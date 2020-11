Lý do phim truyền hình Hàn Quốc sẽ suy giảm vào năm 2021

Truyền hình Hàn năm 2021 sẽ giảm về lượng do ảnh hưởng kéo dài từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất.

Màn ảnh nhỏ xứ kim chi sắp đi qua một năm 2020 sôi động với loạt “bom tấn” và dàn sao lớn tái xuất, kèm theo những kỷ lục rating hiếm có. Song, sang 2021, truyền hình Hàn được dự báo là sẽ ảm đạm hơn mọi năm, vì nhiều nhà đài cắt giảm số lượng phim.

Số lượng phim truyền hình giảm mạnh vào năm sau

Theo Yonhap News, các chuyên gia dự đoán rằng số lượng phim truyền hình Hàn sẽ sẽ sụt giảm vào năm tới do tác động tiêu cực kéo dài từ dịch Covid 19.

Mùa hè năm nay - thời điểm Hàn Quốc phải đương đầu với sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, nhiều studio và nhà đài đã quyết định ngưng sản xuất phim dài tập và chương trình truyền hình.

“Ông lớn” trong ngành công nghiệp giải trí - CJ ENM cùng công ty liên kết sản xuất phim truyền hình Studio Dragon đã đình chỉ hoạt động quay phim trong vòng một tuần vào hồi tháng 8, khiến hàng loạt chương trình trên kênh tvN và OCN bị ảnh hưởng. Các kênh khác, bao gồm KBS và SBS cũng rơi vào cảnh ngộ tương tự.

Trái ngược với sự sôi động của năm 2020, truyền hình Hàn năm 2021 được dự đoán là sẽ ảm đạm hơn.

Những lần tạm ngưng và trì hoãn sau đó đều xuất phát từ lệnh giãn cách xã hội. Điều này đã giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp phim truyền hình, dẫn tới tình trạng nhiều tác phẩm dự kiến hoàn tất quay dựng trong năm nay bị vỡ kế hoạch.

Theo đó, các đài truyền hình trung ương như KBS và MBC - vốn không có trường quay riêng - sẽ phát hành ít hơn 10 bộ phim trong năm 2021. Trong khi đó, vào năm 2019, trung bình mỗi kênh TV cho lên sóng khoảng 12 bộ phim Hàn Quốc.

Dịch bệnh không phải là lý do duy nhất

Trong năm sau, chỉ có một vài dự án được chú ý gồm Jirisan (Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon đóng chính), Vincenzo (Song Joong Ki) và series của Netflix - Kingdom: Ashin of the North.

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik nói với tờ Yonhap News: “Nguyên nhân một phần xuất phát từ ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng dịch bệnh không phải là lý do duy nhất khiến các kênh truyền hình tạm ngưng hoặc cắt giảm lượng phim”.

Sự chuyển đổi mô hình sang nền tảng đa kênh trực tuyến, chẳng hạn như YouTube hay Netflix cũng có thể được xem là một nguyên nhân.

Lượng người trẻ đổ xô xem phim trên các nền tảng web - nơi đáp ứng nhu cầu giải trí của họ mọi lúc mọi nơi thay vì dùng TV đang tăng lên từng ngày.

“Những series phim đắt đỏ với sự tham gia của loạt ngôi sao đình đám đã không còn đảm bảo mang lại tỷ suất người xem cao hơn những tác phẩm bình thường. Thực tế là những diễn viên nổi tiếng đó cũng đang hướng đến những nền tảng phát sóng khác, có thể phủ sóng tại hơn 100 quốc gia”, nhà phê bình văn hóa Kim Heon Sik lý giải.

Jun Ji Hyun góp mặt vào 2 trong số 3 tựa phim đáng chú ý nhất năm sau là Jirisan và Kingdom: Ashin of the North.

Đã có nhiều bộ phim truyền hình được quảng cáo là “bom tấn”, quy tụ sao lớn không thu hút khán giả quê nhà trong năm nay, khiến các nhà sản xuất đối mặt với những khó khăn về tài chính.

It’s Okay to Not Be Okay (Điên thì có sao) là một ví dụ. Tác phẩm của đài tvN chỉ giữ mốc rating quanh quẩn 4-6%. Đó là một con số đáng thất vọng so với những kỳ vọng mà người hâm mộ đặt vào lần trở lại hậu xuất ngũ của ngôi sao Hallyu Kim Soo Hyun.

Trong một diễn biến khác, loạt phim độc quyền của Netflix như Extracurricular, hay mùa 2 của series kinh dị Kingdom lại nhận được sự quan tâm lớn và phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia, nhờ nền tảng chiếu phim trực tuyến toàn cầu.