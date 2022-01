Lý do phim mới của Leonardo DiCaprio bị giới phê bình quay lưng

“Don’t Look Up” là tác phẩm mới phát hành của Leonardo DiCaprio, quy tụ dàn diễn viên hạng A tại Hollywood. Bộ phim hài đen nhận nhiều khen, chê trái chiều.

Don’t Look Up là bộ phim duy nhất của Leonardo DiCaprio trong vai trò nam chính ra mắt trong năm 2021. Tác phẩm giả tưởng của đạo diễn Adam McKay quy tụ dàn tài tử, minh tinh hùng hậu trong một câu chuyện đầy tính châm biếm chính trị, xã hội Mỹ. Phim đã phát hành trên dịch vụ trực tuyến Netflix đúng ngày Giáng sinh 24/12.

Chủ đề gai góc của Don’t Look Up khiến bộ phim nhận nhiều phản ứng trái chiều. Đây là tác phẩm duy nhất của Leonardo DiCaprio kể từ năm 2013 bị gắn mác “Ủng” (Rotten) - danh hiệu dành cho phim dở tệ - trên chuyên trang chấm điểm phim Rotten Tomatoes.

Giới phê bình chấm điểm thấp

Tính đến ngày 2/1, Don’t Look Up đã nhận về 227 bình luận từ các cây bút phê bình của Rotten Tomatoes. 55 người trong số này là các nhà phê bình uy tín (Top critics). Số lượng bình luận tích cực và tiêu cực về phim lần lượt là 125 và 102, đạt tỷ lệ 55%. Ở nhóm các nhà phê bình uy tín, tỷ lệ này là 45%, tương đương 25 tích cực so với 30 tiêu cực. Trên thang 10, Don’t Look Up nhận điểm trung bình 6,2/10.

Bộ phim của Leonardo DiCaprio châm biếm những vấn đề trầm kha của nước Mỹ.

Theo thống kê của ComicBook, đây là thành tích thấp nhất mà một bộ phim của Leonardo DiCaprio từng đạt được kể từ The Great Gatsby (2013) trên Rotten Tomatoes. Tác phẩm chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của F. Scott Fitzgerald chỉ nhận 48% bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Trước The Great Gatsby, một tác phẩm khác cũng bị gắn nhãn “Ủng” của Leonardo DiCaprio là J. Edgar (2011) với 43%.

Sau The Great Gatsby, những lần xuất hiện tiếp theo của Leonardo DiCaprio trên màn ảnh rộng tính đến nay đều được giới phê bình đón nhận tích cực. The Wolf of Wall Street (2013) nhận tỷ lệ phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình Rotten Tomatoes là 79%. Con số lần lượt là 78% với The Revenant (2015) và 85% cho Once Upon a Time... In Hollywood (2020). Các bộ phim này đều được gắn nhãn “Tươi” (Fresh).

Trên trang chấm điểm phim Metacritic, Don’t Look Up nhận số điểm trung bình 50/100 từ 46 cây bút phê bình. Trong đó 14 là phản hồi tích cực, 26 trung lập và 4 tiêu cực. Điểm Metascore của Don’t Look Up thấp hơn cả The Great Gatsby (55/100) và J. Edgar (59/100). Theo bảng xếp hạng của Metacritic, Don’t Look Up đã trở thành phim bị đánh giá thấp nhất của Leonardo DiCaprio với tư cách diễn viên chính trong thập kỷ qua.

Phần nhận xét chung của các cây bút phê bình Rotten Tomatoes dành cho Don’t Look Up viết: “Bộ phim nhắm đến mục tiêu quá cao so với những gì nó thực sự giải quyết được. Tuy nhiên, tác phẩm toàn sao của Adam McKay vẫn nhắm trúng cái đích phê phán thái độ phủ nhận tập thể”.

