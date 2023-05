Lý do Samsung bắt tay với đối thủ lớn mảng TV

Khi đã thấy rõ cơ hội mà hãng từng bỏ lỡ với TV OLED, Samsung buộc phải dựa vào đối thủ để có cơ hội tăng doanh thu và lợi nhuận.

Theo Reuters, Samsung đã ký thỏa thuận mua tấm nền OLED của LG cho các TV cao cấp kích cỡ 77 inch và 83 inch của hãng nhằm tăng lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ tấm nền LCD của các đối thủ Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Samsung mua tấm nền OLED từ đối thủ đồng hương. Động thái này được xem là sự thừa nhận thất bại sau khi Samsung ngừng sản xuất TV OLED vào năm 2015, do chi phí sản xuất tấm nền cao và tính toán sai lầm rằng thị trường chưa sẵn sàng với các TV cao cấp như vậy. Thay vào đó, Samsung cố gắng thúc đẩy các TV QLED nhưng không thành công.

Gần đây, Samsung trở lại đường đua OLED với TV QD-OLED ra mắt năm ngoái. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng cung cấp các tấm OLED cho các mẫu TV QD-OLED đầu tiên của Sony. Theo Reuters, LG Display sẽ cung cấp 2 triệu tấm nền OLED cho Samsung vào năm 2024, 3 triệu vào năm 2025 và 5 triệu vào năm 2026.

Trang nghiên cứu thị trường Omdia cho biết LG hiện chiếm hơn 50% thị trường TV OLED, Sony có 26% và Samsung chỉ chiếm 6%.

Samsung đang phải trả giá vì bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận từ mặt hàng TV OLED. Ảnh: Nissan Media Center.

Thỏa thuận này diễn ra vào thời điểm lý tưởng cho LG Display khi hãng thừa nhận nhu cầu mua TV đang giảm và doanh số dự báo của mặt hàng tấm nền OLED là thấp. Đây cũng là thời điểm thuận lợi cho Samsung khi công ty vừa có một quý kinh doanh tồi tệ do nhu cầu bán dẫn suy yếu dẫn đến phải cắt giảm sản xuất chip nhớ.

Theo The Verge, Samsung đang trải qua một năm tài chính đầy khó khăn khi lợi nhuận hoạt động của công ty trong quý I giảm đến 96% so với cùng kỳ năm trước, tệ hơn so với mức giảm 2/3 trong 3 tháng trước đó.

Samsung - cái tên thống trị thị trường TV toàn cầu trong 17 năm liên tiếp - đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ những TV LCD giá rẻ của các đối thủ Trung Quốc. Giờ đây, khi đã thấy rõ cơ hội mà hãng từng bỏ lỡ với mặt hàng TV OLED, Samsung buộc phải dựa vào đối thủ để có cơ hội tăng doanh thu và lợi nhuận.