Lý do phim về sát thủ hai mặt 'Kill Boksoon' gây sốt

Trong phim "Kill Boksoon", Jeon Do Yeon được ví như "tắc kè hoa" khi linh hoạt thể hiện hai hình tượng mẹ đơn thân và sát thủ máu lạnh.

Genre: Hành động, tâm lý

Director: Byun Sung Hyun

Cast: Jeon Do-yeon, Esom, Hwang Jung-min, Sol Kyung Gu

Rating: 7,5/10

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Sau khi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Berlin, Kill Boksoon thu về nhiều phản hồi, có tích cực lẫn tiêu cực. Song, khi chính thức ra mắt trên nền tảng trực tuyến, tác phẩm ngay lập tức càn quét bảng xếp hạng. Chỉ sau ba ngày công chiếu, phim đã giành vị trí top 1 toàn cầu. Số giờ xem được ghi nhận trên 19 triệu giờ.

Phim lấy bối cảnh thế giới ngầm nơi các sát thủ hành nghề có tổ chức, ẩn mình sau vỏ bọc các công ty lớn để nhận nhiệm vụ “lính đánh thuê”. Đứng đầu hội là tập đoàn MK do Cha Min Kyu (Sol Kyung Gu) điều hành. Tại đây, lực lượng sát thủ được huấn luyện bài bản, kiểm tra và đánh giá năng lực để xếp hạng theo thứ tự A, B, C,... Trong đó, Gil Boksoon (Jeon Do Yeon) được xem là tiền bối lão luyện, cánh tay đắc lực của ông trùm với xác suất hoàn thành nhiệm vụ 100%.

Chuyện trở nên phức tạp khi cô vừa hoạt động ngầm, vừa phải nuôi dạy cô con gái tuổi teen. Mâu thuẫn xảy đến khi hai mẹ con có quá nhiều bí mật, không thể giao tiếp cùng nhau. Cộng thêm việc chủ tịch Cha bắt đầu đi sai tôn chỉ của tổ chức khiến Boksoon quyết định “giải nghệ”, chuyên tâm giáo dục con cái.

Đàn chị Boksoon kết liễu thực tập sinh trong một buổi đánh giá năng lực.

Jeon Do Yeon tỏa sáng trong vai "ác nữ" đầu tiên

Vừa chia tay khán giả truyền hình với Crash Course in Romance, Jeon Do Yeon tái xuất trong vai trò mẹ đơn thân, nhưng là một phiên bản độc đáo hơn. Ảnh hậu Cannes một lần nữa chứng minh năng lực diễn xuất khi nhập vai nữ sát thủ điêu luyện ở độ tuổi 50. Ngoài việc điều khiển cảm xúc, Jeon Do Yeon còn chinh phục khán giả bằng kỹ thuật đánh đấm dứt khoát, đẹp mắt của mình. Với biểu cảm quyết liệt xen chút gợi cảm, dấu hiệu tuổi tác như bị xóa nhòa trong nhiều cảnh đối kháng.

Từ tâm lý nhân vật phức tạp đến những đấu tranh hay giằng xé nội tâm mà Boksoon gánh chịu cũng được Jeon Do Yeon lột tả rõ nét. Theo đó, Paste Magazine cũng dành lời khen có cánh cho diễn xuất của cô: “Jeon thực sự tỏa sáng. Cô giống như tắc kè hoa khi biến hóa liên tục giữa một người mẹ vụng về thành một kẻ giết người nguy hiểm, đánh lừa được cả người xem”.

Phong thái xuất thần của Jeon Do Yeon được tán thưởng.

Thực tế, sự phối hợp nhịp nhàng ở phía đối trọng của Ảnh Đế Rồng Xanh Sol Kyung Gu cũng góp phần không nhỏ đem lại thành công cho phim. Nam diễn viên giữ vững phong độ và bổ trợ tốt cho quá trình hình thành lẫn xung đột tâm lý bên trong Boksoon. Có thể nói, nhân vật Chủ tịch Cha mà anh đảm nhiệm như một kíp nổ, là mở đầu và cũng là kết thúc cho sự nghiệp “giết thuê” của Boksoon.

