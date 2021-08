Lý do sao Hollywood bị tẩy chay

Johnny Depp bị Hollywood tẩy chay vì ồn ào đời tư. Mel Gibson bị nhiều đạo diễn từ chối hợp tác do lái xe say xỉn và kỳ thị người Do Thái.

Trong bài phỏng vấn trên The Sunday Times ngày 15/8, Johnny Depp tâm sự: "Tôi đang bị Hollywood tẩy chay. Họ quay lưng với người đàn ông, người diễn viên đang mắc kẹt trong vụ rùm beng chẳng vẻ vang gì suốt nhiều năm qua". Tài tử ám chỉ scandal với Amber Heard là lý do khiến tác phẩm Minamata có anh đóng chính chưa được phát hành tại Mỹ. Ảnh: Parade. Năm ngoái, sau khi thua kiện The Sun, Depp bị nhiều hãng phim quay lưng, các vai diễn lớn cũng vuột khỏi tầm tay. Tên của anh bị gạch khỏi dự án Fantastic Beasts 3. Tương lai của loạt phim Cướp biển vùng Caribbean cũng không biết sẽ về đâu nếu thiếu Depp. Mark Borkowski - chuyên gia truyền thông người Anh - ví von con đường diễn xuất của tài tử khó khăn như thể "leo lên đỉnh Everest mà không có bình dưỡng khí". Ảnh: DNA India. Theo Insider, từng có thời điểm các đạo diễn, nhà sản xuất từ chối hợp tác cùng Mel Gibson vì cách ứng xử tệ hại. Đỉnh điểm là hồi năm 2006, tài tử 65 tuổi được phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn và gây sốc khi buông lời xúc phạm cộng đồng người do Thái. Ảnh: Pinterest. Tờ Los Angeles Times trích dẫn câu nói mà Gibson đã lè nhè với cảnh sát tuần tra James Mee: "Bọn Do Thái phải chịu trách nhiệm về mọi cuộc chiến tranh trên thế giới. Anh có phải là người Do Thái không?". Trong thập kỷ tiếp theo kể từ phát ngôn này, Gibson phải đối diện sự ghẻ lạnh ở Hollywood. Ảnh: Extra. Jonah Hill được nhớ đến là diễn viên, đạo diễn gặt hái thành công nhất định ở tuổi 37. Tuy nhiên, anh không phải cái tên thực sự được chào đón, thậm chí bị tẩy chay. Phát ngôn kỳ thị người đồng tính đã khiến ngôi sao The Wolf of Wall Street có kết cục này. Ảnh: Cinema. Hồi tháng 6/2014, TMZ công bố video ghi lại cảnh Hill chửi phóng viên bằng ngôn ngữ thô tục, kèm theo đó là những lời xúc phạm người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Dù Hill đã liên tục xin lỗi trong nhiều cuộc phỏng vấn, anh vẫn bị khán giả và người trong nghề nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Ảnh: GQ. Katherine Heigl - người có lúc được mệnh danh "America's Sweetheart" - đã phải trả giá vì coi mình là trung tâm vũ trụ. Cô không ngần ngại đưa ra yêu sách khó nhằn khi đóng phim, công khai chỉ trích tác phẩm mình đóng - điều được xem là tối kỵ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Bởi vậy, không lạ gì khi Heigl ngày càng bị giới làm phim xa lánh và tên tuổi của cô cũng mờ nhạt hẳn. Ảnh: NBC. Bẵng đi khá lâu, Heigl mới trở lại nhưng hào quang đã không còn dành cho cô. Trong cuộc phỏng vấn với kênh KXAS-TV, Heigl tâm sự đã học được cách kiềm chế bản thân. "Bày tỏ tham vọng không xuất phát từ một lời nói bậy bạ, và nó không khiến tôi trở thành một người nữ tính, yêu đời, được mọi người ủng hộ", cô chia sẻ. Ảnh: SheKnows.