Lý do phim 'Làm tình như thế nào' chinh phục Cannes

Tác phẩm đầu tay “How to Have Sex” của đạo Molly Manning Walker thắng giải cao nhất hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes 2023.

How to Have Sex (tạm dịch: Làm tình như thế nào) sở hữu một tựa đề đầy khêu gợi và táo bạo.

Tại LHP Cannes lần thứ 76, tác phẩm này vừa giành giải Phim hay nhất tại Un Certain Regard - hạng mục được Gilles Jacob giới thiệu lần đầu vào năm 1978.

Tuy nhiên, phần trao giải trở thành kỷ niệm khó quên khi vị đạo diễn người Anh, Molly Manning Walker, tới muộn. Điều đó khiến Chủ tịch ban giám khảo John C.Reilly phải hát một ca khúc để đánh lạc hướng khán giả trong thời gian chờ đợi.

Bức tranh táo bạo về chủ đề nhạy cảm

Gạt đi câu chuyện bên lề, chiến thắng của How to Have Sex được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng.

Tác phẩm lựa chọn chủ đề tình dục và tuổi trẻ làm trung tâm, theo chân nhân vật Tara (Mia McKenna-Bruce thủ vai) - một cô gái 16 tuổi lớn lên ở miền Nam nước Anh. Cô cùng nhóm bạn thân đi tận hưởng kỳ nghỉ tại thị trấn tiệc tùng, trụy lạc Malia, Hy Lạp.

Xuyên suốt thời lượng 98 phút, How to Have Sex vẽ nên câu chuyện nồng nhiệt và có phần điên cuồng, mang đến góc nhìn bao quát về thế hệ trẻ Anh quốc.

Nội dung phim không quá mới mẻ nhưng lại có góc nhìn đầy táo bạo về tình dục. Các nhân vật chìm đắm trong thác loạn và say xỉn. Họ quăng mình vào những buổi tiệc tùng không điểm dừng, càng không có sự giám sát của phụ huynh.

Đó là những giây phút cháy hết mình trên bãi biển, uống hết lần này đến lần khác, hát những bài hát yêu thích tại quán karaoke, nôn mửa trong vài giờ và sau đó ngủ gục cho đến khi thức dậy và bắt đầu vòng lặp mới.

How to Have Sex thắng giải cao nhất hạng mục Un Certain Regard tại LHP Cannes 2023.

Khóa học đã kết thúc, và Tara khá chắc chắn rằng mình sẽ trượt trong kỳ kiểm tra. Đứng trước tương lai mịt mù, cô gái trẻ còn chịu áp lực vì là người “còn trinh” duy nhất. Tuy nhiên, Tara dần nhận ra rằng “lần đầu” không như những gì mình hằng tưởng tượng. Chuyến nghỉ dưỡng vừa là trải nghiệm, vừa là bài học thức tỉnh cô gái trẻ ở độ tuổi bồng bột.

Đâu đó, How to Have Sex mang lại cảm giác tương tự Spring Breakers của Harmony Korine. Bề ngoài, cả hai phô bày đủ thứ hỗn loạn, thoạt nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng ẩn sâu bên trong là những tâm hồn tổn thương, mang nỗi buồn mang mác.

Theo tiết lộ, những cảnh tiệc tùng cuồng nhiệt thực chất được lấy cảm hứng từ kinh nghiệm của chính đạo diễn Manning Walker. Cô cũng lên tiếng thừa nhận đã tham gia nhiều kỳ nghỉ tương tự khi còn là một thiếu niên.

Phản ứng tích cực từ giới phê bình

Cây bút Alex Ritman từ The Hollywood Reporter nhận định How to Have Sex là "viên ngọc ẩn" tại Cannes 2023.

Trong khi đó, tờ Variety đánh giá cao quan sát của đạo diễn đối với chủ đề nhạy cảm: “Với tiêu đề phim nghe có vẻ trêu chọc, táo tợn đó, nó vừa mỉa mai, lại vừa mang tính giáo dục. Bộ phim của Manning Walker vạch ra bãi mìn về giáo dục giới tính, bên cạnh đó là cả sự đồng thuận trong tình dục của thế hệ hậu phong trào #MeToo”.

Đạo diễn cùng các diễn viên tại LHP Cannes. Ảnh: Reuters.

How to Have Sex không cố gắng xoáy sâu vào mặt tối của tình dục. Thay vào đó, bộ phim thiên về nghiên cứu hành vi, cảm xúc dưới góc nhìn khách quan. “Tình dục ở Malia không phải là vấn đề của nạn nhân và ‘kẻ săn mồi’, mà là một cuộc giằng co trong đó chẳng có ai được thỏa mãn”, Deadline nhận xét.

Ngoài ra, nữ diễn viên Mia McKenna-Bruce cũng nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Cô từng bị cho là quá tuổi so với nhân vật. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Mia đã hoàn toàn thuyết phục được các nhà phê bình.

Trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, phim nhận về số điểm 95% từ 22 nhà phê bình đã xem phim tại Cannes.