Lý do Orlando Bloom rời bỏ 'Cướp biển vùng Caribe'

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp với thành công của 2 phần đầu series Pirates of the Caribbean, quyết định chuyển hướng của nam tài tử khiến nhiều fan cảm thấy khó hiểu.

Vai diễn của Orlando Bloom. Ảnh: Disney.

Từng nổi tiếng với hóa thân Hoàng tử Tiên Legolas trong loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of The Rings), tên tuổi của Orlando Bloom càng trở nên đình đám khắp thế giới khi nhận vai thợ rèn Will Turner trong Cướp biển vùng Caribe, ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2003 với tựa đề Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

Sau hai phần đầu tiên công chiếu, series Pirates nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, bất chấp sự nổi tiếng này, đã có một số thay đổi về dàn diễn viên kể từ sau The Curse of the Black Pearl. Cụ thể, sau khi tham gia 3 phần trước đó, Bloom quyết định từ bỏ vai diễn của mình trong On Strangers Tide.

Ngôi sao Johnny Depp và Orlando Bloom.

Trong cuộc phỏng vấn với MTV News, nam diễn viên đã tiết lộ về sự vắng mặt của anh ấy trong phần thứ tư của loạt phim này: "Sự thực là tôi chỉ muốn rẽ hướng sang những dự án mới, nhưng chắc chắn rằng nó (phần phim thứ 4) vẫn rất hay... Bất cứ bộ phim nào có sự góp mặt của Johnny đều tuyệt vời".

Mặc dù không xuất hiện trong On Stranger Tides, tài tử vẫn đảm bảo với người hâm mộ rằng, tương lai của anh với vai diễn này sẽ chưa kết thúc vội. "Tôi nghĩ Will đang bơi lội tung tăng cùng cá dưới đáy đại dương," Orlando hóm hỉnh.

May mắn thay, trong phần 5 Dead Men Tell No Tales, Orlando Bloom đã trở lại cùng vai diễn kinh điển của mình. Tuy nhiên, thời gian xuất hiện trên phim của anh gây sốc vì quá ngắn ngủi và mờ nhạt. Khán giả hâm mộ chỉ kịp thấy anh trong một vài phân cảnh lẻ tẻ ở đầu và cuối phim.

Vẻ đẹp thanh khiết của nam diễn viên khiến nhiều khán giả phát cuồng.

Hiện tại, trong khi các tin đồn về việc series Cướp biển vùng Caribe đang rục rịch ở giai đoạn tiền sản xuất phần mới, vẫn chưa có thông tin hay dấu hiệu về việc Bloom sẽ nhận lời trở lại màn ảnh ở tập phim thứ 6 này.

Được mệnh danh là “hoàng tử tỷ đô” của Hollywood, Orlando Bloom xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Anh và được khuyến khích tham gia các lớp về kịch nghệ, sân khấu từ nhỏ. Quyết định theo nghiệp diễn từ năm 9 tuổi, anh nhanh chóng ghi được dấu ấn, đặc biệt kể từ khi tham gia hai bom tấn Chúa tể những chiếc nhẫn và Cướp biển vùng Caribbe. Chạm tới vinh quang từ rất sớm, tài tử điển trai khiến không ít đồng nghiệp ghen tỵ khi gặt hái nhiều thành tựu lớn trước tuổi 30. Tuy nhiên, sự nghiệp của ngôi sao cuối cùng bị chững lại do đóng khung trong những vai diễn một màu, thiếu tính đột phá.