Lòng tham của các tập đoàn kinh tế, cơn vĩ cuồng của những kẻ nắm trong tay quyền lực là hai trong số những căn bệnh trầm kha của xã hội đã được Don’t Look Up chỉ ra. Tuy nhiên, phim mang cảm giác thiếu trọn vẹn khi chỉ dừng lại ở hậu quả thay vì tiến đến vùng giải pháp.

Khán giả đại chúng đón nhận

Dù không được lòng phần đông giới phê bình, Don’t Look Up lại khơi gợi sự đồng cảm nơi khán giả. Trong số 457 người dùng Metacritic đưa ra bình luận về phim, có 281 phản hồi tích cực, 54 trung lập và 122 tiêu cực. Tỷ lệ là 61,5% khen và 26,7% chê. Trên Rotten Tomatoes, hơn 5.000 khán giả đã đưa đánh giá về phim. 75% số này phản hồi tích cực. Trên IMDb, 227.000 người dùng chấm phim điểm trung bình 7,3/10.

Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của thầy trò Randall đã biến thành cuộc đua tranh về chính trị.

Trên các nền tảng mạng xã hội, Don’t Look Up được ca ngợi là bộ phim quan trọng nhất năm 2021. Tác phẩm đã nói thay tâm trạng mệt mỏi, thất vọng của một bộ phận khán giả khi sống trong thế giới hiện đại có quá nhiều vấn đề nhức nhối nhưng quá ít giải pháp được đưa ra. Nói cách khác, Don’t Look Up đã “gãi đúng chỗ ngứa” mà truyền thông ngày ngày tìm cách khiến xã hội quên đi.

Trong phim, nhân vật Randall Mindy của Leonardo DiCaprio được truyền cảm hứng từ Tiến sĩ Michael E. Mann, Giám đốc Trung tâm Khoa học hệ thống về Trái Đất tại Đại học Penn State. Ông Mann đã dành nhiều lời ngợi khen cho tầm nhìn bộ phim theo đuổi, diễn xuất của Leonardo cũng như những gì tài tử đóng góp cho các hoạt động bảo vệ môi trường.

“Tôi rất ủng hộ Leo và nỗ lực của cậu ấy trong bộ phim này. Leo vấp phải sự tấn công từ những người phủ nhận biến đổi khí hậu và chống lại các hoạt động bảo vệ môi trường bởi cậu ấy hiểu biết rộng và tiếng nói có trọng lượng về vấn đề này. Nhưng điều ấy không ngăn Leo sử dụng các nguồn tài nguyên của mình để cảnh báo nhân loại về thảm họa khí hậu ta đang phải đối mặt”, Tiến sĩ Mann chia sẻ với Newsweek.

Trong một video của Netflix, Leonardo DiCaprio khẳng định Don’t Look Up đã đề cập đến vấn đề bức thiết nhất lịch sử văn minh loài người. Anh nói: “Nhân vật tôi thủ vai trong Don’t Look Up khác biệt hoàn toàn so với những vai diễn khác trong sự nghiệp. Anh ta thực sự nhắc tôi nhớ đến những nhà khoa học, đặc biệt người nghiên cứu về khí hậu”.

“Họ bị ném vào gánh xiếc mang tên truyền thông đại chúng và được yêu cầu nói về những thảm họa gây ra bởi cuộc khủng hoảng khí hậu. Giờ đây, họ còn phải cố gắng nắm bắt cách vận hành của bộ máy truyền thông. Họ không tìm cách chính trị hóa vấn đề mà chỉ cố gắng trình bày sự thật một cách hiệu quả nhất”, tài tử chia sẻ.

Trong Don’t Look Up, giáo sư thiên văn học Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) và cô học trò Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) chỉ có 6 tháng để cảnh báo thế giới về hiểm họa thiên thạch đâm vào Trái Đất cũng như tìm cách cứu vãn tình hình. Tuy nhiên, lời của họ chỉ như đàn gảy tai trâu với những nhân vật nắm quyền hành cao nhất nước Mỹ. Tệ hơn nữa, an nguy của cả địa cầu lại bị lợi dụng như một quân bài chính trị, khiến xã hội chia rẽ ngày một sâu sắc.