Ngoài ra, vai diễn cô con gái Jae Young cũng là một cánh tay đắc lực, gây nên mâu thuẫn khiến Boksoon nhận ra con người thật đằng sau vỏ bọc “máu lạnh” của mình. Nhân vật này còn được gia cố thêm tính chất LGBTQ+ với mong muốn chạm đến tâm lý phụ huynh châu Á. Chi tiết này chứa nhiều ẩn ý, thiên về tính giáo dục và việc nuôi dưỡng con cái bằng tình yêu, sự thấu hiểu mới là cốt lõi.

Hình ảnh chỉn chu bổ trợ tốt cho nội dung

Chất lượng hình ảnh đem lại tạo ấn tượng tốt. Đầu tiên, các set quay và bối cảnh được đầu tư đa dạng, thiết kế tỉ mỉ theo từng phong cách riêng. Phần màu phim tô đậm bầu không khí bạo lực, giết chóc. Thêm nữa, thế giới sát thủ được trau chuốt ngoại hình, tính thẩm mĩ thể hiện qua trang phục nhân vật, thiết kế nội thất ở các cảnh quay trong nhà.

Kill Boksoon sở hữu nhiều góc quay đẹp, đa phần rơi vào các trường đoạn hành động. Nổi cộm lên là màn đối đầu ở quán ăn của Boksoon và các đồng nghiệp. Chuyển động máy 360 độ kết hợp với việc ra đòn liên tục của các nhân vật tăng tính chân thực. Không cần tiếp từng người một, năng lực “con dao” hạng A của Boksoon được phô diễn toàn bộ trong cách quay này.

Nhiều góc quay đậm chất điện ảnh.

Đạo diễn Byun Sung Hyun ứng dụng tốt tính tương phản trong các khung hình. Sự sắp xếp hợp lý bố cục, góc đặt máy và công nghệ CGI tạo nên những đòn đánh dứt khoát. Nhờ vậy mà phần hành động vừa đẹp, vừa có tính thẩm mĩ. Nổi cộm lên là cách tạo nên nhiều tình huống mô phỏng kết quả trước khi trận đánh bắt đầu có sự lôi cuốn, khơi gợi tò mò từ người xem.

Thế giới giả tưởng về lực lượng sát thủ hoạt động mạnh mẽ khắp châu Á dưới trướng một công ty giải trí là một điểm thú vị. Tại đây, chúng tổ chức bài bản, đào tạo và trao cơ hội “debut” cho người mới không khác gì nghệ sĩ. Và đương nhiên, thứ được nghệ sĩ tạo ra chính là “tác phẩm” nghệ thuật. Xuyên suốt câu chuyện, biệt ngữ này được ứng dụng triệt để tạo nên nét độc đáo riêng, thúc đẩy người xem thích thú hơn khi theo dõi.

Đứng trước nhiều kịch bản hành động của Hàn Quốc nói riêng và khu vực Châu Á nói chung, câu chuyện mà Kill Boksoon mang đến có nhiều điểm mới mẻ. Việc chọn hình tượng bà mẹ đơn thân, lão luyện trong giết chóc nhưng lại vụng về khi dạy con làm nhân vật chính đã tạo nên sự khác biệt. Phim có lối đặt vấn đề tốt, cách xen lẫn yếu tố tâm lý vào nhiều pha hành động giúp nội dung có thêm chiều sâu. Như The New York Times nhận xét: “Bên dưới những khung hình đẫm máu là một câu chuyện về sự thấu hiểu.”

Song, thời lượng 137 phút còn dài so với những gì cần truyền tải. Tiết tấu chưa đều, hơn nửa đầu phim bị dàn trải, chầm chậm kể lại hành trình làm nghề của Boksoon. Thời điểm nữ chính nhận ra vấn đề, chua xót muốn hoàn lương thì thời gian còn lại ít, hành động và các tình huống được xử lý gấp gáp. Đặc biệt, hình tượng và hành trình trên màn ảnh của Gil Boksoon còn nhiều dang dở. Một số vấn đề trong quan hệ mẹ - con hay tuyến tình cảm khép lại hời hợt, không rõ ràng.

Tóm lại, Kill Boksoon là một tác phẩm hành động được nghệ thuật hóa với màu sắc cổ điển, bối cảnh chỉn chu. Jeon Do Yeon tiếp tục khẳng định vị trí khó mà lung lay bằng vai diễn đả nữ mạnh mẽ dù đã bước vào tuổi 50. Không tập trung quá vào tính bạo lực, phim đem lại không gian giải trí mới lạ, hấp dẫn với nhiều vấn đề gia đình, xã hội được đề cập.