự lễ trao giải Quả cầu Vàng, giọng ca sinh năm 1992 tiếp tục bị chế nhạo vẻ ngoài mũm mĩm. Sau đó, cô mạnh mẽ đáp trả: "Tôi hiện cảm thấy thoải mái hơn vì vừa tận hưởng những ngày nghỉ. Chúng tôi không quan tâm chuyện đó".

Sao phim The Only Murders in the Building cũng từng động viên khán giả: "Mọi người đều xinh xắn và tuyệt vời. Tuy có những ngày chúng ta cảm thấy chưa đẹp, tôi thà chọn sức khỏe và chăm sóc bản thân tốt hơn. Tôi tin rằng thuốc là thứ giúp ích cho tôi".