Lý do phụ nữ mang thai bị sùi mào gà

Nếu không được điều trị kịp thời và đúng phương pháp, bệnh sùi mào gà có thể chuyển biến xấu, thậm chí, dẫn đến ung thư.

Sùi mào gà là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, thực tế, nhiều người vẫn có nhận thức chưa đúng về căn bệnh này và chỉ đến bệnh viện khi tình trạng đã chuyển nặng.

Chỉ quan hệ tình dục mới mắc sùi mào gà?

Sùi mào gà là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục hay gặp ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Bệnh do virus HPV (Human Papillomavirus), hay còn gọi là virus gây u nhú ở người, gây nên. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn.

Tuy nhiên, virus này cũng có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục. Chẳng hạn, nó có thể lây do tiếp xúc dịch của bệnh nhân thông qua đồ dùng như khăn, quần lót hoặc những người chăm sóc. Nhưng tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với quan hệ tình dục.

Quan hệ tình dục không an toàn là nguyên nhân phổ biến làm lây nhiễm sùi mào gà. Ảnh: Cosmopolitan.

Theo bác sĩ Đỗ Thiện Trung, Phó trưởng khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội), căn nguyên của bệnh sùi mào gà là virus HPV. Đây là loại virus có ADN và chỉ khu trú ở da và niêm mạc. Cho tới nay, người ta đã xác định được hơn 170 loại virus HPV khác nhau, trong đó, có khoảng 40 loại gây bệnh ở bộ phận sinh dục. Các loại virus khác nhau sẽ gây bệnh ở các vùng da, niêm mạc khác nhau.

Biểu hiện của sùi mào gà trên lâm sàng sẽ xuất hiện các thương tổn dạng sẩn hoặc dạng nhú vùng sinh dục. Những nốt sùi nhỏ đổi màu hồng hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục; nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau có hình như bông súp lơ. Bộ phận sinh dục bị ngứa và khó chịu. Bệnh nhân cũng có thể bị chảy máu khi quan hệ tình dục.

Bệnh sùi mào gà ở nữ thường phát triển tại âm hộ, thành âm đạo, khu vực xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn ống hậu môn và cổ tử cung. Với nam giới, sùi mào gà thường gặp ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn.

Bác sĩ Đỗ Thiện Trung cũng cho biết nếu bệnh nhân mắc sùi mào gà không thăm khám và điều trị sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

"Các tổn thương sùi mào gà sẽ phát triển to dần về kích thước, số lượng, thường dễ chảy máu, gây viêm loét khó chịu. Tình trạng viêm nhiễm lâu ngày có thể gây ảnh hưởng chức năng tình dục và sinh sản. Ngoài ra, việc nhiễm virus HPV một số chủng có nguy cơ gây ung thư hóa. Những biến chứng sùi mào gà để lâu có thể gây ung thư dương vật, ung thư vùng hậu môn, trực tràng, âm hộ", bác sĩ Trung cho hay.

Sùi mào gà có xu hướng gia tăng

Bác sĩ Đỗ Thiện Trung cũng cho biết: "Những năm gần đây, tỷ lệ bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh qua đường tình dục nói chung và sùi mào gà nói riêng có xu hướng gia tăng. Theo chúng tôi, nguyên nhân đầu tiên là nhiều bệnh nhân đã chịu đi khám, không che giấu bệnh của mình. Nguyên nhân thứ 2, các biện pháp thăm khám, xét nghiệm chuyên sâu đã cho kết quả chính xác nên chúng ta không bỏ sót các bệnh lý. Và thứ 3, theo nhiều nghiên cứu xã hội học, lối sống của giới trẻ thoải mái hơn trước, họ dễ dàng tìm bạn tình".

Thêm vào đó, nhiều người sử dụng chất gây nghiện, chất kích thích để quan hệ tình dục không an toàn. Những điều này dẫn đến gia tăng các bệnh nhân mắc các bệnh qua đường tình dục.

Bệnh nhân mắc sùi mào gà nhưng điều trị ở cơ sở thiếu uy tín sẽ dễ gây biến chứng. Và chỉ khi không thể chịu đựng được, họ mới đến bệnh viện. Chúng tôi thường gặp những bệnh nhân trong tình trạng loét rộng, nhiều, vùng sinh dục khi họ sử dụng thuốc, hóa chất không rõ nguồn gốc. Dù may mắn chưa có ca tử vong do sùi mào gà, nhiều trường hợp phải theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn huyết rất nặng.

Bệnh sùi mào gà chủ yếu chẩn đoán dựa vào lâm sàng. Thêm vào đó, Bệnh viện Da liễu TW làm xét nghiệm PCR HPV gây u nhú ở người làm cho kết quả chính xác.

Mẹ mắc sùi mào gà, thai nhi có an toàn?

Đối với phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà, các nhà nghiên cứu phát hiện thai nhi thường an toàn khi nằm trong tử cung người mẹ, sẽ không bị lây nhiễm trực tiếp từ bộ phận sinh dục người mẹ nếu không có can thiệp đặc biệt. Tuy nhiên, nó sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi. Vì ở phụ nữ có thai, sùi mào gà thường phát triển nhiều và nhanh. Các tổn thương sùi mào gà dễ chảy máu, loét gây nhiễm trùng, từ đó ảnh hưởng thể trạng người mẹ và gián tiếp tác động đến thai nhi.

Bên cạnh đó, theo bác sĩTrung, ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam MSM, nguy cơ mắc sùi mào gà nói riêng và các bệnh lây qua đường tình dục sẽ cao hơn. Nhóm MSM thường có xu hướng quan hệ tình dục miệng và hậu môn. Nhiều người cho rằng quan hệ tình dục miệng an toàn. Do đó, họ không có biện pháp phòng tránh.

Thai nhi có thể bị ảnh hưởng gián tiếp nếu mẹ mắc sùi mào gà. Ảnh: Americanpregnancy.

Còn về quan hệ tình dục hậu môn, phần niêm mạc dễ trầy xước so với quan hệ thông thường, nên dễ mắc các bệnh qua đường tình dục nói chung và sùi mào gà nói riêng.

Sùi mào gà là bệnh có thể chữa khỏi nhưng tỷ lệ tái phát rất cao. Về nguyên tắc, chúng ta phải loại bỏ thương tổn sùi mào gà khi điều trị. Bôi thuốc phá huỷ các tổ chức sùi, tăng cường miễn dịch, phá hủy tổ chức sùi bằng laser CO2, đốt điện, áp lạnh. Nếu thương tổn lan toả thành khối, mảng lớn, phải can thiệp bằng phẫu thuật.

Theo nhiều nghiên cứu, bệnh nhân mắc sùi mào gà khi điều trị đúng phương pháp, sau 3-6 tháng không xuất hiện lại thương tổn sùi mào gà, 90% sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, do hoạt động tình dục, sẽ có sai số nhất định, cần lấy dịch sinh dục, vùng niêm mạc, vùng da thương tổn cũ để xét nghiệm xem bệnh nhân có còn virus gây bệnh không.

Virus gây bệnh sùi mào gà rất dễ lây lan, đặc biệt là qua con đường quan hệ tình dục không an toàn. Vì vậy, muốn phòng bệnh, theo bác sĩ Đỗ Thiện Trung, cần thực hiện các biện pháp sau đây:

- Quan hệ an toàn, sử dụng bao cao su.

- Từ bỏ lối sống thiếu lành mạnh như quan hệ nhiều bạn tình, sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện.

- Không sử dụng chung đồ dùng cá nhân của người bị bệnh.

- Thực hiện các quy trình khám, chữa bệnh hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

- Cần có những biện pháp hữu hiệu bảo vệ trẻ em, tránh bị lạm dụng tình dục.

- Khi có biểu hiện nghi ngờ bị bệnh, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời. Người dân cần tránh việc chữa sùi mào gà bằng mẹo, các loại thuốc không rõ nguồn gốc.